 Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Відповідно до закону, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.

Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

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Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.