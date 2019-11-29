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 Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Українські військові мають намір збивати російські безпілотники, які будуть залітати з боку окупованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам (на Донбасі. - Ред.). Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – розповів Ігнат.

Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, вважає військовий. За словами Ігната, Бук-М1 ефективний для знищення російських БПЛА "Орлан" і "Форпост". Безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму, стверджують українські військові.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162561
 
 
 Топ коментарі
 
зачем "Буком" палить по "Орлану"?!.. достаточно "Осы" или "Тунгуски"..
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
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будут в следующем году при нормальном президенте ,а не при монике кретинской)
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Залиш свої вологі мрії при собі.. Наступного президента буде визначено за результатами чергових виборів Президента України через чотири з половиною роки.. Так , що довго ще тобі скавчати тут на форумі.. До речі - після виборів прізвище Президента України може й не змінитися, тоді ще довше тобі доведеться скавчати.
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Херня, а не славно.
В Великобритании еще 5 лет назад изобрели устройство блокирующее сигнал спутника и де факто вынуждающее квадрокоптер сесть. По компактности оно как обычное ружье.
Почему бы не создать нечто подобное свое или купить пару тысяч подобных устройств за границей?
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Ознакомьтесь с ттх этих ружей, точнее дальность их применения и ттх "Орлана" и "Форпоста", точнее с высотой на которой они способны летать, и сразу поймёте как не в тему был Ваш комментарий.
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Сначала показалось из текста,что мы можем из оккупированого Крыма стрелять ракетами ? ))
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Истребитель -самое простое...А то из пушки по горобцям.Даже учебные можно оснастить.
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Головне щоб літака якого-небудь не збили. Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5933
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будут в следующем году при нормальном президенте ,а не при монике кретинской)
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Залиш свої вологі мрії при собі.. Наступного президента буде визначено за результатами чергових виборів Президента України через чотири з половиною роки.. Так , що довго ще тобі скавчати тут на форумі.. До речі - після виборів прізвище Президента України може й не змінитися, тоді ще довше тобі доведеться скавчати.
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"военные у власти и делаем как в странах Балтии" Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 4688 У пороховатных шариковых глобальные планы. Через несколько лет ваши вожди смогут только тюремные бунты делать. Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8270 И быдло действительно больше голосовать не будет.
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а кто ж тебе,cвинопсин,несколько лет даст?))))и да,зерыгобыдло больше голосовать не будет
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Ну да, еще 100500ый ультиматум, и "зеленая сопля" все.
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Выборы Рады будут не позже следующей осени.В связи сокращением и отменой мажоритарки.Местные пройдут в любой благоприятный момент..И официально предвыборная компания желательна не более 25 дней по длительности.Мы не США.А в Великобритании почти все выборы внеочередные.
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Неужели нужна огромная ракетища бука, для сбития беспилотника 7
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Очевидно менших нема. За 5 років вже можна було б щось придумати. Петя тільки яйця чухав і артсклади просирав.
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Идиотизм, что значит смогут сбивать, а был ли сбит хоть один беспилотник залетевший с Крыма и залетали ли они вообще.
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ну вот раньше не шмогли, а теперь смогут...), ходят упорные слухи, что в активной фазе на востоке пару раз русские залетали и применяли авиацию....
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Залетали и для провокации жахнули по зданию Луганской ОГА.
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так русские, все наши буки и повыстреливают по воробьям......
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Ключова фраза:
"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".
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зачем "Буком" палить по "Орлану"?!.. достаточно "Осы" или "Тунгуски"..
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
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Цей "пук" може мати негативні наслідки.
Адже він фактично признав що українські БУКи використовувались на Донбасі для таких цілей....
А при стрільбі по таким малорозмірним цілям ракета може запросто втратити цю ціль і перенавестись на іншу - більш велику.
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..и куда она (ракета из м1) потом присядет и где аннигилирует..???
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Вопрос - кто еще не посылал нашего зеленого гетмана нах...?

Arestovych

@arestovych

·47 мин

«-Дякую, дуже дякую!».)


Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 783



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Лучше бы мост Керченский сбили,надоела это возня ватников в Крыму
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Российские беспилотники и яйца выеденного не стоят что бы на них тратить самонаводящуюся ракету у которой потолок 20км.
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Вот именно! Одна ракета стоит как десятки этих беспилотников. А военный бюджет не резиновый.
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Еще можно из гаубиц по воробьям гатить!
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Да стреляйте уже по всему что летит из Крыма . А то Бук есть, а стрелять боязно, как и в 2014 .
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А у нас новенькие новости.Наконец-то назначен Генеральный Прокурор Молдовы,-ничего что он молдавский язык знает примерно как я знаю пуштунский язык,зато у него очень распространенная молдавская фамилия -Стояногло! И прямо сейчас,депутаты оппозиции (ну,те,которые не соССиалисты и не "демократы") попытались объявить (не знаю как переводится точно-moțiune de cenzură) вотум недоверия министру обороны Гайчук,который восхищался сепаратистами из лугандона. Так ему цинично,просто,выключили микрофон! Вот так ребята!
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.....если не знает гос. язык , то как он собирается ЧТО ТО ПОДПИСЫВАТЬ ????))))) или ему будут делать перевод ????))))) мне надо возвращаться ла Кишинэу , выгнать из своей квартиры МОЛДОВАНА и ждать следующего НАРОДНОГО ФРОНТА ))))) в МАЦКВЕ ликуют что удалось поставить Молдову , поймите , МИКИДУЦЫ , то что было раньше УЖЕ такого не будет !!!! поезд ушел , сделают из вас КИЦКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ чтоб ушатать РОМАНИЮ !!! Мулей пошлют служить на дальн. восток и север !!! гай , НОРОК , муленок ))))
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Разве что для кремлевских прихвостней они добрые.
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Для кремлевских прихвостней,и таких,как этот Лукашенковский лизожоп!
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Россию превращают в свалку радиоактивных отходов ))))
https://www.google.com/amp/s/m.infox.ru/news/282/227657-rossiu-prevrasaut-v-svalku-radioaktivnyh-othodov/amp
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А що означає румунською? Чи справді має турецьке коріння?
Турецькою "Stoyan" -- камінь. Виходить, що "син Каменя" -- Стоян-оґли (оґлу).
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Откуда беспилотники в Крыму./ Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII/ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный
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Та ну нафіг, зашкварені вже настріляли собі на санкції і вже зачекались коли ми стрельнем.
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Після таких заяв цього Ігната може виникнути питання - так хто ж там стріляв насправді.
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Гордость не понятна Бук М1, начали выпускать еще при Андропове. Да и сбить, даже беспилотник, не в 12-мильной зоне, это дать повод, расхерачить этот Бук, как жабу.
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Можно и Сатаной беспилотники сбивать....
Вопрос в цене такого сбития и в запасе ракет!
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Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ" - АГА. уже 5 лет сбивают!

по-факту подарили Крым москве без единого выстрела..... и кого пытаются обмануть?
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Скоро в будущем, после того как три года назад военный городок достроят, то вот сразу.
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Якесь дурне і каламутне . Стільки коштує орлан і стільки Бук ? Певно бєні з кремля надійшла вказівка ,про всяк випадок, таким чином швиденько позбутись ракет до "Буків" . Скоро по горобцях пулятимуть .
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