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 Політика України
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 Деякі нардепи СН зобов'язалися підтримати переведення до ДБР слідчих у справах Майдану: "Закликаємо Закревську припинити голодування"

Деякі народні депутати фракції "Слуга народу" мають намір проголосувати за переведення команди слідчих, які розслідують справи про злочини під час Революції Гідності, до Державного бюро розслідувань (ДБР) і закликають адвокатку Євгенію Закревську та українців, які приєдналися до неї, припинити оголошене голодування.

"Ми, що підписалися нижче, публічно беремо на себе зобов’язання проголосувати за переведення команди слідчих справ Майдану* до Державного бюро розслідувань і закликаємо Євгенію Закревську та українців, які до неї приєдналися, припинити голодування! Українці завжди програвали, коли не могли домовитись. Давайте вчитись будувати довіру. Якщо ви народний депутат і підтримуєте цю позицію - поставте в коментарях "+" та затегайте колег", - написав нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нардепам пропонується підтримати правку до законопроєкту №2116 "Про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", згідно з якою для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше 11 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Під постом Монастирського на цей момент залишили позначки "+" уже 26 народних депутатів. Нардепка Олена Шкрум висловила переконання, що ініціатива набере 226 голосів.

Деякі нардепи СН зобовязалися підтримати переведення до ДБР слідчих у справах Майдану: Закликаємо Закревську припинити голодування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162584
 
 
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Для політиків це корисно завжди...Голодуючий Луценко вилікував печінку,голодуюча Савченко збільшила бюст на два номери і суттєво покращила фігуру,голодуючий Мусійчук взагалі скинув центнер і помолодів на десятку...і так далі...Краще потурбуймося про тих,хто голодує не з власної волі...
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бггг) сборище дегенератов всех мастей назвало себя украинцами...так и рядовое зебильо старается к белым людям постоянно примазаться
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Лервочка,имею спросить:По чёмь на Лахте у слуг ху"ла такой вот накозляченый дебильный постик?8-м центов хоть стоит?
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арсений куля в лоб миллиардер долларовый
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В знак солидарности с Закревськой обьявили голодовку 25-ть поросёнков и 62 козла на фермерском хозяйстве пос.Козин.Отказались Зелень жрать до 3-го декабря.Свинарки с пастухами в шоке-управляющий грозится тварей пустить на шаурму.
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а остальные??
Стесняются или указание не получили??
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так вони переймаються працевлаштуванням спеціалістів які більше 5 років щось розслідують???
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