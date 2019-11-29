 Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, які зміни принесе закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

"Через кілька років, дивлячись на українську армію, ми скажемо, що один з важливих факторів змін парламент заклав 17 жовтня, коли ухвалив закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу", - написав він, нагадавши, що 29 листопада його підписав Президент України В. Зеленський.

Так, за словами Загороднюка, тепер в українській армії зміниться таке:

- Трансформуються військові звання сержантів та старшин. Чию систему звань ми вважаємо зразковою? Натівську. Саме тому звання приведені у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу. Натепер звань 9: рекрут (пояснюю нижче), молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб сержант, майстер сержант, старший майстер сержант та головний майстер сержант.



"Варто пояснити, що нові військові звання - не зміни шевронів, а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців. Це елемент побудови кар’єри. Елемент, який підвищує мотивацію та "змащує" механізм просування по службі військовослужбовців. Про що мова? Нові звання є також необхідною умовою для переходу на нову систему грошового забезпечення. Його розмір буде залежати не так від посади, як від військового звання з урахуванням вислуги. Вже зараз тарифні розряди за деякими сержантськими і офіцерськими посадами є однаковими (тому в них однакова зарплата)", - зазначив міністр.

- Змінюється й імідж та функціонал сержантського корпусу. Віднині це радники командира з питань підготовки рядового чи сержантського складу, зокрема, у бойовій підготовці. У офіцерів тепер звільняються руки для довгострокового планування.



- Вводиться (для багатьох дивне) найнижче військове звання рекрут. Рекрут – це молодий чоловік або жінка, який уклав контракт на випробувальний термін, але не пройшов повний курс військової підготовки. По суті, у ЗСУ стартує якісний відбір кадрів для військової служби: люди знайомляться з професією та випробовують самі себе, а командири - придивляються до кандидатів на професійну службу.

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