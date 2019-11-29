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 Політика України
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Все про:Миколаїв (379) ОДА (710) Москаленко Вікторія (1)

 Депутати не змогли відправити у відставку главу Миколаївської облради Москаленко

Депутати Миколаївської обласної ради, які більш ніж 3 години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки ухвалені рішення за межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійний зал закритий, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її до 3:00", - сказала журналістам депутат обласної ради Тетяна Демченко.

Вона також зазначила, що якщо і надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно проводити перезавантаження всієї обласної ради. Тому що в даному вигляді вона непрацездатна.

Як повідомлялося 29 листопада, в Миколаєві депутати зламали двері в сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162592
 
 
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Это не срыв переворота ПУТИНВОЙДИ -это отсрочка . ( декабря все устранит )
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 19 ч.19 часов назад

Депутаты не смогли отправить в отставку главу Николаевского облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 2899

Дива робить суд животворчий над мером Львова Садовим.
Сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради депутат облради від об'єднання «Самопоміч» Роман Василіцький запропонува закуповувати в РФ не тільки електроенергію, а й газ.
Коротше, самодроч перевзувається в повітрі
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В Николаеве творится хрен знает что ,надо срочно наводить порядок !
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вот и наводят)) свеженазначенный стадник поддержал идею внеплановой сессии чтобы сбросить облглаву)) бывший рыг с начесиком таня демченко с группой соратников старалась изовсехсил)) но наш край не поддержал ее усилия))
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"...Как сообщалось 29 ноября, в Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования..."

Звиняйте, а чи не можна виламати двері і винести депутатів вперед ногами?
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"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
На самом деле просто не захотели принимать участие в маразматическом шабаше губера.
Особенно после дого как стало изветсно, что глава отнесла в СБУ заяву о вмешательстве губера в дела облсовета.
Сессия назначена на вторник согласно регламента, поэтому любые танцы с бубном сегодня, были бы нелегитимными.
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