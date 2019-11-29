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Все про:Альфа (21) СБУ (4959) Костенко Роман (2) Звіробій Маруся (9)

 Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій

Ветеран війни на Донбасі, полковник СБУ "Альфа", "кіборг" Роман Костенко вважає, що залучення до обшуку в будинку учасниці бойових дій Звіробій бійців спецпідрозділу "Альфа" є неефективним використанням професійних силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Мені, як вихідцю з цього підрозділу прикро бачити практику використання висококласних професіоналів для "злому дверей" на обшуках. Основна функція ЦСО "А" - це планування і проведення спеціальних операцій, там служать високомотивовані офіцери, майже всі вони - учасники війни на Сході, які пройшли тривалі складні навчання і тренування перш ніж потрапити в "Альфу", - зазначив Костенко.

За його словами, держава витрачає значні кошти на підготовку одного спецпризначенця, а їх в подальшому використовують для того, щоб з десяток чоловіків потрапили в приміщення однієї жінки.

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"Я проти того, щоб професіоналів використовували для звичайних "маски-шоу", це не тільки деморалізує бійців, але і є неефективним використанням ресурсів. Очевидно лише реформа СБУ і перетворення її з правоохоронного органу на спецслужбу, може припинити таку ганебну практику", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій проходять в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Залучення бійців ЦСО А СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ Альфа Костенко про обшуки у Звіробій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162574
 
   
 Топ коментарі
 
то ними керує зараз однокласник зелупи, чого ви від них чекали?
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в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту..

Разве она сказала : А завтра в обед я тебя, суку, зарежу? Просто напомнила, что клоун рано или поздно сдохнет. Ну и что?
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а шо в лесу сдохло? - я тебя не узнаю - может заболел чем? помощь не нужна - хотя мне нравиться - но для тебя не нормально
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Ты мне уже подобное не первый раз пишешь. И про болезнь. И что нравится. У самого то с памятью,лады ?
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Вам подобається лише, коли про вас Зєлєнскій піклується? Від інших допомоги не потребуєте? Похвально, але нерозумно. 😁 Бо слугою, якого пришле до вас Зєлєнскій може виявитися збоченець Іванісов.
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И мне за вас тоже стыдно. Может должность не стоит того что б быть лакеем у дерьма политического.Понимаете всю убогость ситуации-может пора себя уважать,тогда использовать так не будут
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Ага. Группе " Красня плесень " ,стыдно за нашу молодежь ))
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то ними керує зараз однокласник зелупи, чого ви від них чекали?
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Не одноклассник, а подельник. Они с зелей по одному уголовному делу проходят. Пока в США.
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Так амеры пол класса Зеленского посадят!!!)))
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Вас уже столько развелось, что не знаю кому и верить . Но помнится как все хваленые сбу и альфа, отказывались убивать рос.террористов и за поджог дома профсоюза на Евромайдане и смерти евромайдановцев, никто не был привлечен.
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А шо тут дивуватись? Достатньо згадати Крим та Донбас 14-го: 99% персоналу сбу - зрадники-запроданці, бариги і гопота.Одне слово "достойные наследниики и продолжатели дела своих дедов/отцов" - нквдешно-кгбешної сволоти.І на превеликий жаль такий критичний стан з кадрами спецслужб у всій Україні - "за 3 копійки маму рідну продадуть, та ще й козу пішки будуть гнати з Полтави до Києва і назад" - "...других же ш нєту..., а где же взять "порхвессионалов"?"...І у всій системі правоохоронних органів: суди, прокуратура, поліція і в так званих "нових" - ДБР, САП, НАЗК... така ж картина - "порочный круг"...
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Когда рухнул соцтабор в 90-х, в чехословакии кажется, все силовики сдали оружие и новая власть набрала новых...и все ....проблем нет....а мы тащим старый совковый чемодан и боимся потерять...
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Медведчук сегодня доложил в Кремль,что Украина полностью готова в Таможенный союз и в прежнее московское стойло
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Не чув я такої думки від пана Костенко тоді, коли в Дніпро зайшла армада з бронетехнікою для арешту Корбана..
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Мне, как выходцу из этого подразделения обидно видеть практику использования высококлассных профессионалов для "взлома дверей" на обысках. Основная функция ЦСО "А" - это планирование и проведение специальных операций, там служат высокомотивированные офицеры, почти все они - участники войны на Востоке, которые прошли длительные сложные обучения и тренировки прежде чем попасть в "Альфу", - отметил Костенко.

а просто взять и подумать своей бестолковкой что их взяли на тот случай если вдруг из дома шмалять начнут? наверняка спецура знала что в хате три ствола и мало кто там мог оказаться в гостях у зверобоя
и как могли начать развиваться события?

може контуженый? от частого выбивания дверей своей башкой?
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Вірно!Треба було взяти на допит свідка (Звіробій проходить,як свідок) роту бронетехніки та прикрити її ескадрильєю винищувачів,раптом у неї на подвір'ї "Град" або "Ураган" прихований. Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій - Цензор.НЕТ 9858
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так они были для отражение атак, если бы на помощь вояки прибежали. Сцут все таки.
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Не ну она тоже лишнее болтает!!!!
Ну президент же он!!!!
А она чисто не публику!!! Я не осуждаю, но как то помягче!!
Посмотрим как он с путиным диалог проведет!!!
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Уверен предусмотрен Товарищь! Только диалог , а не оскорбленья!!!!
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Діалог передбачається між рівними, товаришу. А де ви там рівних побачили? Якщо один партнер по розмові затиснув у кулаці сім'яники іншого партнера по розмові, то чи можливий між ними рівний діалог?
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То не я роздуваю, то фантазія зебільна роздуває. Я ж дивлюся на це все реалістично. Живу довго. Досвід великий.
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Пусть моложеж порулит!!!! Не сцыкуйте!!! Все будет ОК!!!

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Молодєж нехай навчиться рулити спочатку. Бо Щайцева у Харкові вже нарулилася. Як заспіває е, молодьож, коли кацапи вас у Сирію пошлють, як кримчан?
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Вава должен научиться вести себя, в первую очередь, с бойцами. а как его ещё научить, если по-другому не доходит?
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А разве ортодоксальный уклонист может нормально общаться с настоящими бойцами!
Там такой комплекс неполноценности, что его стихия - это изображать из себя мачо, ой - чмо.....
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так изображать не надо. оно такое с рождения.
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В момент инциндента они уже не были бойцами. Они уже были людьми на госслужбе, они были людьми, которые пришли туда добровольно отстаивать свою идею. Прошу назвать хоть одну фамилию воина ВСУ или ДУК на передовой, с которому он "нахамил"? Не нужно путать понятия. А насколько я понял - "хамил президент" в разговоре не с ветераном АЗОВа, а с представителем Нацкорпуса.
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Исправлюсь - "Они уже НЕ были людьми на госслужбе"
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Ну Вовой можете быть Вы уважаемый!!! И может до вас не доходить.Он как ни как президент Украины!!!
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Иди поцелуй его в орган, которым он на рояле играл.
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Глупо!!! Во первых мне не хочется , во вторых ты иди и целуй!!!!
В третьих только ка..пы так разговаривают!!! То мы у Америки сосем , то в жопу их целуем!!!
Колхоз Короче!!!!!Удачи!!!
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Кацапы своего Вовочку тоже уже зализали чуть ли не до смерти.
"Он как ни как президент Украины!!!" - и что с того, что он президент? Если мне директор моей компании не нравится своим поведением, я тоже должен молчать? Единственное отличие - из компании я могу и уволиться, если мне что-то не нравится, а из Украины я уволиться не могу.
PS и да, слово "никак" пишется слитно.
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ОК!!!! Спасибо!!! НИКАК!!!! написал слитно!!!
Молчать не надо!!!! Потихоньку!!! Не кипи!!!! Усе будет ОК!!!
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Насчет того, что всё будет ОК, я с тобой полностью согласен, рано или поздно, при нас, или уже при следующих поколениях, всё будет ОК. Когда-нибудь. Возможно.
Да и не киплю я. Когда я закиплю, то мало не покажется. Я пока так, немножко ехидничаю. И вообще я в хорошем настроении. Пятница, вечер, меня через полчаса ждут кабак, пиво, закуски. Но я благодарен таким людям, как Маруся Звиробий за то, что у меня есть возможность выпить это пиво в спокойной дружеской обстановке. И вовсе не питаю никаких дружеских чувств к нынешней власти, которая пытается обнулить всё, что сделали такие люди как Маруся.
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Це ще дивно, що Маруся після цього штурму не потрапила в реанімацію з пробитою головою, розривом печінки і переламаними кістками. Як це Не-ліх не дав команду "брать стерву по-жесткому" (а краще взагалі пристрелити "при попьітке сопротивления")...
Чи все ще попереду?
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Я щось пропустив, чи Міхо жорстко духопелили під час затримання?
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Ага, на крыше была такая примечательная сцена!
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Что-то не помню, чтобы Саакашвили что-то там тогда сломали. Носили осторожно за руки-за ноги, это было. Хоть один фингал под глазом у него был?
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в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту..

Разве она сказала : А завтра в обед я тебя, суку, зарежу? Просто напомнила, что клоун рано или поздно сдохнет. Ну и что?
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Відповідь шукайте у висерах коментах зебуїнів - меседж приблизно однаковий: "какая-то сиволапая холопка осмелилась без должного трепету и поштительности рот открыть на Их Величество".
Тобто вони свідомо самовизначилися: "мы все лёд под ногами майора, и не наше быдлячее дело на барина гавкать".
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Ну да, мог бы бы и повыносливей. Вон как ВКличко - столько шуточек о себе стерпел и не обосрался, а тут - вай, убивают, помогите, введите, караул!11
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Погроза вбивством жабі? Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій - Цензор.НЕТ 3809 Випускайте Грінпіс!
(вдумався... каламбур виходить... не того green, який піс-піс, а захисників довкілля)
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новое поганяло для Моники - Грин-пис. Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій - Цензор.НЕТ 5112
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На такого вида операции (заказные) они должны выдвигаться, как кино-преЗедент, на лисапетах....
Командиры на эстонских..... Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій - Цензор.НЕТ 2658
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Когда пнастанет час расплаты, фсбшную падаль настоящие вояки будут резать как свиней, с большим удовольствием. Скорей бы уже
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А теперь во всем тексте меняем фамилию Звиробий на Савченко(тоже ветеран боевых действий). Если все думают,что было не так - пожалуйста, выдержка новости на сайте "Украинская правда" от 10.04.2018: "
"В квартире Надежды сейчас проходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", - сказал защитник.
Других подробностей он сообщить не смог.
Дмитрий Бугай в настоящее время на звонки "Украинской правды" не отвечает.
Сестра Надежды Вера Савченко на вопрос об обысках сказала: "Без комментариев".
В Генпрокуратуре сообщили, что они до обысков не причастны.
"Нас там нет", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
В СБУ подтвердили, что проводили обыски, но комментировать детали отказались."
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ну а камаз с боеприпасами, обсуждение их реального применения, наём людей для проведения теракта - это фигня. нисчитаица.
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Вопрос,тогда почему Савченко не сидит! Опять зеленая зрада? Уважаемые. Новой власти еще и 3 месяцев нет! Почему сейчас тот же Порошенко не подает в суд на бездействие силовых органов по отношению к Савченко?! Ему же никто этого не запрещает, если он такой принципиальный!? То есть Портнову можно всякие заявления в ГПУ и ГБР подавать, а Порошенко нельзя, или Луценко?! У вас не складывается впечатление, что они уже "проехали" эту тему? Я не сужу с точки зрения любителя П или З. Я просто смотрю на происходящее и пытаюсь просто анализировать.
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"... там служать високомотивовані офіцери, майже всі вони - учасники війни на Сході, які пройшли тривалі складні навчання і тренування перш ніж потрапити в "Альфу"..."
===
Разом з тим, ніхто з них не відмовився виконувати цю брудну роботу.
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Ну так це навмисно - аби стравити народ та силовиків. Стара стратегія, сотні разів випробувана у Латинській Америці.
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зеленский збоживолів від влади ?
вже творить бєспєрдєл ?
чи то досвід віхтора овоча його надихнув ?
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..а что он был умный....ему только кривляться на сцене у пианино...
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Щоб виставляти якісь пред"яви ЗЕ, треба мати під них основу. Свобода слова і свобода язика без голови - це різні речі. У будь-якій країні такі наїзди на президента караються. Десь штрафують, десь розстрілюють. Марічка перебрала і далі не може заспокоїтись. Щось не в порядку з психікою - може стрес від війни, може жіночі гормони бушують, а вся Україна повинна знати про це? Бабі треба хлопа - та й усе. Це моя думка.
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Бабі треба хлопа - та й усе. Це моя думка.

Отож!
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А хіба не в цьому суть? Натравити фронтовиків один на одного. Перевірити відданість "альфи". Підуть проти своїх, чи ні?
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Ну, вони ж при ССО... Навіщо їм світитися через дрібниці?
Їхній удар буде несподіваним і нищівним. Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій - Цензор.НЕТ 7608
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ССО это кто, и где их "подвиги" . Очередная структура шоколадника, не давшая результата .
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А що, з того, що зараз робить ця зєлєгнійна влада, не є ганьбою??? Всі дії зєлєбєні і його каманди- суцільна ганьба та зрада!- факт!
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Посмотрел бы я что случилось через пол часа со Зверобой , если бы она сделала такие заявления в любой другой стране мира .
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Так вот Ляксеич какие реформы провёл и создал правоохранительные органы
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Необхідно на місяць-два, максимум три, ввести у країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі, там, де пролилася перша кров людей, повісити Порошенка, Турчинова, це чудо з керівництва Свободи Тягнибока. А Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі. Это слова Добкина в эфире канала ZIK, интересно будет реакция со стороны ДБР, СБУ и ГПУ?
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вот эту тварюку первой и повесть на колорадской ленте... ..
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Їй монтажною пенкою крім усього ще й в масгі задули . Кацапська сволота з монтажною пєнкою в усіх місцях.
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ни что не мешало високомотивованним офіцерам прошедшим фронт
послать накуй начальство в данном случае
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Тільки у випадку, якщо наказ мав ознаки злочину.
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У нас СБУ любой дырке затычка.Когда будут работать законы?
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Подлая душонка клоуна не выдерживает критики Если трусливый дезертир бессмертный пусть докажет это на следственном эксперименте
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Пане Кличко , де Йолка ?? Скільки ще чекати ??? Просимо --швидче монтуйте !
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