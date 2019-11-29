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Все про:НАТО (2188) Росія (21347) Столтенберг Єнс (433)

 Агресія Росії - це стратегічний виклик для НАТО, - Столтенберг

Хоча зараз жодна з країн Альянсу не стикалися з прямою агресією з боку Росії, поведінка цієї країни створює стратегічний виклик для всіх союзників по НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми зараз не бачимо жодної негайної загрози з боку Росії проти будь-якої з країн НАТО. Але що ми бачимо – це стратегічний виклик. Ми бачимо Росію, яка активно інвестує у нові сучасні (військові) спроможності, включаючи ядерні сили. Ми бачимо Росію, яка порушує основоположну для контролю над зброєю угоду – Договір про ракети малої та середньої дальності, яка розгортає ракети, що здатні досягати європейських міст і які можуть нести ядерну зброю. Ми бачимо Росію, яка здійснює агресивні дії проти сусідів. Грузія, Україна, але також – Молдова, де Росія має свої сили без дозволу уряду країни", - сказав керівник Альянсу.

Він зазначив, що реагування на агресивну політику Росії буде однією з тем, які розглянуть керівники НАТО у Лондоні, серед інших викликів, таких як спільна боротьбі проти "Ісламської держави" або реагування на зростаючу потужність Китаю.

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"Так, ми не бачимо прямої агресії проти будь-якої країни НАТО. Але реалії є такими, що лише підкреслюють важливість для НАТО продовжувати забезпечувати надійну оборону та політику стримування у цьому непередбачуваному світі. І саме тому ми маємо продовжувати модернізувати Альянс, інвестувати в його спроможності та підвищувати готовність наших сил", - додав Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162588
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно помогает, достраивая Северный поток-2, который превратит ГТС Украины в металлолом, но даже не в этом дело.
Именно газовая труба спасла Украину в 2014 году, от полномасштабной войны. Европейские партнеры ну очень сильно озаботились и огорчились если бы внезапно зимой остались без газа, т.к. всерьез обсуждалась тема подрыва трубопроводов в случае наступления полномасштабных боевых действий.
А достроив Северный поток-2 можно спокойно начинать войнушку - ни один "европейский партнер" хуйла не пострадает, как обычно все выскажут озабоченность, в крайнем случае глубокую озабоченность.
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Гончарук на концерт рашистов ходил Агресія Росії - це стратегічний виклик для НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7647
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Для НАТО паРашка с их бесноватым плешивым недофюрером как находка. Можно с зажимистых капиталистов бабла сбить.
Правда при этом война-войной, а торговлю никто отменять не будет.
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Конечно помогает, достраивая Северный поток-2, который превратит ГТС Украины в металлолом, но даже не в этом дело.
Именно газовая труба спасла Украину в 2014 году, от полномасштабной войны. Европейские партнеры ну очень сильно озаботились и огорчились если бы внезапно зимой остались без газа, т.к. всерьез обсуждалась тема подрыва трубопроводов в случае наступления полномасштабных боевых действий.
А достроив Северный поток-2 можно спокойно начинать войнушку - ни один "европейский партнер" ***** не пострадает, как обычно все выскажут озабоченность, в крайнем случае глубокую озабоченность.
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А натовець Макрон зовсім іншої думки.
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Скоморох дал указание украинской делегации не ехать в Лондон. Вместо этого имеем факт заявления министром финансов Маркаровой о том, что законопроект №2300 поданный на рассмотрение ВР Украины Зеленским " ...не містить фінансово-економічного обґрунтування необхідного для його прийняття...". В остальном, наверное, все хорошо и все развивается так, как надо.
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"Скоморох" - как интересно, ну не используются в Украине такие слова. Палитесь кацапы.
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Ты себе не представляешь, какие слова используются в Украине. Это еще так, пустяки.
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Господи , если это НАТО не может и ОЧКУЕТ теперешнюю росию , то СОВЕТСКИЙ СОЮЗ раскатал эту НАТУ за НЕДЕЛЮ !!! служил в ГСВГ 82-84 в РЭБе , но такое ощущение было что в ШТУРМОВОЙ РОТЕ !!!СЕГОДНЯ в бунденстаге по тревоге не один танк не завелся , а у нас один ГАРНИЗОН мог пол БЕРЛИНА захватить -тогда ((((( европе надо по ИДЕЕ сегодня ЗАХОВАТЬСЯ за Украину и навезти ОРУЖИЯ нового и МОЛЧАТЬ в дырочку !!! до сих пор перед глазами стоит УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ в резиновых тапочках под ЛИВНЕМ и с калашом !!! Слава УКРАИНСКОМУ СОЛДАТУ -ВОЙНУ !!!
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Ну диагноз ясен. А какое лекарство тебе порекомендовали?
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_НАТО, НАТО... шмато! Путлер об них уже просто ноги вытирает! Как и иран и кндр. Уже прямым текстом посылают.
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tZE inform

@tZEinform

О Пристайко. Он нам не нравится и это не пройдет, но мы объективны. По достоверным данным отсутствие украинских представителей на лондонском форуме НАТО - это ПРЯМОЕ указание "условноживого" президента Зеленского.
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в ГДР , Чехословакии, Польше и Венгрии были все ПОЛКИ в полном составе !!! только ЭТОЙ групировки Сов. Союза могли ПРОКАТАТЬ европу ну раза 4 !!! в хлам !!! я просто молчу уже про АРМИИ которые находились в СОЮЗЕ !!! что сегодня росия ??? ГАВНО на ПАЛОЧКЕ !!! я думаю это все ДОГОВОРНОЕ и чтоб НАРОДЫ мира немного ПООЧКОВАЛИ ((((
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..а мсье Макарон так не считают, мсье считают, что расея с эуропой задружиться желают, и он очень даже "за", а у Наты моск в коме....диагноз что ли уже выставлять пора важному мсью Макарону, может это его моск в кому вошел? Агресія Росії - це стратегічний виклик для НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9948
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Тільки не видно дієвої протидії Нато.Рішення неможуть залежати від консенсусу !!!
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