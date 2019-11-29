 Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам (на Донбасі. - Ред.). Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – розповів Ігнат.

Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, вважає військовий. За словами Ігната, Бук-М1 ефективний для знищення російських БПЛА "Орлан" і "Форпост". Безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму, стверджують українські військові.

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