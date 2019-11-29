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Все про:ОБСЄ (2334) Донбас (13875) Лайчак (34) розведення сил (100)

 Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак вважає, що ситуація з наступними ділянками розведення на Донбасі проясниться після зустрічі "нормандської четвірки".

Про це він повідомив журналістам у Станиці Луганській, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання з приводу наступних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, Лайчак сказав: "тривають переговори в рамках Тристоронньої контактної групи, ми повністю це підтримуємо. Я не хочу зараз говорити, що у нас вийде, але є гарний тренд, гарна тенденція і набагато конструктивніша атмосфера".

"Є переговори, є плани... давайте дочекаємося 9 числа (грудня) і тоді знатимемо точніше", - додав він, не конкретизуючи, які саме ділянки на лінії зіткнення на Донбасі обговорюються для подальшого відведення військ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, розведення сил у районі Станиці Луганської відбулося в червні, поблизу Золотого - наприкінці жовтня. 9 листопада розпочалося, а 11 листопада було завершено розведення сил і засобів у районі Богданівки і Петровського.

Розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії розмежування було однією з умов для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції й РФ заплановано 9 грудня в Парижі.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162586
 
 
 Топ коментарі
 
не надо нас успокаивать!
можно и сейчас! укажите где! (только бы не совсем под Киевом...)
(это болезненный сарказм)
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надеюсь, что ты бесплоден ибо даунов нам уже достаточно.
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29 ноября, 2019 Террористы "ДНР" приняли "закон" о границе, которая охватывает всю Донецкую область. 9 декабря утвердят в Париже.
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Все до біса синхронно. Україна відводити е за межі Донецької області. Ніким невизнані ДНР вже готується приймати у свій склад території, які ще нині клнтролюють ЗСУ.
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А ты думаешь как будут клоуна опускать? ))) Уж если Янукович, который жизнь видел, хлебнул горя, и то выбегал из кабинета, потный, красный, и в сортир летел, реально срал поносом от ужаса. Этому тупо скажет, не громко, спокойно, с улыбкой-подписывай, жучка, тут и тут, иначе завтра начнут восстанавливать границы на 2014 год. Вариант 1 прилетит в Киев как Чемберлен-"я привез вам мир", или сразу на Израиль, воевать не дано, гавнокомандующий.
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Запитання до ЗЕ - на засипку...
А для чого розведення?
Бо нині в його кулуарах готується новий закон про особливий статус Донбасу ( чи подовження дії старого)
Суть моїх наступних запитань :
-Мова йде про Статус територій попередніх ( функціонувавших до 2014 року областей, чи про статус нинішніх , бананових республік?
-Про яку територію в цьому законі йде мова, лише про окуповану, нині частину, чи про ВСЮ територію Донбасу в межах її адміністративних меж Донецької і Луганської областей на початок 2014 року? Тобто - і на територію підконтрольну нині Україні? Тобто і про "подарунок" сепарам додаткових територій з нашої сторони ?
-Бо, очевидно що за вказівкою Путіна, так званий парламент... так званої днр СЬОГОДНІ визначив свою "державну межу" по лінії адміністративної межі Донецької області України, яка була на період початку 2014 року!!! Бо очевидно, що Путін зазіхає на нову хвилю окупацію - хоче ДООКУПУВАТИ ще й ті території згаданих областей, які нині підконтрольні Україні!
ЗЕ, тобі відоме прислів'я - "Дай палець , відкусить і руку" ?
Тоді тобі мій наказ: - Визначити статус тариторій так званих днр -лнр "Окупованими територіями України", які , в результаті переговорів в різних "форматах" (чи збройного їх відвоювання) мають відновитися в попередньому статусі - невід'ємних частин названих областей - в складі України!
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не надо нас успокаивать!
можно и сейчас! укажите где! (только бы не совсем под Киевом...)
(это болезненный сарказм)
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Мама мы все тяжело больны,мама мы все сошли с ума... В Цой.
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Следующий участок, Донецк. Чего муму,тянуть ?
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как-бы наш главный разводящий клоун после 9-го уже в Ростове не оказался....
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Клоуна,который 5 лет разводил народ Украины,ждут в ГБР.
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Да ми усі з тривогою чекаєм що там буде після 9 грудня мля. Ще й Макрон звиздить усяку хєрню...
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та що буде.. капітуляція розпочнеться.
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Не так просто ... є армія, є ветерани і є Громадяни...
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Надеемся что 9 договорятся об разведении по всей линии фронта !
Потери и раненые больше не нужны
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надеюсь, что ты бесплоден ибо даунов нам уже достаточно.
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Слова "ранєнниє нам большє нє нужни" слід сприй ат, як те, що поранених будуть добивати? Щоб у госпіталях місця не займали?
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ЗСУ відступають, а сепарня на своїх позиціях.
Наше командування переконує, що в будь-яку мить ми можемо повернутись на раніше займані позиції. Але ЯК ???? Їх вже було вщент зруйновано.
Тобто зекоманда зумисне руйнує оборону країни. Робить нас слабкими перед агресором.
До того ж ми втратили власний голос на міжнародній арені, нашою думкою не цікавляться і не враховують.
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они уже понятны - курятник принял там у себя писульку о границе "днр" где они считают всю Донецкую область как "днр". Но как говорится - аппетит приходит с едой, там он иеще и про новороссию вспомнят в процессе, т.е. эти клоуны четко декларируют наступление а зеленые дауны разводят... До границы области или до Киева??? Хотя что удивляться, когда рядом с сивошью в РНБО уже и королевская сидит...
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Так называемый "народный совет" определил "государственную границу" самопровозглашенной "ДНР" в пределах всей Донецкой области на момент начала конфликта в 2014 году. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

А ведь эти шавки поднимают вой только по команде кремля. Кремлевский псарь подготовил к встрече новые требования. В итоге вероятно нам объявят: "Надо отступить до границ Днепропетровской и Запорожской областей чтобы...." ну обоснование какое-нибудь придумает главный слуга, главное не переступить красную линию которую сам же поспешно перечерчивает.
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Потрібно прискорювати цей процес та припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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Вони впенені домовляться і буде, "как надо"? А якщо "Ні"? Чи все вирішено, і ніяких "Ні" бути не може?
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Так "разведение" или все же "развод как котят"?
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весь мир знает где граница Украины с рф
Только эти кексы не знают
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Щось задовго нас розводять...Адже розводняк є ефективним тільки тоді,коли він блискавичний і не дає жертві отямитись - про це знає кожен аферист...
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Думаю после 9 декабря разводить войска можно будет по всей линии соприкосновения. Спасибо президенту Зеленскому.
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