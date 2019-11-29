EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  980  16
Все про:СНІД (13) Курпіта (7)

 Близько 70 тисяч ВІЛ-інфікованих українців - майже половина носіїв вірусу в країні - не знають, що заражені

Держава має всі можливості як для виявлення ВІЛ/СНІД, так і для надання хворим необхідної терапії. Рання діагностика дозволяє зупинити прогресування хвороби і покращує прогноз.

Про це на акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"70 тисяч громадян України поки що не знають про свій ВІЛ-статус. Ми разом з пацієнтськими організаціями, міжнародними партнерами хочемо нагадати про те, що в Україні є лікування, кожен може отримати лікування, якщо тест буде позитивним. Приходьте до своїх сімейних лікарів, не бійтеся тестуватися, оскільки ми маємо всі можливості для того, щоб вам допомогти в майбутньому. ... На даний момент 123 тисячі наших громадян вже отримують лікування. Ми запустили програму замісної підтримувальної терапії, з цього року держава розпочала закупівлю профілактичних послуг з ВІЛ, виділивши на це 207 млн грн з державного бюджету ", - сказав Курпіта.

До вирішення проблеми поширення в Україні ВІЛ, окрім державних установ, залучені громадські організації, міжнародні та національні партнери БО "100% життя", ЮНЕЙДС, організації системи ООН, посольство США в Україні.

Читайте також: Україна має всі необхідні ресурси для подолання епідемії ВІЛ/СНІД до 2030 року, - Супрун. ВIДЕО

Як зазначила на акції представник Посольства США в Україні Крістін Кріен, Сполучені Штати протягом останніх 13 років через фінансування окремих програм інвестували понад 240 млн доларів на підтримку заходів з протидії епідемії ВІЛ в Україні. В подальшому допомога в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу буде продовжена.

Також на акції презентували мобільний додаток HIV-Test, за допомогою якого можна онлайн визначити ризики інфікування на ВІЛ.

Україна посідає одне з перших місць серед країн Східної Європи за поширеністю ВІЛ. За підрахунками Центру громадського здоров'я, сьогодні в країні проживають близько 200 тисяч людей з ВІЛ, майже половина цих людей не знає про свій статус. Більше половини нових випадків ВІЛ виявляють на 3 чи 4 стадії, коли зупинити прогресування хвороби дуже важко. Вчасне тестування може змінити цю ситуацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162596
 
 
 Топ коментарі
 
У нас в стране ходит более страшный вирус к сожалению, мародерства и договорняков Спид не уничтожил не одну страну , а эти мрази копают медленно но уверенно ей могилу.
 показати весь коментар
 
А если без шуток,то у нас в Украине порядка 1млн.человек не догадываются о наличии у себя первой стадии рака.Спросте у онкологов!
 показати весь коментар
 
Во многих аптеках продаются экспресс-тесты на ВИЧ... комплект порядка 100-150 грн... приводишь подругу, достаешь два комплекта, один ей -- один себе, уколол в палец, по две капли крови в окошки капнули, ждете 10 мин... во втором окошке начинает проявляться черточка... и дай Бог, чтобы она была одна...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У нас в стране ходит более страшный вирус к сожалению, мародерства и договорняков Спид не уничтожил не одну страну , а эти мрази копают медленно но уверенно ей могилу.
 показати весь коментар
 
 
лікарі, станції переливання крові, перукарі і манікюрниці дуже раді
 показати весь коментар
 
у меня знакомый после частной стоматологии чуть не крякнул от заражения крови, зубик пришел полечить, а они тут новость за спид написали.
 показати весь коментар
 
ВИЧ больше не смертельное заболевание. Пьешь 2 пилюли в день и можешь до ста лет прожить. А через 20 лет просто прививки будут делать, вероятно.
 показати весь коментар
 
 
Как говорят сами вич инфицированные, гепатит страшнее будет
 показати весь коментар
 
гепатит С уже тоже пару лет, как не смертелен. Изобретены "Даклатасвир" и "Софосбувир"/"Велпатасвир". Несколько месяцев терапии и живешь.
 показати весь коментар
 
Спорить не буду, общался 3года назад)
 показати весь коментар
 
 
а с каких это пор ВИЧ смертелен?
смертелен СПИД.
и это далеко не одно и то же...
 показати весь коментар
 
Носії не знають. А ті,що знають,звідки знають ?
 показати весь коментар
 
 
Во многих аптеках продаются экспресс-тесты на ВИЧ... комплект порядка 100-150 грн... приводишь подругу, достаешь два комплекта, один ей -- один себе, уколол в палец, по две капли крови в окошки капнули, ждете 10 мин... во втором окошке начинает проявляться черточка... и дай Бог, чтобы она была одна...
 показати весь коментар
 
 
А если без шуток,то у нас в Украине порядка 1млн.человек не догадываются о наличии у себя первой стадии рака.Спросте у онкологов!
 показати весь коментар
 
 
70 тыс.Вич инфицированых это ещё куда ни шло!У нас 73% Зе-инфицированых!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору