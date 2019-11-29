 Гаражний кооператив у Голосіївському районі Києва чотири роки домагається права побудувати на місці своїх гаражів паркінг. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомив глава кооперативу "Деміївський-Авто" Юрій Ющак.

Нагадаємо, в 2015 році гаражний кооператив "ООК Деміївський Авто" заявляв про спробу рейдерського захоплення з боку "Київського міського союзу автомобілістів". Пізніше КМСА переформатувався в компанію "Строй-Авто".

Компанія намагалася в суді оскаржити рішення Київської міської ради від 2014 року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою кооперативу "ООК Деміївський-Авто".

Справа пройшла всі судові інстанції. 24 січня 2019 року Верховний суд ухвалив рішення на користь кооперативу, визнавши дійсним рішення Київради.

Таким чином, через 4 роки "ООК-Деміївський-Авто" може подавати до Департаменту земельних ресурсів КМДА проєкт землеустрою, що і зробило минулого тижня. Однак поки Департамент залишають поза передачею проєкту на профільну комісію Київської міської ради.

Ющак надає документи про те, що "Деміївський-Авто" зробив технічне обґрунтування, на підставі яких отримано міський кадастровий номер. Також демонструє квитанції, що справно платить податки.

Однак раніше Департамент земельних ресурсів дав мовчазну згоду на виготовлення проєкту на цю ж земельну ділянку для "Строй-Авто" - під будівництво паркінгу.

"Ми теж хочемо будувати паркінг, але поетапно, щоб не викидати людей на вулицю. А вони хочуть усіх викинути, а потім продавати землю під паркінг колишнім власникам. Вони так і кажуть: "Ви будете купувати у нас землю під гараж". Але ми і так є власниками", - говорить Ющак.

"Строй-Авто" не має договору про оренду, при цьому фактично веде господарську діяльність, здійснюючи охорону кооперативу, однак, як запевняє Ющак, не має на це права. З 2015 року за фактом спроби захоплення кооперативу проти "Строй-Авто" відкрито кримінальне провадження.

За його словами, компанія обманним шляхом приватизувала 8 гаражів, тоді як усього в кооперативі 288 гаражів:

"У 2017 році вони приватизували на території кооперативу 8 гаражів та на цій підставі подали проєкт на мовчазну згоду в КМДА".

За останній місяць у кооперативі обікрали кілька гаражів. Перший гараж належить людині, яка була у відрядженні 2 роки.

"Він повернувся через два роки, а на гаражі вже інший замок. Виявилося, що там стоїть інша машина. Тобто, його гараж "Строй-Авто" здає чужій людині. При цьому земля не в оренді".

Пізніше було обікрадено ще 3 гаражі, зокрема, самого Ющака.

При цьому, як повідомив Ющак, вже кілька років відкрито провадження проти "Строй-Авто".