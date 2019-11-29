 Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Мені, як вихідцю з цього підрозділу прикро бачити практику використання висококласних професіоналів для "злому дверей" на обшуках. Основна функція ЦСО "А" - це планування і проведення спеціальних операцій, там служать високомотивовані офіцери, майже всі вони - учасники війни на Сході, які пройшли тривалі складні навчання і тренування перш ніж потрапити в "Альфу", - зазначив Костенко.

За його словами, держава витрачає значні кошти на підготовку одного спецпризначенця, а їх в подальшому використовують для того, щоб з десяток чоловіків потрапили в приміщення однієї жінки.

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"Я проти того, щоб професіоналів використовували для звичайних "маски-шоу", це не тільки деморалізує бійців, але і є неефективним використанням ресурсів. Очевидно лише реформа СБУ і перетворення її з правоохоронного органу на спецслужбу, може припинити таку ганебну практику", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій проходять в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.