EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2483  8
Матеріали за темою:
Все про:ВР (6214) прогул (63) Опозиційна платформа - За життя (16)

 КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука. СПИСОК

За три місяці роботи Верховної Ради IX скликання відбулося 1158 голосувань. У середньому один народний депутат взяв участь у 69% із них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КВУ на своїй сторінці у Facebook.

Однак, попри те, що загальні показники участі в голосуваннях є доволі високими, у Верховній Раді залишається проблемою неучасть у голосуваннях значної кількості депутатів.

Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менш ніж 50% голосувань парламенту.

Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань. Це:
1. Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь у 6% голосувань;
2. Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;
3. Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;
4. Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;
5. Андрій Деркач, позафракційний, 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
7. Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
8. Антон Яценко, "За майбутнє", 9%;
9. Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Голосі України" опубліковано закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат

При цьому В. Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Ю. Льовочкіна – на 31, І. Абрамович – 27, Ю. Солод – 26, А. Деркач – 26, В. Столар – 22, О. Фельдман – 36, А. Яценко – 30, Ю. Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.

"Керівництво Верховної Ради намагається боротися із проблемою неучасті в голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему. Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимільйонерів", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

З іншого боку, є низка народних депутатів, які взяли участь майже у 100% голосувань. Так, 18 народних депутатів взяли участь у 98-99% голосувань парламенту. Рекордсменом є Володимир Ватрас, який голосував у 99,6% випадків.

КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з ОПЗЖ Медведчука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162567
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
они все по командировкам в рашку ездят, некогда им чепухой заниматься))
 показати весь коментар
 
 
Удивили блин... Да депутатам от Медведчука уже пару лет на кладбище прогулы ставят... КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука - Цензор.НЕТ 4513
 показати весь коментар
 
Нахрена им Рада, они все на 112 и онньс работают.
 показати весь коментар
 
 
Кто вам, кретинам, мешает принять любой закон к прогульщикам?? Да хоть расстреливайте их на площади, только сначала закон примите. Вас-же, придурков, там большинство, можете за 2 часа любой закон принять...
 показати весь коментар
 
Какие то супер-зебилы за них еще и голосуют...
 показати весь коментар
 
А для чого їм ходити до Ради? Там всі завдання щодо капітуляції успішно виконують блаЗЄнські навіть без допомоги "опзж". А "ведмедчукам" можна просто відпочити. КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука - Цензор.НЕТ 915
 показати весь коментар
 
ОПЗЖ теперь не в тренде, потому что нелох со своими слугами перетянул на себя одеяло и сам стал у ***** любимой женой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору