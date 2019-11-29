 Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, які зміни принесе закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".
"Через кілька років, дивлячись на українську армію, ми скажемо, що один з важливих факторів змін парламент заклав 17 жовтня, коли ухвалив закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу", - написав він, нагадавши, що 29 листопада його підписав Президент України В. Зеленський.
Так, за словами Загороднюка, тепер в українській армії зміниться таке:
- Трансформуються військові звання сержантів та старшин. Чию систему звань ми вважаємо зразковою? Натівську. Саме тому звання приведені у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу. Натепер звань 9: рекрут (пояснюю нижче), молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб сержант, майстер сержант, старший майстер сержант та головний майстер сержант.
"Варто пояснити, що нові військові звання - не зміни шевронів, а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців. Це елемент побудови кар’єри. Елемент, який підвищує мотивацію та "змащує" механізм просування по службі військовослужбовців. Про що мова? Нові звання є також необхідною умовою для переходу на нову систему грошового забезпечення. Його розмір буде залежати не так від посади, як від військового звання з урахуванням вислуги. Вже зараз тарифні розряди за деякими сержантськими і офіцерськими посадами є однаковими (тому в них однакова зарплата)", - зазначив міністр.
- Змінюється й імідж та функціонал сержантського корпусу. Віднині це радники командира з питань підготовки рядового чи сержантського складу, зокрема, у бойовій підготовці. У офіцерів тепер звільняються руки для довгострокового планування.
- Вводиться (для багатьох дивне) найнижче військове звання рекрут. Рекрут – це молодий чоловік або жінка, який уклав контракт на випробувальний термін, але не пройшов повний курс військової підготовки. По суті, у ЗСУ стартує якісний відбір кадрів для військової служби: люди знайомляться з професією та випробовують самі себе, а командири - придивляються до кандидатів на професійну службу.
всех запомнил?)
Источник:https://censor.net.ua/n3162558
Я\ВАМ/НЕ/ЛОХ..
Та всією блаЗЄнотою, жоден з яких не служив.
рекрут и 8 пород сержантов?
А вот званий сержантского уровня (по классификации НАТО - от OR3 до OR8) - в бундесе не восемь, а девять:
- гаупт-ефрейтор
- штабс-ефрейтор
- обер-штабс ефрейтор.
- унтерофицер
- штабсунтерофицер
- фельдфебель
- оберфельдфебель
- гауптфельдфебель
- штабсфельдфебель
надо и нам такое замутить
только своё
типа
младший-казак
обер-сотник
штабс-кошевой
и так далее до главного гетьмана
... имхо встреча будет теплой, при любом раскладе
рекрут и 8 пород сержантов?
В Нато такой же бардак, как и у нас. В бундесе есть поговорка- если ты не вяжешь слова- в бундествер возьмут любого.
В Испании для военных IQ понизили с 90 до 70,так как не могли заполнить штат.
Особенно меня умиляет капелланы в МВД и ВСУ-как тут не вспомнить бравого солдата ( рекрута?) Швейка...
Ню-ню, посмотрим во что это превратится.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!
https://www.youtube.com/watch?v=RAsUqh9Pu9c
https://www.bbc.com/ukrainian/blog-from-lugansk-50071902
...бо оно ж реально так и было -- Старшина хохол, каптёрщик, хлеборез и нач. медпункта -- наши люди! Правда, сержантами во взводах, немцы были с Алтая. ...полк служил чётко.
Потом все ушли в запас и к власти пришли кацапы со Сталинграда... ...сразу бардак и пьянка и внеуставные половые отношения. Отакэ было в Непобедимой и Легендарной...*)
Для СУБОРДИНАЦИИ достаточно ДОЛЖНОСТИ, которая не является пожизненой привелегией (тутулом), а наделяет командира иерарцической властью отдавать приказы подчиненым, только на время пребывания в должности!