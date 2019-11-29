 Агресія Росії - це стратегічний виклик для НАТО, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сьогодні на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми зараз не бачимо жодної негайної загрози з боку Росії проти будь-якої з країн НАТО. Але що ми бачимо – це стратегічний виклик. Ми бачимо Росію, яка активно інвестує у нові сучасні (військові) спроможності, включаючи ядерні сили. Ми бачимо Росію, яка порушує основоположну для контролю над зброєю угоду – Договір про ракети малої та середньої дальності, яка розгортає ракети, що здатні досягати європейських міст і які можуть нести ядерну зброю. Ми бачимо Росію, яка здійснює агресивні дії проти сусідів. Грузія, Україна, але також – Молдова, де Росія має свої сили без дозволу уряду країни", - сказав керівник Альянсу.

Він зазначив, що реагування на агресивну політику Росії буде однією з тем, які розглянуть керівники НАТО у Лондоні, серед інших викликів, таких як спільна боротьбі проти "Ісламської держави" або реагування на зростаючу потужність Китаю.

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"Так, ми не бачимо прямої агресії проти будь-якої країни НАТО. Але реалії є такими, що лише підкреслюють важливість для НАТО продовжувати забезпечувати надійну оборону та політику стримування у цьому непередбачуваному світі. І саме тому ми маємо продовжувати модернізувати Альянс, інвестувати в його спроможності та підвищувати готовність наших сил", - додав Столтенберг.