 Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах

Отримати коментар молодого чоловіка на ім'я Вадим вдалося журналістам ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До Кулеби (в лікарню. - Ред.) приїхав за власним бажанням. Усі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю", - розповів водій.
За словами Вадима, в нього самого ушкодження неважкі – струс мозку, забої. Також хлопець зазначив, що не є безробітним, як спочатку повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вадим працює водієм і, коли сталася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.
Також постраждалий поділився, що чиновник вибачився перед ним і надав матеріальну допомогу.
"Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав - фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", - розповів Вадим.
24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.
Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.
Суд решит,что турма,а что не турма.Скорее всего, лишение права на управление и штраф.
Ми вже бачимо примирення сторін і відсутність претензій.
Незабаром Зе привезе нам "новини" з паризького самміту, ми багато про що забудемо, про Кулєбу, тим більше. А Аваков по дзвінку закриє справу.
Правосуддя в нас ручне. Тому я лишаюсь при своїй думці.
пострадавшейсемьи пострадавшей.
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У парня могут быть личные финансовые требования,а у государства свои, по нарушению пдд и как следствие дтп.
а у правохоронців таке формулювання - сторони погодили
потому и грустный.
Как по мне,рядовая авария,но не рядовым человеком,всё.Виновен-ли он,да 100%.Да я голосовал за Зе.
Претензий не будет...заплатит минимальный штраф...и все..
чиновник который посреди белого дня грубо нарушает пдд
а еслибы не дай бог бус ушёл на остановку с людьми?
ничего личного
просто уволить с запретом занимать госдолжности
псы. ща диды выпивали начнет ванять шо от тюрьмы и от сумы и на его месте может оказаться каждый ... это так, но не каждый украинец чиновник такого уровня
А судить по закону?
і в судах були не вовки і аблови..
просто нічого не змінилося
Так сядет в тюрьму.
Если б не резонанс, 100пудово сделали б крайним.
или без права залога.
все же умышленное дтп с тяжкими последствиями..))
просто потому что НЕ ЦЕЛЬ портного с моникой???
как просто все
Феодальная средневековая страна
Вот интересно, 52% оставшихся зебилов эта ситуация разтормозит или они продолжат пребывание в своей неадекватной эйфории касательно зеленого бабуина, марионетки олигархов-феодалов?
Выходит по вашей зебильной логике, если в руководитель ..овно, то нужно выбрать ещё одно ..овно...
Признайте наконец что вы конченные зебилы. Без понимания этого важного факта, невозможен ваш дальнейший эволюционный рост. Научитесь уже отвечать за свои поступки, станьте наконец взрослыми, хватит спихивать свои ошибки на кого угодно но только не на себя.
Я же ни в 2014м не голосовал за Порошка, ни в 2019 не голосовал за Зелю - у меня резистентность к любого вида внушениям знаешь ли.
И выбирал я не только по личности самого кнадидата, но и по его команде - на выборах-2019 наиболее сильная команда была у Гриценко.
"Научитесь уже отвечать за свои поступки, станьте наконец взрослыми, хватит спихивать свои ошибки на кого угодно но только не на себя."
За которые поступки? Последний президент, который был выбран с моим участием - это Ющенко - после него ни один кандидат из тех, за кого я лично голосовал, не побеждал.
Каких нафиг детей этот *** может защитить если даже своих подвергает смертельной опасности грубейшим образом нарушая ПДД !!!!!!
Если вы начнёте про суд,это не ко мне.
Никто ничего никому НЕ обязан?)) Замечательно! Великолепно! Просто - зашибись!! Выходит, что властьимущим таки действительно можно всё?! А если бы в той Газели (если я не ошибаюсь) сидели еще пару детей или беременная женщина?? А если бы ЭТА машина была Скорой помощи!? Тоже НЕ должен никто никому?? Ок! Вопрсов больше нет.
Можете не отвечать что-то типа : если бы, да кабы. Но! Завтра. не дай Бог, Этот дЭпутатик опять вляпается в историю, но похлеще пиредыдущей, что ТОГДА? Спасибо, что прочли)
Вначале,как фундамент государства,строится цивилизованная судебная система,а потом проводятся все реформы,иначе опять погрязнем в судовых справах,которые будут выигрывать те,кто больше заплатит судье,либо те которые заплатят какому-то телу и оно развалит дело.
Геращенко в своем посте сделал виноватым в ДТП водителя микроавтобуса Volkswagen, который на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы. Украинцев возмутила такая явная попытка Геращенко сделать виновником ДТП не Кулебу.
После критики сам Геращенко откорректировал свой текст и написал, что водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем "Тойота". Но на этом Геращенко не остановился и менял текст своего сообщения 11 раз.
https://bykvu.com/ru/bukvy/11-versij-gerashhenko-kak-zamestitel-avakova-menjal-informaciju-o-dtp-s-kuleboj/
у скоєні дтп ,
а менти взяли під козирьок і відкривають справу
Іще моментик:
"Давайте поговоримо про автівку Кулеби, Toyota Camry, Державний номер: АІ6882НВ, 2016-го року випуску, дата реєстрації: 27.04.2017.
Факт 1: ця автівка ВІДСУТНЯ в е-декларації Кулеби.
Факт 2: автівка записана на доньку Кулеби, Кулебу Лію Миколаївну.
Хіба це не порушення? Порушення. Грубе. Але головне не це: згідно з даними порталу "Auto Auction History" ця автівка була куплена в США, за заниженою ціною тому що після ПОТОПУ! Доказ: (https://autoauctionhistory.com/…/287d53d24e-2016_toyota_ca…/)" тиць
І може бути висновок : або вповноважений з прав дітей купив власній дитині небезпечне авто,або мало місце штучне заниження ціни автомобіля.
Какое это всё имеет отношение к дтп
Мова про справедливість.Може пацанчик приїхав запитати-"гей ! А чому мене відвезли в звичайну лікарню,ще й приставили охорону,не підпускаючи журналістів,а цього мудака ,що на червоне з непристебнутими дітьми поперся-в Феофанію ???" Нє,він приперся подякувати гаспадіну начальніку і сказати ,що не тримає на нього зла.Та якби не було відеозапису,під підпискою сидів би -мінімум.
Та якби не було відеозапису,під підпискою сидів би -мінімум
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К этому дтп,вы это серьёзно?
У нас всяко можэ буты.
Давайте обсудим,почему она не была построена,когда и кем,и кто слямзили деньги,но всё это не будет иметь отношения к конкретному дтп.