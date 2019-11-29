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Все про:Миколаїв (379) Нацполіція (8573) викрадення автівки (136) військовослужбовці (2585)

 Військовий викрав службовий Chevrolet у Миколаєві, а коли закінчився бензин, намагався вкрасти Mercedes, - Нацполіція

У Миколаєві раніше судимий військовослужбовець намагався викрасти Mercedes.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Заявник розповів, що коли він був біля свого транспортного засобу, до нього підійшов незнайомець і попросив допомогти завести з буксира його Chevrolet Niva. Чоловік погодився і пішов до авто, а потім помітив, що в цей час незнайомець не пішов із ним, а вже сів у його Mercedes і заводить його.

У салоні була дружина заявника, яка почала виштовхувати зловмисника з сидіння водія, однак автомобіль вже почав рух. У цей момент за кермо схопився і заявник, і різко смикнувши за ручник, зупинив Mercedes і витягнув із нього незнайомця, який швидко втік з місця події, покинувши Chevrolet Niva, яким їхав раніше.

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Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські почали розшук злочинця, і вже через кілька годин вжитих оперативно-розшукових заходів затримали його.

З'ясувалося, що викрадачем є неодноразово судимий 42-річний військовослужбовець, який вранці незаконно заволодів службовим автомобілем Chevrolet Niva, а коли в ньому скінчився бензин, вирішив викрасти Mercedes.

За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" і затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162594
 
   
 Топ коментарі
 
тю, у нас судимий президентом був, і нічо
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неоднократно судимый 42-летний военнослужащийИсточник:https://censor.net.ua/n3162594

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?!?!?!?!?!?!?!?
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Неоднократно судимый рецидивист как вообще мог попасть в ВСУ.
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А после "Мерса"? Если бы ушел... Наверное - самолет?...
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неоднократно судимый 42-летний военнослужащийИсточник:https://censor.net.ua/n3162594

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?!?!?!?!?!?!?!?
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Невже військовий може бути раніше судимим?
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Та ще і неодноразово................ жах якийсь.
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Как судимый мог стать военнослужащим?
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Між иншим, верховний головнокомандувач. Але рецидивіст.
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А шо это за Мэрин, шо там ручник дёргать надо? ...педаль стояночного тормоза всегда была, вроде... *)
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Неоднократно судимый рецидивист как вообще мог попасть в ВСУ.
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Питання в тому - скільки їх там ще є таких, неодноразово засуджених?
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НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ это звучит гордо !!! Хотя кто из нас не без греха ...
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...девственница, после первой брачной ночи...*)
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Раніше судимий військовослужбовці у 14 році русню нормально крошилі
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Угнать за 60 секунд ч. 2 или Во все тяжкие по-Николаевски...
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Электронного учёта нет. Тыща солдат туда,тыща -в другую сторону.Бардак..Как так можна? Может это не просто уголовник?Уже неделю в бегах,а военные ни пары з вуст.Может он кого то из наших пришил?.
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Ви, як малі діти, зрозуміло, що він не "диванний воїн". Йому що керувати військами? Його задача максимальна: вижити і вбити ворога бо ж війна. Ймовірно передивитися Угнати у 60секунд з Ніколосом Кейджем
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