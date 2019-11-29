 У питанні про скасування адвокатської монополії можна знайти компроміс, - віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це адвокат і віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій сказав в інтерв'ю телеканалу Рада.
"Зараз Конституційний суд надав висновок, що суперечить тому, що було три роки тому, коли в Конституції за адвокатами закріплювали виняткове право на представництво в судах. В Основному законі також закріплено, що Україна обрала для себе європейський шлях розвитку. А в Європі із 45 країн у 33 існує так звана монополія. Тобто виняткове право адвокатів на представництво інтересів громадян і юридичних осіб у судах - це широко поширена практика", - каже Гвоздій.
На думку адвоката, держава зобов'язана надати своїм громадянам можливість професійного захисту, і не лише від кримінального переслідування, де виняткове право залишається за адвокатами, але і в інших категоріях справ.
Як приклад він навів нещодавній випадок, коли Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Молдавська проти України".
ЄСПЛ визнав, що права Катерини Молдавської були порушені, оскільки її інтереси в українському суді захищав юрист за дорученням, тоді як сторону обвинувачення представляв професійний адвокат.
Гвоздій впевнений, що в питанні адвокатської монополії цілком можна прийти до компромісного рішення, яке не порушить конституційне право громадян на професійний захист інтересів у судах.
"Головним мотивом скасування адвокатської монополії представники влади називають фінансову доцільність. Тобто, на їхню думку, законодавча ініціатива допоможе в перспективі заощадити кошти державного бюджету. Справді, у Конституції є норма, за якою з 1 січня 2020 року всі державні органи і органи місцевого самоврядування мають наймати собі адвокатів. Але якщо у держави немає на це грошей, можна врегулювати це питання по-іншому. Наприклад, відстрочити введення цієї норми або ж і зовсім зробити виняток для держорганів, залишивши право на представництво їхніх інтересів у судах за їхніми штатними юристами. Навіщо ж відбирати цю гарантію у громадян?" - прокоментував Гвоздій.
Адвокат також нагадав, що з 2011 року в Україні діє система безоплатної правової допомоги для громадян - ті, хто не може оплатити послуги професійного адвоката своїми силами, мають право отримати такого захисника від держави.
У 2020 році на таку допомогу закладено близько мільярда гривень у бюджеті. І ось тут, заявляє Гвоздій, є можливість заощадити.
"Зараз 60% бюджетних коштів йде на утримання самої системи безоплатної правової допомоги Міністерством юстиції. І лише 40% - на оплату послуг адвокатів. Реформувавши цю систему - скоротивши адміністративні витрати і перенаправивши їх на потреби громадян - держава отримає бажану економію, не порушивши при цьому права громадян на професійну правову допомогу", - резюмував Гвоздій.
Він також зазначив, що існує великий ризик у рішенні надати право непрофесійним адвокатам захищати інтереси громадян у судах.
Адвокат нагадав, що діяльність адвокатів жорстко контролюється, він несе дисциплінарну відповідальність і може втратити статус. Інші юристи працюватимуть просто як ФОП, діятимуть на свій страх і ризик з метою отримати прибуток. Жодних інструментів контролю і впливу на таких юристів - немає.
Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті надав свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не дійшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива доволі суперечлива і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли дійти спільного рішення.
Яким боком тут обмеження права на захист? Ллюдина хоче вибирає безкоштовну допомогу родича, хоче - адвоката!
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ВОт и суть, хочет больше денег адвокатам, но завуалировал как помощь гражданам. .
МИНЮСТА КАК ОКОНЧИВШИЙ СТАЦИОНАР И КАК ИНВАЛИД ИНАЧЕ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕНЫНЕ МЕСТА
БЫЛИ ПРОДАНЫ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ДЛЯ СВОИХ ЕВРЕЕВ ТИПА ЦЕЛЕВОЙ ЗАПРОС НА
ЗАКАЗ.. короче дал мне Минюст 1 место Одесса...
у нас была ОДНА СРАННАЯ ПАРДОН Инструкция о порядке взимания
платы за услуги .. короче нас били за то что если- по мнению проверяющего
областной коллегии мы взяли за консультацию 50 копеек выше чем положено у нас
каждый месяц клиентам возвращались гроши переводами от 50 копеек до 10 рублей
если выяснялось, что при определении сложности консультации составления бумаги
или дела мы ошиблись в оценке и взяли лишнее... как работала адвокатура до
распада СССР рассказываю при всем контроле партии и так далее мы были СВОБОДНЫМИ.. естественно в условиях СССР над
нами типа стоял Минюст Правительство и партия
и это было так далеко.. нас адвокатов реально- уважали и менты и прокуроры
и судьи никакого панибратства никаких полунамеков и намеков.. любой мент считал
за счастье оказать правовую и должностную помощь адвокату, запросы наши с
уважением брались везде и решались везде в тюрьму в учреждения будьте любезны..
ЗАРПЛАТА АДВОКАТОВ ФОРМИРОВАЛАСЬ ТАК МЫ СОБИРАЛА
ЗАКЛЮЧАЛИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛ УГОЛОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ТАКЖЕ МЫ ИМЕЛИ ПРАВО
ПОДРАБАТЫВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В предприятиях учреждениях вузах
техникумах и так далее… ЗАКЛЮЧАЯ КОТРАТКТЫ ПРАВОВГО ОСЛУЖИВАНИЯ ЛИЕНТЫ ПЛАТИЛИ
НАМ за консультации, за составление заявлении в суд, учреждения, иски, жалобы,
ходатайства.. клиента нам платили ведение дел в судах гражданские алименты
бракоразводные уголовное административные.. в кассе у адвоката собиралась сумма
скажем 5 тысяч рубленой в конкретном месяце отрабатывал консультации на 400
рублей отработал дела по 1 инстанции 10 дел
и гражданские на 500 рублей и +
юрконсультации с предприятий.. короче сумма была например 2000 рублей так вот
из нее адвокаты платили с чистогана 27-30% в какой год как решал президиум
коллегии на общий котел…..а с ЭТИХ котловых шли отпускные, материальная помощь,
больничные, и ОПЛАТА БЕСПЛАТНЫХ УГОЛОВНХ ДЕЛ НА СЛЕДСТВИИ И В СУДАХ…. в том
числе и командировки в Киев Верховный Суд или Москва Прокуратура СССР и Верховный Суд СССР
имели право также вести дела в иных республиках.. … если дело оплачивал клиент,
он оплачивал -саму работу помощь + расходы на командировку, билеты проезд, гостиница
питание... т.е.- ГОСУДАРСТВУ ОПЛАТА В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ НИЧЕГО НЕ СТОИЛА....
сегодня- Государственное финансирование первичной и вторичной правовой помощи
по законам и с бюджета ЭТО ПРОСТО РАЗВОРОВЫВАНИЕ БАБЛА... при КПССС были более
независимы и самостоятельны.... чем сегодня.... ПАРАДОКС... скажу так я пацан
после университета получил 100 рублей пенсию.. и такой расклад в кассе положил
договоров квитанций на 1500 рублей и в карман домой шел 200- 500- 700 рублей
сверх кассы.. то что клиенты считали сами!!! повторяю сами оплатить помимо
кассы... нам было не в падло реально вести реально бедным людям бесплатно
консультации дела советы... а сегодня на вопрос- вы адвокат вам вставляют счет
500 евро!!!!! эти кретины наверху и онные думают что все все забыли и все уже
давно умерли и нет свидетелей и поносят про рынок и базар так вот я вам скажу
так при СССР мы были РЫНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ И ИМЕЛИ РЕАЛЬНО УВАЖЕНИЕ….. а
сегодня над нами куча НААУ прочих подонков кормящихся за счет нас….и также с бюджета воруют миллионами... и
качество помощи в ноль…. а адвокатов- просто презирают и ненавидят
Йде менше часу для виконання вимог на отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, але при цьому йде спеціалізована навчальна підготовка на адвоката, з вищими вимогами ніж в Україні. Як результат менше люди втрачають часу і швидше отримують право на занняття адвокатською діяльністю, але при цьому вони більш підготовлені. А в Україні потрібно два роки на побегушках бігати помічничком адвоката, і зазвичай ці помічники займаються не кваліфікованою роботою, а просто як секретарі на побегушках.
Сравнение с Европой - вообще верх цинизма! Так же, как и высокая квалификация, которую дает эта "корочка". Еще ее не имея, очень многие опытные юристы имели в хвост и гриву всех этих пиз.оболов из "...и партнеры", "... анд лоерс" и прочих понтарей (знаю не понаслышке).