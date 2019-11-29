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 Політика України
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Все про:адвокат (692) КС (394)

 У питанні про скасування адвокатської монополії можна знайти компроміс, - віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Інтереси громадян у судах мають захищати лише професійні адвокати, а для державних органів ці функції можуть виконувати їхні штатні юристи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це адвокат і віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій сказав в інтерв'ю телеканалу Рада.

"Зараз Конституційний суд надав висновок, що суперечить тому, що було три роки тому, коли в Конституції за адвокатами закріплювали виняткове право на представництво в судах. В Основному законі також закріплено, що Україна обрала для себе європейський шлях розвитку. А в Європі із 45 країн у 33 існує так звана монополія. Тобто виняткове право адвокатів на представництво інтересів громадян і юридичних осіб у судах - це широко поширена практика", - каже Гвоздій.

На думку адвоката, держава зобов'язана надати своїм громадянам можливість професійного захисту, і не лише від кримінального переслідування, де виняткове право залишається за адвокатами, але і в інших категоріях справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна асоціація адвокатів України оскаржить в ДБР незаконні дії силовиків стосовно адвоката Погорілого

Як приклад він навів нещодавній випадок, коли Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Молдавська проти України".

ЄСПЛ визнав, що права Катерини Молдавської були порушені, оскільки її інтереси в українському суді захищав юрист за дорученням, тоді як сторону обвинувачення представляв професійний адвокат.

Гвоздій впевнений, що в питанні адвокатської монополії цілком можна прийти до компромісного рішення, яке не порушить конституційне право громадян на професійний захист інтересів у судах.

"Головним мотивом скасування адвокатської монополії представники влади називають фінансову доцільність. Тобто, на їхню думку, законодавча ініціатива допоможе в перспективі заощадити кошти державного бюджету. Справді, у Конституції є норма, за якою з 1 січня 2020 року всі державні органи і органи місцевого самоврядування мають наймати собі адвокатів. Але якщо у держави немає на це грошей, можна врегулювати це питання по-іншому. Наприклад, відстрочити введення цієї норми або ж і зовсім зробити виняток для держорганів, залишивши право на представництво їхніх інтересів у судах за їхніми штатними юристами. Навіщо ж відбирати цю гарантію у громадян?" - прокоментував Гвоздій.

Читайте: У Конституційному суді немає єдиної думки щодо скасування адвокатської монополії, - НААУ

Адвокат також нагадав, що з 2011 року в Україні діє система безоплатної правової допомоги для громадян - ті, хто не може оплатити послуги професійного адвоката своїми силами, мають право отримати такого захисника від держави.

У 2020 році на таку допомогу закладено близько мільярда гривень у бюджеті. І ось тут, заявляє Гвоздій, є можливість заощадити.

"Зараз 60% бюджетних коштів йде на утримання самої системи безоплатної правової допомоги Міністерством юстиції. І лише 40% - на оплату послуг адвокатів. Реформувавши цю систему - скоротивши адміністративні витрати і перенаправивши їх на потреби громадян - держава отримає бажану економію, не порушивши при цьому права громадян на професійну правову допомогу", - резюмував Гвоздій.

Він також зазначив, що існує великий ризик у рішенні надати право непрофесійним адвокатам захищати інтереси громадян у судах.

Також читайте: Глава НААУ Ізовітова: Зміни в законодавстві мають забезпечувати гарантії адвокатської діяльності

Адвокат нагадав, що діяльність адвокатів жорстко контролюється, він несе дисциплінарну відповідальність і може втратити статус. Інші юристи працюватимуть просто як ФОП, діятимуть на свій страх і ризик з метою отримати прибуток. Жодних інструментів контролю і впливу на таких юристів - немає.

Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті надав свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не дійшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива доволі суперечлива і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли дійти спільного рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162568
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что монополист денег хочет.
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как вы подонки адвокаты мои типа в прошлом "!коллеги"... достали да вас гнид, тварей повесить надо и расстреливать... вы именно вы организаторы всех коррупционных оборудок в судах полиции и прокуратуре именно вы наворовав украв отжав у людей клиентов с помощью родствеников собутыльников подельников реестраторов судей прокурором мусаров имущества и средства клиентуры.... покупаете не глядя должности судей за полтора два ляма баксов.... не отсюда ли ли каста миллионеров долларовых адвокатов посмотреть на Богдана глава ОП какой он типа адвкокат готов Украину кинуть в печку ради гешефта.. вас надо всех разогнать... говорю как адвокат отработавший в этой говнястой евреской ыдовской системе 25 лет...
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Якщо всі будуть такі розумні...то хто ж тоді буде платити замість адвокатів кошти на утримання цього Гвоздія та всіх інших чиновників над адвокатурою? А вони потребують багато коштів, бо звикли жити розкішно, їздити на коштовних машинах, засідати у дорогих палацах...та ще й повідкривали велику кучу представництв за кордоном в Ізраїлі, на Кіпрі Італії, Єгіпті ..багато де, навіть в Мексіці та Австралії)) і хто ж буде це все оплачувати??
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Якщо у людини є, приміром, родич-юрист (чи адвокат на пенсії, без ліцензії вже), то якого дідька вона мусить платити за адвоката?

Яким боком тут обмеження права на захист? Ллюдина хоче вибирає безкоштовну допомогу родича, хоче - адвоката!
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Демагоги в дорогих костюмах. Понтари голимые, а на самом деле рукожопые по сути специалисты! Изовитовская закрытая каста -шобла...
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Якщо всі будуть такі розумні...то хто ж тоді буде платити замість адвокатів кошти на утримання цього Гвоздія та всіх інших чиновників над адвокатурою? А вони потребують багато коштів, бо звикли жити розкішно, їздити на коштовних машинах, засідати у дорогих палацах...та ще й повідкривали велику кучу представництв за кордоном в Ізраїлі, на Кіпрі Італії, Єгіпті ..багато де, навіть в Мексіці та Австралії)) і хто ж буде це все оплачувати??
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Верно! 1000 раз верно!!! НО, не унимаются же, твари!!! Все "за нас", убогих, радеют!!!
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как вы подонки адвокаты мои типа в прошлом "!коллеги"... достали да вас гнид, тварей повесить надо и расстреливать... вы именно вы организаторы всех коррупционных оборудок в судах полиции и прокуратуре именно вы наворовав украв отжав у людей клиентов с помощью родствеников собутыльников подельников реестраторов судей прокурором мусаров имущества и средства клиентуры.... покупаете не глядя должности судей за полтора два ляма баксов.... не отсюда ли ли каста миллионеров долларовых адвокатов посмотреть на Богдана глава ОП какой он типа адвкокат готов Украину кинуть в печку ради гешефта.. вас надо всех разогнать... говорю как адвокат отработавший в этой говнястой евреской ыдовской системе 25 лет...
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"Сейчас 60% бюджетных средств уходит на содержание самой системы бесплатной правовой помощи Министерством юстиции. И только 40% идет на оплату услуг адвокатов. Реформировав эту систему - сократив административные расходы и перенаправив их на потребности граждан - государство получит желаемую экономию, не нарушив при этом права граждан на профессиональную правовую помощь", - резюмировал Гвоздий. Источник: https://censor.net.ua/n3162568
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ВОт и суть, хочет больше денег адвокатам, но завуалировал как помощь гражданам. .
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Да понятно же! Понятно, нам гражданам! У нас, у предприятий проблем до "псевдо-реформы", когда ввели монополькоу, В ЭТОМ ВОПРОСЕ - точно не было!!!!!!! Хош - к юристу, хош - к адвокату, хош - к товарищу, имеющему опыт в данной категории дел! Мои проблемы - моя ответственность за себя! А ЭТИ - "КЕРОВНИКИ ХЕРОКАТУРЫ" хотят только распила денег - и Бюджета , и граждан, и предприятий!!!
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Верно!!!! ВСЕ всем ЯСНО!!! НО бьются смертным боем, ТВАРИ, как фашисты "прикрываясь гражданами детьми, женщинами, стариками"!!!
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Да хватит уже ЗА ГРАЖДАНИНА, ПРАВО- и ДЕЕ-СПОСОБНОГО гражданина решать, КТО его будет представлять в суде!!!!!!!! Нормальный адвокат не боится конкуренции, а ВОТ ЭТА "НОМЕНКЛАТУРА ОТ АДВАКАТУРЫ" или "спившиеся адвокаты" - бьются за свою монопольку сертным боем!!! НЕ надо прикрывать "интересами граждан, предприятий и организаций" СВОЮ профессиональную деградацию и примитивное желание "денжат по легкому срубить" И С ГРАЖДАН, И С ПРЕДПРИЯТИЙ, И С ГОСУДАРСТВА!!! ДЕПУТАТЫ - Законопроект №1013 ТЕСТ НА ВАШУ либо ПРОДАЖНОСТЬ, либо хоть какую-то стойкость к коррупции!
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так какие проблемы? купите и себе свидетельство адвоката ))
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СКАЖУ ТАК Я ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ В АДВОКАТУРУ В 1987 ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
МИНЮСТА КАК ОКОНЧИВШИЙ СТАЦИОНАР И КАК ИНВАЛИД ИНАЧЕ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕНЫНЕ МЕСТА
БЫЛИ ПРОДАНЫ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ДЛЯ СВОИХ ЕВРЕЕВ ТИПА ЦЕЛЕВОЙ ЗАПРОС НА
ЗАКАЗ.. короче дал мне Минюст 1 место Одесса...

у нас была ОДНА СРАННАЯ ПАРДОН Инструкция о порядке взимания
платы за услуги .. короче нас били за то что если- по мнению проверяющего
областной коллегии мы взяли за консультацию 50 копеек выше чем положено у нас
каждый месяц клиентам возвращались гроши переводами от 50 копеек до 10 рублей
если выяснялось, что при определении сложности консультации составления бумаги
или дела мы ошиблись в оценке и взяли лишнее... как работала адвокатура до
распада СССР рассказываю при всем контроле партии и так далее мы были СВОБОДНЫМИ.. естественно в условиях СССР над
нами типа стоял Минюст Правительство и партия
и это было так далеко.. нас адвокатов реально- уважали и менты и прокуроры
и судьи никакого панибратства никаких полунамеков и намеков.. любой мент считал
за счастье оказать правовую и должностную помощь адвокату, запросы наши с
уважением брались везде и решались везде в тюрьму в учреждения будьте любезны..
ЗАРПЛАТА АДВОКАТОВ ФОРМИРОВАЛАСЬ ТАК МЫ СОБИРАЛА
ЗАКЛЮЧАЛИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛ УГОЛОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ТАКЖЕ МЫ ИМЕЛИ ПРАВО
ПОДРАБАТЫВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В предприятиях учреждениях вузах
техникумах и так далее… ЗАКЛЮЧАЯ КОТРАТКТЫ ПРАВОВГО ОСЛУЖИВАНИЯ ЛИЕНТЫ ПЛАТИЛИ
НАМ за консультации, за составление заявлении в суд, учреждения, иски, жалобы,
ходатайства.. клиента нам платили ведение дел в судах гражданские алименты
бракоразводные уголовное административные.. в кассе у адвоката собиралась сумма
скажем 5 тысяч рубленой в конкретном месяце отрабатывал консультации на 400
рублей отработал дела по 1 инстанции 10 дел
и гражданские на 500 рублей и +
юрконсультации с предприятий.. короче сумма была например 2000 рублей так вот
из нее адвокаты платили с чистогана 27-30% в какой год как решал президиум
коллегии на общий котел…..а с ЭТИХ котловых шли отпускные, материальная помощь,
больничные, и ОПЛАТА БЕСПЛАТНЫХ УГОЛОВНХ ДЕЛ НА СЛЕДСТВИИ И В СУДАХ…. в том
числе и командировки в Киев Верховный Суд или Москва Прокуратура СССР и Верховный Суд СССР
имели право также вести дела в иных республиках.. … если дело оплачивал клиент,
он оплачивал -саму работу помощь + расходы на командировку, билеты проезд, гостиница
питание... т.е.- ГОСУДАРСТВУ ОПЛАТА В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ НИЧЕГО НЕ СТОИЛА....
сегодня- Государственное финансирование первичной и вторичной правовой помощи
по законам и с бюджета ЭТО ПРОСТО РАЗВОРОВЫВАНИЕ БАБЛА... при КПССС были более
независимы и самостоятельны.... чем сегодня.... ПАРАДОКС... скажу так я пацан
после университета получил 100 рублей пенсию.. и такой расклад в кассе положил
договоров квитанций на 1500 рублей и в карман домой шел 200- 500- 700 рублей
сверх кассы.. то что клиенты считали сами!!! повторяю сами оплатить помимо
кассы... нам было не в падло реально вести реально бедным людям бесплатно
консультации дела советы... а сегодня на вопрос- вы адвокат вам вставляют счет
500 евро!!!!! эти кретины наверху и онные думают что все все забыли и все уже
давно умерли и нет свидетелей и поносят про рынок и базар так вот я вам скажу
так при СССР мы были РЫНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ И ИМЕЛИ РЕАЛЬНО УВАЖЕНИЕ….. а
сегодня над нами куча НААУ прочих подонков кормящихся за счет нас….и также с бюджета воруют миллионами... и
качество помощи в ноль…. а адвокатов- просто презирают и ненавидят
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вот именно купите вего то до 20 тысяч старт а на круг все 70-100 для своих выходит в доллар США....
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так Изовитова ж как раз старой закалки...1947 г.р....и "адвокатскую деятельность", якобы начала в далеком 1972
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Адвокати в Україні займаються здирництвом.
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Да, гадко все это, гадко... Вроде мужик в хорошем костюме, выбрит... А несет такую ересь "о поруганных правах граждан на правовую помощь"... Либо - адвокат, либо - это уже "не правовая помощь"... Так скоро до такой монопольки дойдут электрики, водпроводчики, сантехники и т.д.! Свет в квартире хотите включить? В ассоциацию дипломированных электриков обращайтесь, знаете ведь сколько людей дома электричеством поубивало! Сходили в туалет - задницу подтирает только член ассоциации проктологов ! ЗА ДЕНЬГИ, РАЗУМЕЕТСЯ!
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Адвокат в Україні це посередник для передачі хабарів між злочинцем і представниками правоохоронної системи - суддею, слідчим, прокурором, криміналістом. Розуміючи що рано чи пізно "лавочка" закриється почали створювати монополію. Щось на зразок абонентної плати за послуги від яких неможливо відмовитись. Чомусь згадалась совкова приказка від будівельників "коммунизм как онанизм - хочешь, не хочешь - дрочи". У нас в принципі не має змагального процесу і роль адвоката чисто здирницько-посередницька. Це брудна професія, ... але в порівнянні з прокурорами та суддями це просто "пацанчики в коротеньких штанцях". Правоохоронна система вже давно приватизована і діє лише в інтересах матеріально зацікавлених осіб. Не даремно американці кажуть "Хочеш справедливості - іди в бордель. Хочеш щоб тебе трахнули - іди в суд."
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"А в Европе из 45 стран в 33 существует так называемая монополия." В європейських країнах де існує монополія адвокатури, інша система підготовки адвокатів. І навіть там де цієї монополії не має. І за межами Європи теж, зокрема в Сполучених Штатах.
Йде менше часу для виконання вимог на отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, але при цьому йде спеціалізована навчальна підготовка на адвоката, з вищими вимогами ніж в Україні. Як результат менше люди втрачають часу і швидше отримують право на занняття адвокатською діяльністю, але при цьому вони більш підготовлені. А в Україні потрібно два роки на побегушках бігати помічничком адвоката, і зазвичай ці помічники займаються не кваліфікованою роботою, а просто як секретарі на побегушках.

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В країні тотальної безвідповідальності і корупції така монополька як кліщ енцефалітний на тілі народу . Кожен повинен мати право обирати як себе захищати в судах , а нам тупо впарюють монополію замість права .. Поглянеш на їхні розцінки і в аут . Ці підараси просто так не здадуться , куплять всі суди . Ситуацію врятують ряди адвокатів натягнутих на палі на Майданах .
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Суки вы и козлы вместе с вашей старой ****** непотопляемой изовитовой. Пусть клиент определяет - кому доверить представительство в суде! В большинстве рукожопые по сути специалисты развели после этой сучей монополии страшную коррупцию и вакханалию в так называемых органах местного самоуправления адвокатов (на хер самим адвокатам не нужных) и рубят капусту в огромных размерах на ровном месте. За сдачу экзамена, за стажировку, т.н. повышение квалификации обязательное (также на хер никому не нужное). А куда деваться - монополия, мать ее. В сложнейших для юристов и без этой муйни условиях, они вынуждены еще тратить на бредятину кучу времени, нервов и бабла. Чтобы несколько десятков вот таких гвоздиев жировали, не напрягаясь. Там миллионы долларов крутятся.
Сравнение с Европой - вообще верх цинизма! Так же, как и высокая квалификация, которую дает эта "корочка". Еще ее не имея, очень многие опытные юристы имели в хвост и гриву всех этих пиз.оболов из "...и партнеры", "... анд лоерс" и прочих понтарей (знаю не понаслышке).
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