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 Суспільство
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Все про:ВАСУ (48) контрабанда (1048) Тупальський (7) домашній арешт (53) запобіжний захід (69)

 Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав як запобіжний захід для заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського нічний домашній арешт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Так, суд зобов'язав Тупальського не залишати місце проживання з 22-00 до 6-00. Запобіжний захід діє до 24 січня.

Крім цього, Тупальського зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками, здати на зберігання паспорти.

Таким чином суд не задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про запобіжний захід для Тупальського у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 57 млн гривень застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання та обшуки - лише засіб тиску, як і в 2017 році, - Тупальський про розслідування проти нього

Крім того, на засідання увірвався невідомий, який назвав Тупальського "чортом". Суддю закликали видалити чоловіка, бо він заважав проводити засідання. Чоловіка вивели охоронці. Суддя зазначив, що зал судового засідання - це не кав'ярня.

Нагадаємо, 26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 людей у справі Альперіна. Тупальського підозрюють в участі у злочинній контрабандній схемі. Він стверджує, що не був знайомий з Альперіним, а контрабанду, навпаки, намагався припинити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162581
 
   
 Топ коментарі
 
Нічний домашній арешт😅😆 це шоб по блядям не ходив... Оце покарання...
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Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1381
... арестован на время сна
это Украина детка Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 3390
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Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1381
... арестован на время сна
это Украина детка Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 3390
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Это Кличко сказал или Сократ? Если Кличко - то БРАВО!
Глубина этого выражения бездонна.
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А ты чего воду мутишь, злорадствуешь? В твоем торговом павильоне 70% завезенного с нарушением таможенных правил.
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шо надо проотвечавшийся?
по панятиям мне как бэ теперь с тобой общаться западло
или ты только по четным блатуешь?
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Ты быкуешь, с кем то перепутала? Для таких лошиц как ты, надо было при жизни записывать как разговаривали Саша Кочев и Вася Петров. Они за вечер меньше фенили, чем ты соска по гражданке намурчала в 3х предложениях. Сходи курочка на пасху, понеси яичко (в Харькове на 8).
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Неа! Учу тебя дуру правилам хорошего тона. Хотелось бы посмотреть, на первые минуты в камере))) Скользкая. Пишешь про барыг и мародеров, сам не платишь налоги, причем во время войны-барыга и мародер. Не любишь контрабанду, ею приторговываешь. Про какие то ответы заикаешься. Надеть перчатки, насильно, загнать ринг, и можно будет проследить передвижения по коричневому следу, то ответы. Про понятия тиснешь, какое то западло ишаку примерещилось. Набил небось татушку, и типа духовой? У тебя перспектива, наколка 5 букв-Машка.
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ОХУ...ть на фоне сумм ущерба! Давайте все таки назовемся нью-гандурасом что ли. Может не так стыдно будет цивилизованным нациям в глаза смотреть
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Одесса испокон веков их город, и приезжим, которые пытаются прекратить контрабанду дадут по рукам. Тупальский наверное это уже понял.
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1. В руководстве Одесской таможни одесситов отродясь не было - высшие должности это всегда парашютисты.
2. Ту-134 пытался прекратить контрабанду.. м-м-м как тут смайлики вставляются??
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Горячие головы - 2
Я не могу ходить, они связали мои шнурки!
Какой чудовищный узел, изверги!
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Не, ну это нормально. Днем он ходит на работу, строит схемы, а спать домой.
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Терористи приєднали до «ДНР» всю Донецьку область України
Так звана «Народна Рада» самопроголошеної «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон.
Кто имеет ум сочтёт число зверя поймёт что это значит...
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воров под домашний арест - а боевых генералов в тюрьму ,по тому шо, в войне против цапов участвовал - не перепутайте
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чтоб не шатался по шалманам. лютые репрессии.
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Нічний домашній арешт😅😆 це шоб по ****** не ходив... Оце покарання...
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Вызывать придется, а это дороже - а так ему и надо, пусть знает, как державу во время войны разворовывать
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Мест жительств у таможеников много. Неужели у тупальского нашли крайнее домашнее, для ночи?
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Ночной арест это всегда феерично Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 4519
Его жена будет рада!
Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 9955
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