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Все про:ДТП (2646) Кулеба Микола (40)

 Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах

Водій мікроавтобуса, який постраждав в аварії з авто дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, розповів журналістам про свій стан.

Отримати коментар молодого чоловіка на ім'я Вадим вдалося журналістам ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До Кулеби (в лікарню. - Ред.) приїхав за власним бажанням. Усі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю", - розповів водій.

За словами Вадима, в нього самого ушкодження неважкі – струс мозку, забої. Також хлопець зазначив, що не є безробітним, як спочатку повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вадим працює водієм і, коли сталася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.

Також читайте: Старший син Кулеби після ДТП перебуває в медикаментозній комі, - головлікар "Феофанії" Семенів

Також постраждалий поділився, що чиновник вибачився перед ним і надав матеріальну допомогу.

"Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав - фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", - розповів Вадим.

24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.

Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162590
 
 
 Топ коментарі
 
Якісь гидко мені на душі. Хлопець працює, а геращенко його безробітним виставив. І він постраждалий, а самому ніяково- вважає що йому велику ласку зробили -бо оплатили лікування.
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По закону Кулеба за создание аварийной обстановки должен идти в тюрьму... иначе он бы и не платил...
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Та той жирдяй так наголошував, що хлопець без постійного місця роботи, немов це якийсь злочин, чи про наркомана якогось.
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По закону Кулеба за создание аварийной обстановки должен идти в тюрьму... иначе он бы и не платил...
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Дтп з тяжеими тілесними - це таки тюрьма - в нормальній країні...
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Но он же не Пашинский, чтобы за самооборону сесть !
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Вы когда пишете,головой думайте.Не "за создание аварийной обстановки",а за дтп.
Суд решит,что турма,а что не турма.Скорее всего, лишение права на управление и штраф.
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Це такий випадок, що без суду справа не обійдеться.
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Який випадок ?
Ми вже бачимо примирення сторін і відсутність претензій.
Незабаром Зе привезе нам "новини" з паризького самміту, ми багато про що забудемо, про Кулєбу, тим більше. А Аваков по дзвінку закриє справу.
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Окрім відносин учасників існує відповідальність водіїв в адміністративному порядку. Тобто перед державою.
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Зараз держава це такі як Кулєба.. Богдан, Зеленський і т.д.
Правосуддя в нас ручне. Тому я лишаюсь при своїй думці.
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Правосудие всегда было ручное,поэтому сейчас и не знают,какую дыру и чем закрывать.
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Напомню кейсы Меладзе и Омельченко. Держава даже от убийства открестилась, мол нет претензий от пострадавшей семьи пострадавшей.
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Випадку Меладзе я не пам'ятаю. Напевне, розголос був менше. У випадку Омельченка було вилучення прав на якийсь час. Тобто адміністративне рішення було. Другий випадок з Омельченком переписали на водія. Тобто я не стверджую, що поліція сумлінно виконує свою роботу. Навіть в країнах із сталою правовою системою подібні кейси можуть затягнути чи спустити на тормозах. Я виказав власну точку зору, що адміністративне рішення саме в цьому випадку буде прийняте.
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Меладзе на Обуховской трассе насмерть сбил женщину (не на переходе, как он утверждает, но что мешает протащить труп 300метров на машине, да и какая разница, это всё равно непредумышленное убийство). Отделался админпротоколом и лишением прав. Что ОЧЕНЬ странно.
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Тож адміністративна справа була. І матеріали справи показували, що не на переході. Тобто за умов вирішення питань з родичами і відсутності претензій і свідків інакше справа не могла бути вирішена. Єдина незрозуміла річ, за що ж в нього права тоді забрали?
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Вот и я тоже считаю, что Меладзе - чистейшей души, светлейший человек. За что его судить то вообще? Родичей погибшей он деньгами заткнул, чтобы молчали. Его вообще наградить надо было. Ну а то, что он убийца, как это не крути, это несомненно мелочи, зачем тревожить из-за таких мелочей уважаемого человека?
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Що там буде після саміту буде - дійсно невідомо. Але навряд чи цей випадок хтось повісить на себе. Через розголос.
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Ми вже бачимо примирення сторін і відсутність претензій.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

У парня могут быть личные финансовые требования,а у государства свои, по нарушению пдд и как следствие дтп.
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та ви шо... я чула, що навіть відкупляються за смертельні дтп.
а у правохоронців таке формулювання - сторони погодили
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В тюрьму не должен. Создание аварийной ситуации,административное дело,если нет погибших.
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А по закону долго и с большой вероятностью без компенсации
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Якісь гидко мені на душі. Хлопець працює, а геращенко його безробітним виставив. І він постраждалий, а самому ніяково- вважає що йому велику ласку зробили -бо оплатили лікування.
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Та той жирдяй так наголошував, що хлопець без постійного місця роботи, немов це якийсь злочин, чи про наркомана якогось.
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Молодий цей хлопчик дуже, стресс отримав не малий. Не треба на нього наїжджати. Він такий як є.
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Хлопчик молодий, но понимает в какой стране живет и как всё могло обернуться,
потому и грустный.
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Попроси прощения у Геращенко. Может тебе еще бабла отвалят.
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Геращенко это тот который писечкой кверху при любой власти и тарелки в кафешках вылизывает?)))
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Скорее попочкой,его писечка никому не интересна.
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Якби не реакція суспільства, то заїхав водій бусика.
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А какая должна быть иная реакция на явное нарушение пдд.
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Слабка, наприклад, - тобто без розголосу.
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Давайте так,мухи отдельно,котлеты отдельно.Здесь нет никакой политики,или всё таки есть? Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах - Цензор.НЕТ 9082
Как по мне,рядовая авария,но не рядовым человеком,всё.Виновен-ли он,да 100%.Да я голосовал за Зе.
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Є, але не така про яку ви подумали. (Винуватець ще до зелених працював у начальниках.) Людей роздратували феодально-кастові коментарі Геращенко та інших у фб. Тому тут не стільки проявилось партійне протистояння, а скільки антагонізм між українським населенням та представниками колоніальної влади.
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чувак уже под следствием должен быть, а оно в кроватке лежит лыбится... страна конченных дегенератов (я не про тех - которые в кровати)
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Вообще-то - пострадавшие в ДТП в любом случае сначала излечиваются в больнице, даже если они под следствием. А если никто не погиб и потерпевшая сторона не имеет претензий - наказание будет условным в любом случае.
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Він сам ( чи не сам ) себе покарав - двоє синів в лікарні, а один в реанімації...
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Понятно...скот кулеба откупился...
Претензий не будет...заплатит минимальный штраф...и все..
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он уже в отставке?
чиновник который посреди белого дня грубо нарушает пдд
а еслибы не дай бог бус ушёл на остановку с людьми?
ничего личного
просто уволить с запретом занимать госдолжности
псы. ща диды выпивали начнет ванять шо от тюрьмы и от сумы и на его месте может оказаться каждый ... это так, но не каждый украинец чиновник такого уровня
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Нормально... ...я тоже когда-то хлопчика сбил -- моя вина была. И денег дал, и лечение с реабилитацией обеспечил. А было бы всё по закону -- я б сидел, а он бы инвалидом стал...
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было бы всё по закону, ты бы его не сбил! даун тупоголовый!
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"Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель ..... распихивая деньги по карманам.
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В цьому випадку ви також. Часом струс мозку при ДТП за деякий час може обернутись на аневризм чи навіть на інсульт. І діагностувати його на ранній стадії майже неможливо. Але за деякий час нізвідки може спливти біда.
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Так. Що грошима ви не вирішите потенційну проблему. Через те, що можливу шкоду здоров'ю не буде діагностовано вчасно. Ви ж не будете проводити діагностику за допомогою рентгенівських променів і контрастних речовин щоденно протягом наступних трьох-чотирьох років, чи не так?
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еще раз, без всяких "авось, потенциально, а вдруг" - если проблема в принципе излечима то её можно решить с помощью денег (и в 90% случаев никак иначе), а потому утверждение о том, что за деньги здоровье не купишь - чуток некорректное. У меня вот проблема с почкой была, что мне даже ходить было больно. Так вот эту проблему я решил с помощью денег. А вообще - спор "ниочём".
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просто уволить с запретом занимать госдолжности?

А судить по закону?
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100% мальчик получил или планирует получить откупное бабло. А завтра чиновник выйдет из больнички, напишет заявление в полицию о том, что парнишка вымогал деньги, покажет видео передачи суммы и юноше склеят ласты. А мальчик-то голосовал за ЗЕленую бубочку.
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В цьому випадку справа отримала розголос, зокрема винуватець сам заявив ЗМІ про те, що надав допомогу. Але загалом, так, без оформлення претензії і закриття її у офіційний спосіб, усе може повернутись іншим боком.
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начебто при петі ментами керував не аваків
і в судах були не вовки і аблови..

просто нічого не змінилося
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Ещё Кулеба машину восстановит и оплатит каждый день простоя. Не?
Так сядет в тюрьму.
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Страховая восстановит и одну и другую,если у Кулебы каско,он ни копейки материального ущерба платить не будет.
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Парню просто повезло.
Если б не резонанс, 100пудово сделали б крайним.
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а почему кулеба до сих пор не арестован, с залогом 20 млн???
или без права залога.
все же умышленное дтп с тяжкими последствиями..))

просто потому что НЕ ЦЕЛЬ портного с моникой???
как просто все
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А это никак не снимает с него ответственность.Есть заявление,нет заявления,достаточно,что дтп зафиксировано.
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Пацан рад, что не посадили, и на том спасибо
Феодальная средневековая страна
Вот интересно, 52% оставшихся зебилов эта ситуация разтормозит или они продолжат пребывание в своей неадекватной эйфории касательно зеленого бабуина, марионетки олигархов-феодалов?
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Вы смешны. Вроде как предыдущий не был тем самым олигархом-феодалом и вроде как при нем не было все точно также.
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Смешны именно вы зебилы, потому что поверили в телевизионную дурилку, а теперь как оправдание, отмазываетесь, мол раньше было то же самое.
Выходит по вашей зебильной логике, если в руководитель ..овно, то нужно выбрать ещё одно ..овно...
Признайте наконец что вы конченные зебилы. Без понимания этого важного факта, невозможен ваш дальнейший эволюционный рост. Научитесь уже отвечать за свои поступки, станьте наконец взрослыми, хватит спихивать свои ошибки на кого угодно но только не на себя.
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В телевизионную дурилку поверил ты, дурачек, когда голосовал в 2014м после Майдана за олигарха и соратника Януковича.
Я же ни в 2014м не голосовал за Порошка, ни в 2019 не голосовал за Зелю - у меня резистентность к любого вида внушениям знаешь ли.

И выбирал я не только по личности самого кнадидата, но и по его команде - на выборах-2019 наиболее сильная команда была у Гриценко.

"Научитесь уже отвечать за свои поступки, станьте наконец взрослыми, хватит спихивать свои ошибки на кого угодно но только не на себя."

За которые поступки? Последний президент, который был выбран с моим участием - это Ющенко - после него ни один кандидат из тех, за кого я лично голосовал, не побеждал.
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Я уже в который раз повторяю. Я не сторонница ни Зе, ни По! Поэтому я ВАС ВСЕХ. кто упрекает людей за ЗЕ, прошу - успокойтесь уже! Хватит людей мучить страшилками своими и бессмысленными упреками! ЛЮДИ - не эстрасенсы! А кроме того, я уверена, что гражданин По продолжал бы всё то, что он натворил за свою каденцию, и дальше. И еще неизвестно, в каком масштабе! Повышение тарифов? Да ПЖалСТА! Война? да вот она. продолдается! Продукты дорожают? Сахар в том числе? Он такой же "презИдент", как и все остальные. Всё для себя. Народу - дуля.
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Краще бути самому самодостатнім,ніж мити спини і бути їм холуєм. Влови різницю.
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Не має бажання розбиратися у сортах гімна. До того ж після скасування статті про незаконне збагачення і того фарсу, що Порошок подав замість цього у Раду, голосувати за Порошка було неприпустимо у принципі - такі дії підтримувати не можна!
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да эта тварь должна сидеть в тюрьме, сразу после выписки!!!! Сидеть за совершение аварийной ситуации с пострадавшими средней и тяжелого состояний!!!! А нам сейчас лепят с него ангела, уже всех подмагах и сопля даже высказалась!
Каких нафиг детей этот *** может защитить если даже своих подвергает смертельной опасности грубейшим образом нарушая ПДД !!!!!!
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Все робиться для того,щоб не посадити винуватця--кого я обідив .він же не проти,щоб я був на свободі. Гроші і ще раз гроші, а суд для тих хто не може платити.
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Почему не оплатил парню стоимость разбитой ИМ (Кулебой) машину? Теперь ни в чем не винговатый молодой человек должен влезать в долги? Из-за того, что кто-то очень самоуверенный? Он оплатил парню лечение))) Какое лечение? Парень был жив и здоров, пока не "встретил" вот такого УЛЫБАЮЩЕГОСЯ поца. Лыбится оно... (матюкиииииииииии)
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А почему вы думаете,что не оплатит?Если не оплатит добровольно,то по суду оплатит.
Если вы начнёте про суд,это не ко мне.
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не...я про машину парня в теме ни слова не прочла. ОН оплатил парню лечение. Вот всё, что я прочла. Суд? ЗдОрово! А сам то не соображает, что ОН обязан оплатить и БЕЗ суда?) ЭТОТ гражданин испортил парню психику, не только машину. ОН должен ему еще и моральный ущерб, с..ка, оплатить! Прямо там, в больнице! Попривыкали, всё им можно((
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Никто, никому, ничего не обязан.Суд присудит,вот тогда обязан,а так, это только личное желание.Для этого парень подаёт иск,но думаю,что финансовые дела до суда не доведут,всё порешают.А государство, через суд по факту дтп, оценивает меру наказания и штрафа.
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире!))
Никто ничего никому НЕ обязан?)) Замечательно! Великолепно! Просто - зашибись!! Выходит, что властьимущим таки действительно можно всё?! А если бы в той Газели (если я не ошибаюсь) сидели еще пару детей или беременная женщина?? А если бы ЭТА машина была Скорой помощи!? Тоже НЕ должен никто никому?? Ок! Вопрсов больше нет.
Можете не отвечать что-то типа : если бы, да кабы. Но! Завтра. не дай Бог, Этот дЭпутатик опять вляпается в историю, но похлеще пиредыдущей, что ТОГДА? Спасибо, что прочли)
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Каждый должен отвечать по закону,поэтому я всегда пишу.
Вначале,как фундамент государства,строится цивилизованная судебная система,а потом проводятся все реформы,иначе опять погрязнем в судовых справах,которые будут выигрывать те,кто больше заплатит судье,либо те которые заплатят какому-то телу и оно развалит дело.
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и я очень наивная)). Увы, наша власть думает совершенно по-другому. И эта, и предыдущие). "Бог бедного жалеет, а богатому - помогает"). А так - можно - ЛГАТЬ?, типа Геращенко в правилах дорожного движения НЕ разбирается?)).

Геращенко в своем посте сделал виноватым в ДТП водителя микроавтобуса Volkswagen, который на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы. Украинцев возмутила такая явная попытка Геращенко сделать виновником ДТП не Кулебу.
После критики сам Геращенко откорректировал свой текст и написал, что водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем "Тойота". Но на этом Геращенко не остановился и менял текст своего сообщения 11 раз.
https://bykvu.com/ru/bukvy/11-versij-gerashhenko-kak-zamestitel-avakova-menjal-informaciju-o-dtp-s-kuleboj/
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Тут недавно было обсуждение нашумевшей аварии,так оказывается,что многие не знают,что на жёлтый сигнал светофора вообще нельзя начинать движение.Я не удивлюсь,если Геращенко таки не знает пдд.
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Наша власть(всех времён) не понимает,что завтра они будут попередниками. Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах - Цензор.НЕТ 1194
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Кулеба--гидота,як і всі прислуги коломойського.
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Та це не той Кулєба. Каломойського прислужника Дімкою звати,а це-Микола.
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На наших глазах преступник уходит от ответственности. И шо? Как обычно...
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жирний Антоха вже звинуватив водія мікроавтобуса
у скоєні дтп ,
а менти взяли під козирьок і відкривають справу
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Ясно,що бабосів відсипав.Тільки те,що привезли хлопця до цієї Кулєби-має хріновий вигляд.
Іще моментик:

"Давайте поговоримо про автівку Кулеби, Toyota Camry, Державний номер: АІ6882НВ, 2016-го року випуску, дата реєстрації: 27.04.2017.
Факт 1: ця автівка ВІДСУТНЯ в е-декларації Кулеби.
Факт 2: автівка записана на доньку Кулеби, Кулебу Лію Миколаївну.
Хіба це не порушення? Порушення. Грубе. Але головне не це: згідно з даними порталу "Auto Auction History" ця автівка була куплена в США, за заниженою ціною тому що після ПОТОПУ! Доказ: (https://autoauctionhistory.com/…/287d53d24e-2016_toyota_ca…/)" тиць
І може бути висновок : або вповноважений з прав дітей купив власній дитині небезпечне авто,або мало місце штучне заниження ціни автомобіля.
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Всё правительство расстрелять однозначно и на долгий срок. Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах - Цензор.НЕТ 6657
Какое это всё имеет отношение к дтп Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах - Цензор.НЕТ 5032
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Уряд в даному випадку ні до чого,стріляти їх немає сенсу.А от до подальшого судового розгляду ,незадеклароване чиновником авто має пряме відношення.
Мова про справедливість.Може пацанчик приїхав запитати-"гей ! А чому мене відвезли в звичайну лікарню,ще й приставили охорону,не підпускаючи журналістів,а цього мудака ,що на червоне з непристебнутими дітьми поперся-в Феофанію ???" Нє,він приперся подякувати гаспадіну начальніку і сказати ,що не тримає на нього зла.Та якби не було відеозапису,під підпискою сидів би -мінімум.
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.А от до подальшого судового розгляду ,незадеклароване чиновником авто має пряме відношення.

Та якби не було відеозапису,під підпискою сидів би -мінімум

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К этому дтп,вы это серьёзно?
У нас всяко можэ буты.
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Я вам больше скажу,там по плану уже должна была строиться эстакада.
Давайте обсудим,почему она не была построена,когда и кем,и кто слямзили деньги,но всё это не будет иметь отношения к конкретному дтп.
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А если не фольксваген-бус, а ланос, таврия, ВАЗ то : 1,2,3 трупа не в чем не повинных людей.
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Мотоцикл с коляской и сидящими в нем людьми... Или в том Фольксе были бы пару детей или беременная. Или Фолькс с группой детей. Маршрутка. Скорая помощь. Вариантов очень много. А совесть нужно иметь ВСЕМ! Под одним Богом ходим, как говорится.
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