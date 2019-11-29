 Залучення бійців ЦСО "А" СБУ для виламування дверей - це ганебна практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обшуки у Звіробій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Мені, як вихідцю з цього підрозділу прикро бачити практику використання висококласних професіоналів для "злому дверей" на обшуках. Основна функція ЦСО "А" - це планування і проведення спеціальних операцій, там служать високомотивовані офіцери, майже всі вони - учасники війни на Сході, які пройшли тривалі складні навчання і тренування перш ніж потрапити в "Альфу", - зазначив Костенко.
За його словами, держава витрачає значні кошти на підготовку одного спецпризначенця, а їх в подальшому використовують для того, щоб з десяток чоловіків потрапили в приміщення однієї жінки.
"Я проти того, щоб професіоналів використовували для звичайних "маски-шоу", це не тільки деморалізує бійців, але і є неефективним використанням ресурсів. Очевидно лише реформа СБУ і перетворення її з правоохоронного органу на спецслужбу, може припинити таку ганебну практику", - підсумував він.
Нагадаємо, вчора ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій проходять в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
а просто взять и подумать своей бестолковкой что их взяли на тот случай если вдруг из дома шмалять начнут? наверняка спецура знала что в хате три ствола и мало кто там мог оказаться в гостях у зверобоя
и как могли начать развиваться события?
може контуженый? от частого выбивания дверей своей башкой?
Ну президент же он!!!!
А она чисто не публику!!! Я не осуждаю, но как то помягче!!
Посмотрим как он с путиным диалог проведет!!!
Там такой комплекс неполноценности, что его стихия - это изображать из себя мачо, ой - чмо.....
В третьих только ка..пы так разговаривают!!! То мы у Америки сосем , то в жопу их целуем!!!
Колхоз Короче!!!!!Удачи!!!
"Он как ни как президент Украины!!!" - и что с того, что он президент? Если мне директор моей компании не нравится своим поведением, я тоже должен молчать? Единственное отличие - из компании я могу и уволиться, если мне что-то не нравится, а из Украины я уволиться не могу.
PS и да, слово "никак" пишется слитно.
Молчать не надо!!!! Потихоньку!!! Не кипи!!!! Усе будет ОК!!!
Да и не киплю я. Когда я закиплю, то мало не покажется. Я пока так, немножко ехидничаю. И вообще я в хорошем настроении. Пятница, вечер, меня через полчаса ждут кабак, пиво, закуски. Но я благодарен таким людям, как Маруся Звиробий за то, что у меня есть возможность выпить это пиво в спокойной дружеской обстановке. И вовсе не питаю никаких дружеских чувств к нынешней власти, которая пытается обнулить всё, что сделали такие люди как Маруся.
Чи все ще попереду?
Разве она сказала : А завтра в обед я тебя, суку, зарежу? Просто напомнила, что клоун рано или поздно сдохнет. Ну и что?
Тобто вони свідомо самовизначилися: "мы все лёд под ногами майора, и не наше быдлячее дело на барина гавкать".
(вдумався... каламбур виходить... не того green, який піс-піс, а захисників довкілля)
Командиры на эстонских.....
"В квартире Надежды сейчас проходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", - сказал защитник.
Других подробностей он сообщить не смог.
Дмитрий Бугай в настоящее время на звонки "Украинской правды" не отвечает.
Сестра Надежды Вера Савченко на вопрос об обысках сказала: "Без комментариев".
В Генпрокуратуре сообщили, что они до обысков не причастны.
"Нас там нет", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
В СБУ подтвердили, что проводили обыски, но комментировать детали отказались."
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Разом з тим, ніхто з них не відмовився виконувати цю брудну роботу.
вже творить бєспєрдєл ?
чи то досвід віхтора овоча його надихнув ?
Отож!
Їхній удар буде несподіваним і нищівним.
послать накуй начальство в данном случае