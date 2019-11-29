 Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Про це він повідомив журналістам у Станиці Луганській, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання з приводу наступних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, Лайчак сказав: "тривають переговори в рамках Тристоронньої контактної групи, ми повністю це підтримуємо. Я не хочу зараз говорити, що у нас вийде, але є гарний тренд, гарна тенденція і набагато конструктивніша атмосфера".
"Є переговори, є плани... давайте дочекаємося 9 числа (грудня) і тоді знатимемо точніше", - додав він, не конкретизуючи, які саме ділянки на лінії зіткнення на Донбасі обговорюються для подальшого відведення військ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, розведення сил у районі Станиці Луганської відбулося в червні, поблизу Золотого - наприкінці жовтня. 9 листопада розпочалося, а 11 листопада було завершено розведення сил і засобів у районі Богданівки і Петровського.
Розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії розмежування було однією з умов для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату".
Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції й РФ заплановано 9 грудня в Парижі.
А для чого розведення?
Бо нині в його кулуарах готується новий закон про особливий статус Донбасу ( чи подовження дії старого)
Суть моїх наступних запитань :
-Мова йде про Статус територій попередніх ( функціонувавших до 2014 року областей, чи про статус нинішніх , бананових республік?
-Про яку територію в цьому законі йде мова, лише про окуповану, нині частину, чи про ВСЮ територію Донбасу в межах її адміністративних меж Донецької і Луганської областей на початок 2014 року? Тобто - і на територію підконтрольну нині Україні? Тобто і про "подарунок" сепарам додаткових територій з нашої сторони ?
-Бо, очевидно що за вказівкою Путіна, так званий парламент... так званої днр СЬОГОДНІ визначив свою "державну межу" по лінії адміністративної межі Донецької області України, яка була на період початку 2014 року!!! Бо очевидно, що Путін зазіхає на нову хвилю окупацію - хоче ДООКУПУВАТИ ще й ті території згаданих областей, які нині підконтрольні Україні!
ЗЕ, тобі відоме прислів'я - "Дай палець , відкусить і руку" ?
Тоді тобі мій наказ: - Визначити статус тариторій так званих днр -лнр "Окупованими територіями України", які , в результаті переговорів в різних "форматах" (чи збройного їх відвоювання) мають відновитися в попередньому статусі - невід'ємних частин названих областей - в складі України!
можно и сейчас! укажите где! (только бы не совсем под Киевом...)
(это болезненный сарказм)
Потери и раненые больше не нужны
Наше командування переконує, що в будь-яку мить ми можемо повернутись на раніше займані позиції. Але ЯК ???? Їх вже було вщент зруйновано.
Тобто зекоманда зумисне руйнує оборону країни. Робить нас слабкими перед агресором.
До того ж ми втратили власний голос на міжнародній арені, нашою думкою не цікавляться і не враховують.
А ведь эти шавки поднимают вой только по команде кремля. Кремлевский псарь подготовил к встрече новые требования. В итоге вероятно нам объявят: "Надо отступить до границ Днепропетровской и Запорожской областей чтобы...." ну обоснование какое-нибудь придумает главный слуга, главное не переступить красную линию которую сам же поспешно перечерчивает.
Только эти кексы не знают