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Все про:пенсіонери (245) Пенсійний фонд (143) пенсія (545)

 Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Відповідно до закону, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.

Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко

Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162599
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы - джек пот - как это по зебильному - бедным поменьше ,богатым побольше - как то это по зебильному - я уже не пишу об конце эпохи бедности ))))
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э нет - вы правы конечно - но зебилы должны теперь по полной расплатиться за свой выбор и не как не иначе - да я тут писал шо продукты подорожали и сильно - так мне не верят - как так - мы шо в разных странах живем шо ли
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А можна навпаки-мініальну на 740 а максимальну на 74.Вона ж і так максимальна.
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голосовавшие "зе" проценты"их сделали вместе" украинских пенсионеров...
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Тут понятное дело. Сепарам надо же пенсии повышенные платить и пособия по ранению. Только где брать деньги? У украинских стариков и малоимущих. Не у Ахметова же или Мураева!
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Всем пенсионерам радоваться 74 гривнам, это вам акция на черную пятницу, а кто недоволен, тому приглушим свободу слова

Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7356
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да как ты посмел, щенок. ДБР - фас, он посмел обидеть "госпожу".
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"справедливість по-зєлєбєнівськи??? Тобто??? В кого мінімалка- тому копійки, а в кого десятки тисяч пенсія,- тому ще 740???? Я в шоці від цієї "логіки"...мурловці...Так саме і те, що з зарплатні у всіх беруть ПДФО, а в тих, що мільони чи сотні тисч отримує- ні хрена не обкладається цим податком...Кончені вигадують такі "правила соціальної справедливості"...
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ну правильно, по конституции типа все равны но мне вот как айтишнику впаяли дополнительный налог до 5% (вырастет) просто за то, что у меня такая профессия и они считают, что я много зарабатываю (работая по 24\7, без отпусков, уже угробив здоровье).

А потому - я ушёл в тень, идите вы в пень, нашли лоха, пусть зебилы платят, а я начну сразу после налога на богатство на тех, кто действительно богат, причём преступным путём!
Но этого никогда не будет т.к. сам пианист попадает под эту касту.
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ОГО НИЧЕГО СЕБЕ, соседка пенсионерка побежала в АТБ за вискарём.
p.s. хотелось бы рядок еще, в столбик, на сколько там у нас поднялось на содержание офиса президента? Сколько скидок и дотаций начали получать беня и кореша?

а то есть у меня небольшое сомнение.... я вот пол года назад в магазинах тратил 20тыс (очень редко 25) в месяц а сейчас трачу 30-32 стабильно при этом начал высматривать все ценники (чего никогда не делал ранее), ходить в АТБ, стараться попадать на акционные дни, за памперсами в один магазин, за кошачим наполнителем в другой, за химией в третий!!! итд итп, во многом урезая прежние покупки или заменяя аналогами дешевле иначе есть мнение, что было бы все 40тыс (если не больше), про кино, кафешки итд я уже давно забыл! Становлюсь зубожилым мать его, с такими потужными реформами.
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Почему не на 73 ? Было бы символически 😄😄😄
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Блин! Не смог найти.
Где то месяц назад кто то выложил как шутку, что правительство решило повысить пенсии на 74 грн, бо на 73 это был бы совсем песец.)
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Вот как выглядит " кінець епохи зубожіння"...🤔
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А нельзя : 740 к минимальной, а 74 - к максимальной так, для равновесия.
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Сколько там Бене долгов списали ? А если начнут еще и даунбасским персионерам платить, то можно вообще о любой надбавке забыть навсегда. Ура, пенсионеры, вы сделали это вместе!
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Думаю, списали Бене не больше, чем при порошенко списывали ахметову, косюку и прочим миллиардерам.
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