 Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.
Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".
Відповідно до закону, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.
Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.
А потому - я ушёл в тень, идите вы в пень, нашли лоха, пусть зебилы платят, а я начну сразу после налога на богатство на тех, кто действительно богат, причём преступным путём!
Но этого никогда не будет т.к. сам пианист попадает под эту касту.
p.s. хотелось бы рядок еще, в столбик, на сколько там у нас поднялось на содержание офиса президента? Сколько скидок и дотаций начали получать беня и кореша?
а то есть у меня небольшое сомнение.... я вот пол года назад в магазинах тратил 20тыс (очень редко 25) в месяц а сейчас трачу 30-32 стабильно при этом начал высматривать все ценники (чего никогда не делал ранее), ходить в АТБ, стараться попадать на акционные дни, за памперсами в один магазин, за кошачим наполнителем в другой, за химией в третий!!! итд итп, во многом урезая прежние покупки или заменяя аналогами дешевле иначе есть мнение, что было бы все 40тыс (если не больше), про кино, кафешки итд я уже давно забыл! Становлюсь зубожилым мать его, с такими потужными реформами.
Где то месяц назад кто то выложил как шутку, что правительство решило повысить пенсии на 74 грн, бо на 73 это был бы совсем песец.)