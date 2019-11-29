 Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Про це він повідомив журналістам у Станиці Луганській, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання з приводу наступних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, Лайчак сказав: "тривають переговори в рамках Тристоронньої контактної групи, ми повністю це підтримуємо. Я не хочу зараз говорити, що у нас вийде, але є гарний тренд, гарна тенденція і набагато конструктивніша атмосфера".

"Є переговори, є плани... давайте дочекаємося 9 числа (грудня) і тоді знатимемо точніше", - додав він, не конкретизуючи, які саме ділянки на лінії зіткнення на Донбасі обговорюються для подальшого відведення військ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, розведення сил у районі Станиці Луганської відбулося в червні, поблизу Золотого - наприкінці жовтня. 9 листопада розпочалося, а 11 листопада було завершено розведення сил і засобів у районі Богданівки і Петровського.

Розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії розмежування було однією з умов для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції й РФ заплановано 9 грудня в Парижі.





