EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2370  117
Матеріали за темою:
Все про:судова реформа (908) суддя (994) Вища рада правосуддя (275) ВККСУ (342) Санін Богдан (1)

 Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції

У квітні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) рекомендувала звільнити суддю Богдана Саніна, який заборонив Євромайдан, але Вища рада правосуддя досі не знайшла часу для розгляду цього питання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Шість років тому суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін дав добро на розгін Майдану. Він заборонив проведення акцій з 1 грудня 2013 до 7 січня 2014 року, що стало приводом для Беркута свавільно розігнати студентів. Гадаєте Саніна звільнили? Ні, звісно. Ще й підвищили. Тепер він - суддя-спікер скандального Окружного суду. І за це в першу чергу варто "подякувати" упирям з Вищої ради правосуддя. В квітні 2018 року Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Саніна, але у ВРП якось не знайшлось на це чи часу, чи бажання", - говориться в повідомленні.

"Суддя Санін також подає всім приклад, як при скромних доходах жити на широку ногу. Вже за кілька тижнів після втечі Януковича його дружина придбала французьку яхту за 50 тисяч доларів. Останні роки Санін з дружиною в основному живуть на зарплату судді та матеріальну допомогу від держави. Окрім яхти і Ленд Крузера, Саніни змогли заощадити десятки тисяч доларів. З нерухомістю все ок. Квартира на 180 квадратів в Дніпрі, записана на тещу судді квартира в Києві, а також державну дачу у Конча-Заспі, яку орендує тесть Саніна - Володимир Яцуба. Якщо хто призабув, то це відомий регіонал, міністр в уряді Януковича, глава Севастополя до лютого 2014 року. Саме він фактично здавав місто окупантам. Не повірите, але донька Яцуби, тобто дружина Саніна, їздила відпочивати в анексований Крим і ще й викладала фото в соцмережах. Замість того, щоб вигнати Саніна геть, він досі отримує за наш з вами рахунок зарплатню, мешкає на державній дачі і залишається на посаді. Завдяки ВРП. У вас є ще сумніви, що нинішню огидну ВРП потрібно повністю перезавантажувати?"- резюмували в ЦПК.

Читайте також: Кабмін запропонує законопроєкти про суд присяжних і фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів, - Мін'юст

Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції 01
Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162569
 
 
 Топ коментарі
 
Как красиво изложено!
А тот факт, что предыдущие пять годков этот судья жрал и пил от пуза, оставшись в должности судьи, умалчивается. Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 3011
 показати весь коментар
 
А тот факт, что 5 лет закончились и началась новая эпоха "пожирания и питья от пуза". Если что-то не так, то меняйте. А если не меняете, то не пеняйте на папередников. Вывод простой, но почему-то не всем понятен.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
вас дивує? мені ні! до влади прийшли риги та адепти руцкага мірі на спинах лохів уставшіх ат вайни біля телевізора
 показати весь коментар
 
 
Ну? Где зебильные защитники ваЗелина? Пора вас лохматить упырей. Выбрали на голову, и себе нагадили и другим подосрали, а бы не порох правда зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - он хороший! Правда зебуины? Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 1866? Даже не понятно чего здесь больше тупости или подлости. Сейчас расскажут что "зеленский просто "не в курсах" Для зебилов прокатит
Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 450
 показати весь коментар
 
 
После прочитанного, возникает два вопроса: 1. Правомерно или нет он запретил проведение акций "евромайдана"? Ведь его решение юридически может быть чистым, хотя политически многим и не нравится. 2. Для чего привели весь этот компромат с яхтами - квартирами, если подобный "букет" материальных благ имеется у каждого судьи, с любыми политическими "предпочтениями"? К стати, судья не должен иметь политических предпочтений по определению.
 показати весь коментар
 
Поклонники нового гидранта. А ну скажите мне, как *******, судья волкова, отпустившая садовника, обвиняемого в расстрелах Героев Небесной Сотни, 3 октября сего года выиграла суд и уже вершит "кривосудие". Задолбали вы уже. Кондитер уже полгода не возглавляет державу, а каждый день просыпаешься и видишь косяки новой власти.
 показати весь коментар
 
 
"Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции" - что то подозрительно много совков и рыговских кадров набирает Лицедей в свою команду, это вызывает много вопросов, а в итоге недоверие к нынешней команде, это уже было в совсем недавней истории с Рошеном.
 показати весь коментар
 
Невже знову винен "клятий Порошенко", що в судах продовжується правовий бЄспрЄдЄл? Що у владі з'являються нові і нові латентні сЄпари? Що Український корабель змінює напрямок у бік агресора? Що закінчується епоха ГІДНОСТІ? Що тепер до кожного "підозрілого" дописувача соцмереж може явитися "Альфа" за неповагу до інституту президентства? За що ж ви нас так, "Петро Олексійович"?!!
 показати весь коментар
 
Плохо запретил, неуверенно. Майдан состоялся и принес много горя Украине. Судить судью за нерешительность
 показати весь коментар
 
Підвищуються й вдосконалюються кадри покидьків ...!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору