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 Події, Фоторепортаж
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 На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ. ФОТО

У Черкаській області Служба безпеки України припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини. Кіберзлочинці через спеціальні закриті хакерські форуми купували дані платіжних рахунків іноземців. За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси.

Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки.

На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ 02

Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, телефони Iphone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти тощо та понад 5 тисяч доларів США.

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На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ 03
На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ 04

Зловмисникам готується  повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. -

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162601
 
   
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Не понял, это плохо? Инвестиции в Украину!
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Да их наградить надо.
Гейжопия и сша украли вашу жизнь и деньги и положили на вас 150 мм
С какой радости их защищать?
ость сначала віполнять будапештский меморандум
Все остальное - тупейший треп ни о чем. Жирножопіе будут всю жизнь вам рассказівать о морали и чистить ваши кармані
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Во многих странах, хакеров не трогают, пока они воруют в других странах.
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Подтверждаю -- мой банк два дня электронные переводы не переводил! Инстаграмм и Фейсбук вырубались, хоть я ими и не пользуюсь... ...шо Черкассы творят -- беспредельщики!
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Мабуть хлопці готували апаратуру для нарахування трудоваго стажу в звязку з скасуванням трудових книжок))
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