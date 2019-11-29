 Депутати не змогли відправити у відставку главу Миколаївської облради Москаленко

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки ухвалені рішення за межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійний зал закритий, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її до 3:00", - сказала журналістам депутат обласної ради Тетяна Демченко.
Вона також зазначила, що якщо і надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно проводити перезавантаження всієї обласної ради. Тому що в даному вигляді вона непрацездатна.
Як повідомлялося 29 листопада, в Миколаєві депутати зламали двері в сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.
Дива робить суд животворчий над мером Львова Садовим.
Сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради депутат облради від об'єднання «Самопоміч» Роман Василіцький запропонува закуповувати в РФ не тільки електроенергію, а й газ.
Коротше, самодроч перевзувається в повітрі
Звиняйте, а чи не можна виламати двері і винести депутатів вперед ногами?
На самом деле просто не захотели принимать участие в маразматическом шабаше губера.
Особенно после дого как стало изветсно, что глава отнесла в СБУ заяву о вмешательстве губера в дела облсовета.
Сессия назначена на вторник согласно регламента, поэтому любые танцы с бубном сегодня, были бы нелегитимными.