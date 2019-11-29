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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:апеляція (251) газ (1095) газопровід (222) Данія (90) Північний потік (403)

 У Данії оскаржили дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2"

У Данську Апеляційну раду з питань енергетики надійшла апеляція на дозвіл Данського енергетичного агентства прокласти російський газопровід "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на російські ЗМІ.

"Одна скарга щодо проєкту Nord Stream 2 була подана в межах термінів для подання апеляцій", - зазначила представник прес-служби відомства Еллен Евіг Ергенсен.

Раніше вона пояснила, що скарга зазвичай не призупиняє рішення у справі.

Читайте також: Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель

Представник відомства також додала, що в середньому рада приймає рішення протягом 17 місяців - це середній показник на жовтень 2019 року.

Нагадаємо, проєктом північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1" до кінця 2019 року. В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції.

В кінці жовтня цього року Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма (острів в Данії) довжиною 147 км. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансують проєкт європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162583
 
   
 Топ коментарі
 
А как дела у зелебобиков с членограем?
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Це в нього памперс з-під броніка тирчить?
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Хреновые дела у порохоботов если эта "Маруся - бомонд" у них символ чего-то.
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А как дела у зелебобиков с членограем?
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Ну то, что зебилы защитников Родиныи в пуй ставит, оно и так понятно.
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Угу в кабаке алкашка-бомонд языком ТАК защищает, что вся орда за поребриком трепещит.
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Це в нього памперс з-під броніка тирчить?
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Йому одягли памперс поверх обкаканих штанів.
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Ага геращенко ))) Та что меряла побрекушки в раде. Ой как работала 5 лет. До этого с медвейчуком. И её любовником ющенко. Наработалась бедная)
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класс!!! Затаскать и замусолить разрешение по судам дорогого стоит. Это надо ценить и поддерживать! Фактор времени здесь решающий!
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Не канает:
Ранее она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу.Источник: https://censor.net.ua/n3162583
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Газовые трубопроводы в водоемах-убийцы живого. Ездили несколько раз на охоту, в сыбир. Местные рассказывали, каждым годом рыбы все меньше. Чего? Положили трубы, рыба удирает, перестает нереститься. Причина? Газ в трубе создает звук, гул, рыба не может через нее переплыть.
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Да посмотрите на тундру в местах где нефть и газ добывали-гиблые места!
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Може й москалі там скоро подохнуть,не тільки риба
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А толку если жалоба не приостанавливает разрешение на стройку.
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нам 4 года рассказывали, что Сев поток 2 НЕ построят. всё детально и твёрдо доказали и объяснили...
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Кто строить не умеет, тот так же и про других думает.
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Как дела?
Как в Даниии!
Стоит в ожидании!
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