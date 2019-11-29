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Все про:звання (61) Міноборони (2978) реформи (1744) Загороднюк (88) ЗСУ (386)

 Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії

Верховна Рада 17 жовтня заклала один з важливих чинників змін, ухваливши закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, які зміни принесе закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

"Через кілька років, дивлячись на українську армію, ми скажемо, що один з важливих факторів змін парламент заклав 17 жовтня, коли ухвалив закон, який започаткував масштабну реформу сержантського складу", - написав він, нагадавши, що 29 листопада його підписав Президент України В. Зеленський.

Так, за словами Загороднюка, тепер в українській армії зміниться таке:

- Трансформуються військові звання сержантів та старшин. Чию систему звань ми вважаємо зразковою? Натівську. Саме тому звання приведені у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу. Натепер звань 9: рекрут (пояснюю нижче), молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб сержант, майстер сержант, старший майстер сержант та головний майстер сержант.

"Варто пояснити, що нові військові звання - не зміни шевронів, а новий зміст діяльності цієї категорії військовослужбовців. Це елемент побудови кар’єри. Елемент, який підвищує мотивацію та "змащує" механізм просування по службі військовослужбовців. Про що мова? Нові звання є також необхідною умовою для переходу на нову систему грошового забезпечення. Його розмір буде залежати не так від посади, як від військового звання з урахуванням вислуги. Вже зараз тарифні розряди за деякими сержантськими і офіцерськими посадами є однаковими (тому в них однакова зарплата)", - зазначив міністр.

- Змінюється й імідж та функціонал сержантського корпусу. Віднині це радники командира з питань підготовки рядового чи сержантського складу, зокрема, у бойовій підготовці. У офіцерів тепер звільняються руки для довгострокового планування.

- Вводиться (для багатьох дивне) найнижче військове звання рекрут. Рекрут – це молодий чоловік або жінка, який уклав контракт на випробувальний термін, але не пройшов повний курс військової підготовки. По суті, у ЗСУ стартує якісний відбір кадрів для військової служби: люди знайомляться з професією та випробовують самі себе, а командири - придивляються до кандидатів на професійну службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ

Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162558
 
   
 Топ коментарі
 
младший чингачгук, чингачгук, старший чингачгук, первый чингачгук, штаб-чингачгук, мастер-чингачгук, старший мастер-чингачгук и главный мастер-чингачгук

всех запомнил?)

Источник:https://censor.net.ua/n3162558
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В 1977 году, в ЗабВо, наш Полкан грил: Хочу набрать в полк солдат из России и сержантов из Украины. Тогда порядок будет в войсках!
...бо оно ж реально так и было -- Старшина хохол, каптёрщик, хлеборез и нач. медпункта -- наши люди! Правда, сержантами во взводах, немцы были с Алтая. ...полк служил чётко.
Потом все ушли в запас и к власти пришли кацапы со Сталинграда... ...сразу бардак и пьянка и внеуставные половые отношения. Отакэ было в Непобедимой и Легендарной...*)
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а на вершині ієрархії - ЯВАМНЕЛОХ Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 5204
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младший чингачгук, чингачгук, старший чингачгук, первый чингачгук, штаб-чингачгук, мастер-чингачгук, старший мастер-чингачгук и главный мастер-чингачгук

всех запомнил?)

Источник:https://censor.net.ua/n3162558
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рекрут президент сержан президжент старший сержант президент также и с министарми и нардлепами пока до просто Президента Министра и нардлепа доберутся как раз проверят \
Я\ВАМ/НЕ/ЛОХ..
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Главный мастер-чингачгук - что за чушь?! Чинганчгук - Большой Змей - главный. ЗЫ Ты что в армии не служил? Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 1960
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Чинганчук очень Маленький Змей, Чинганчук Маленький Змей, Чинганчук просто Змей, потом уже Большие Змеи.
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Це все гарно виглядає. Але коли ВІЙСЬКОВУ!!! реформу проводять уклоні ти, дезпртири і ті, хто в армії не служив жодного дня, а отже не знають зсередини механізмів її функціонування, хто через нерозуміння, функцій військового управління і по тачання саджають за ґрати бойових офіцерів, то у мене є не просто пересторога, а протест:"Не лампйте механізм, який не ви створили і який для вас не зрозумілий."
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з "літінантом" бакановом. Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 1184
Та всією блаЗЄнотою, жоден з яких не служив.
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в бундесе такая херь?
рекрут и 8 пород сержантов?
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Нет, в бундесе нема сержантов.

А вот званий сержантского уровня (по классификации НАТО - от OR3 до OR8) - в бундесе не восемь, а девять:

- гаупт-ефрейтор

- штабс-ефрейтор
- обер-штабс ефрейтор.
- унтерофицер
- штабсунтерофицер
- фельдфебель
- оберфельдфебель
- гауптфельдфебель
- штабсфельдфебель
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ну вот
надо и нам такое замутить
только своё
типа
младший-казак
обер-сотник
штабс-кошевой
и так далее до главного гетьмана
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а на вершині ієрархії - ЯВАМНЕЛОХ Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 5204
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10 ноября побачимо лох чи не лох
... имхо встреча будет теплой, при любом раскладе
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в бундесе такая херь?
рекрут и 8 пород сержантов?

В Нато такой же бардак, как и у нас. В бундесе есть поговорка- если ты не вяжешь слова- в бундествер возьмут любого.
В Испании для военных IQ понизили с 90 до 70,так как не могли заполнить штат.

Особенно меня умиляет капелланы в МВД и ВСУ-как тут не вспомнить бравого солдата ( рекрута?) Швейка...
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навіть не дочитав. все до чого доторкнеться члєнограй і його команда - перетворюється на лайно....
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парад провести для своих военных не досужились,а тут такая реформа!
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Шариков тоже так говорил Преображенскому.
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і коли ж вони до тебе доторкнулися ? Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 8877
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звания поменять самое тяжелое из того,что можно сделать в ВСУ кстати питание в ВСУ уже реформировали?жильем обеспечили?престиж ВСУ подняли?
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Хорошее введение. Еше бы роботизированных "собак" как у полиции США ))
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Пропоров убрали..... А они же история! Сколько анекдотов!
Ню-ню, посмотрим во что это превратится.
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наверно реформами Армии должен заниматься и отчитываться на брифингах департамент реформ МО или центр стратегический планирований каких..а не Загороднюк в фейсбуке....
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Бедные новобранцы,пока выучат все.. Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии - Цензор.НЕТ 742
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Бляха, як тепер жити без "прапора"?)))))
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Я служив три роки. Тоді ще не було "прапорів", були "куски"-"свєрхсрочніки" із званням від м.с-нт до ст-на. Пропивали майно не гірше "прапорів"
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Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!

https://www.youtube.com/watch?v=RAsUqh9Pu9c
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Ну теперь конечно.. все сразу изменится... Милицию в полицию переименовали - все сразу в один миг изменилось.
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Українська армія більше не потрібна. АТОвців пресують, обшуки, ув'язнення. Після паризької змови 9 грудня ці новороси готові марширувати Хрещатиком.
Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 7801

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-from-lugansk-50071902
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А питание нормальное солдатам уже вернули?
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....любовница ,младшая жена , жена ,старшая жена , МЕГЕРА !!!
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Після відводу Зеленським української армії з України ці хлопці готові виступити миротворцями від Києва до Львова. Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 1499
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От же ж кляті зелені плагіатори, з-під носа вкрали у Петра і сина його міномьотчіка потужну 154 рехворму!
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Ага, и питание нормальное, которое ввел Порошенко, тоже из-под носа украли и опять стали кормить пайками совдеповских времен, а теперь еще одно блюдо добавят - новое звание - кушайте великую зерехворму.
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В 1977 году, в ЗабВо, наш Полкан грил: Хочу набрать в полк солдат из России и сержантов из Украины. Тогда порядок будет в войсках!
...бо оно ж реально так и было -- Старшина хохол, каптёрщик, хлеборез и нач. медпункта -- наши люди! Правда, сержантами во взводах, немцы были с Алтая. ...полк служил чётко.
Потом все ушли в запас и к власти пришли кацапы со Сталинграда... ...сразу бардак и пьянка и внеуставные половые отношения. Отакэ было в Непобедимой и Легендарной...*)
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а на вершині ієрархії - ЯВАМНЕЛОХ Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 5220
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берите выше--гавнокомандующий *уембей первый
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********* звучит круче чем Навохудоносер?
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Контракт на добровольное рабство, на 1 страницу может подписать только идиот
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сержант слово французское,надо бы на мове,типа младший роевой,или попросить вятровича,он бы придумал новые звания для ВСУ
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Для реформування армії корисніше було б не звання міняти а для початку викорінити бумажну волокіту. Поки сержант (чи офіцер) запише заняття у 10 журналів і 12 відомостей часу на заняття не залишається. А без занять штабс-сержант нічим не краще старшого прапорщика.
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Общее хрен выручат. Плюсую, хотя названия можно было и получше придумать. Хотя бы из двух слов.
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Это-ж сколько надо рекруту кроптеть дабы выслужиться в главные мастера-сержанты? В старых званиях было попроще,а в новых может возникнуть коррупционная подноготная..
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А Майстер -сержант - це як раніше був прапорщик ?
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Мастер сержант это сержант котрый делает ремонт у генерала)
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ЗВАНИЯ в армии - это ПЕРЕЖИТОК ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ!
Для СУБОРДИНАЦИИ достаточно ДОЛЖНОСТИ, которая не является пожизненой привелегией (тутулом), а наделяет командира иерарцической властью отдавать приказы подчиненым, только на время пребывания в должности!
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ротация командного состава необязательно может идти на вышестоящею должность, но и на понижения, взависимости от качества службы командира и необходимостью. Некоторы должности в ГРАЖДАНСКОЙ АРМИИ должны быть выборными, особенно самая высшая (ГЕТМАН)!
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