 Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат.
"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам (на Донбасі. - Ред.). Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – розповів Ігнат.
Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, вважає військовий. За словами Ігната, Бук-М1 ефективний для знищення російських БПЛА "Орлан" і "Форпост". Безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму, стверджують українські військові.
В Великобритании еще 5 лет назад изобрели устройство блокирующее сигнал спутника и де факто вынуждающее квадрокоптер сесть. По компактности оно как обычное ружье.
Почему бы не создать нечто подобное свое или купить пару тысяч подобных устройств за границей?
"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
Адже він фактично признав що українські БУКи використовувались на Донбасі для таких цілей....
А при стрільбі по таким малорозмірним цілям ракета може запросто втратити цю ціль і перенавестись на іншу - більш велику.
Вопрос - кто еще не посылал нашего зеленого гетмана нах...?
Arestovych
@arestovych
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«-Дякую, дуже дякую!».)
https://www.google.com/amp/s/m.infox.ru/news/282/227657-rossiu-prevrasaut-v-svalku-radioaktivnyh-othodov/amp
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Стоян-оґли?
Турецькою "Stoyan" -- камінь. Виходить, що "син Каменя" -- Стоян-оґли (оґлу).
Вопрос в цене такого сбития и в запасе ракет!
по-факту подарили Крым москве без единого выстрела..... и кого пытаются обмануть?