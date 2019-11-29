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 Політика України, Суспільство
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Все про:кіно (439) фінансування (572) Бородянський Володимир (46)

 Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляє, що держава має намір збільшувати кількість коштів, що виділяюься на фінансування виробництво серіалів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції на тему: "Презентація результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії" в п'ятницю в Києві.

"Що стосується розвитку локальних місцевих кінотеатрів, то у нас не вистачить сьогодні для цього ресурсів, будьмо чесними. Але наше завдання - достукатися до мільйонів людей, які проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. Тому будемо використовувати телебачення, яке є інструментом, через який ми можемо достукатися до людей, що проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. ми будемо кількість грошей, які будуть направлятися на виробництво серіалів, збільшувати", - сказав Бородянський.

Міністр підкреслив, що однією з цілей державної політики у сфері кінематографії є ​​створення українських наративів і донесення їх глядачам. "Ми повинні створювати кіно з українськими смислами: кіно і серіали", - сказав він.

Також дивіться: Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держкіно, - Бородянський. ВIДЕО

Глава відомства також зазначив, що в світі спостерігається тенденція щодо розвитку серіального виробництва.

"Напевно, всі бачили серіал "Чорнобиль", який пройшов з видатними показниками в Україні і світі. Тему Чорнобиля, Радянського Союзу і героїзму українців підняв на новий рівень обговорення", - додав Бородянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162556
 
 
 Топ коментарі
 
Слуга народа 5, Слуга народа 6, Сваты 39, Сваты 40, .... Слуга народа 1098, .... Сваты 2876...
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Да,высокое искусство.Мировая классика.
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все вірно, Порох ще може врятувати країну. Але хохлам-довбойолопам треба щоб Зєля та Коломойша їх вжарили в сріку по-повній. Країна дебілів, прости Господи.
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Слуга народа 5, Слуга народа 6, Сваты 39, Сваты 40, .... Слуга народа 1098, .... Сваты 2876...
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...а на пенсии украинцам и субсидии малоимущим будем уменьшать
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Да,вместо пенсий и субсидий-адресный немонетизированный билет на сериал"Сваты"
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пенсионерам, к сериалам - бонус "покращення" Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6362
Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4378
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В начале 2014 года газ стоил в среднем 93 копейки (НОЛЬ ГРИВЕН ДЕВЯНОСТО ТРИ КОПЕЙКИ) за 1 куб. м (в зависимости от объемов потребления.
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То есть, за газ дня населения (всего населения) платило государство. И за бабушку-пенсионера в однокомнатной квартире или небольшом частном домике, и за богатого буратишку в трехэтажном замке на одну семью. При этом: за бабку - 2-3 тыс. в месяц, а то и меньше, а за буратишку - 20-30 тыс. в месяц, а то и больше. Сейчас бабка платит небольше 15% от своего дохода (зебуины сделали, что не больше 20%), а буратишка - всю сумму. Что не так, зелебобики?
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оно не знает - на эту тему кацапу Мико не подвезли методичку))
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Ти дало ціну на газ. То чому при вас, мародерах, ціна виросла вдесятеро?
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А при СССР доллар 63 коп. Згадай ще це😂😂😂
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На початку панування соєвого мародера газ коштував 93 копійки за кубометр. Наприкінці панування - 8 гривень. Згадай ще це.
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МИКО,а чего ты тявкаешь со своей поляньдии?Насрал и на ****?Будешь голос подымать когда тут рашыское дерьмо будешь разгребать,хотя,ты им и есть .
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Скажи, підстилко мародерська, чому це я "срав"? Я ніколи нічого не крав у своєму житті, був на всіх Майданах, від Помаранчевого до останнього, і зараз чесно працюю. І багато заробляю. І чекаю на операцію, яку мені, громадянину України, зроблять безкоштовно і за яку в Україні я мав би віддати вартість вартири. Ти мені хочеш рота закрити, гівно? Попустишся.
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Ну, так вже півроку президент найвеличніший лідер світу, нехай поверне все назад 😂😂😂. А то на стадіоні такий діловий був, а як став президентом, то щось епоха бідності соєвого мародера ніяк не закінчиться 🤣🤣🤣
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Занадто багато мародерів і її нацпідстилок викохала Україна.
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https://www.youtube.com/watch?v=p8SjF-CqoCE
Слуги народа вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
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Зеленський закликав свій лохторат повертатися і працювати в Україні. Ти чого філониш?
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Зеленський пропонував мародерам втікати. Чого сидиш?
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наконец-то!!! "РАССМЕШИ ГОМИКА" - с новыми персонажами!!!
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и всё таки это дало свои результаты .. быдло-масса на эту хрень повелась ..
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так нет такого сорта дерьма,которым бы выборци зекретина с радостью не отобедали
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Правильно, в воюющей стране первым делом надо сериалов побольше снять, это самое важное!
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Количество денег... -- ключевая фраза!*)
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Сериал слуга народа перегонит санту барбару... 2200 серий.
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кого теперь они будут раскручивать.. Шария или Дубинского?!
а может сам Каломойский сыграет роль бомжа, который знает как заработать миллион и сделать людей процветающими?!..
ЗЫ. я так думаю, что "Сваты" уже всем приелись, и теперь сериал будет называться "сВатники"..
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сериалы будут документальные
хроника казней предателей из слуг *****
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У виборах на ТГ-каналі Володимира Зеленського переміг... Петро Порошенко. З 25200 людей 65% підтримали 5-го Президента. Вірною дорогою йдете, товариші! Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4595 Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3935
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все вірно, Порох ще може врятувати країну. Але хохлам-довбойолопам треба щоб Зєля та Коломойша їх вжарили в сріку по-повній. Країна дебілів, прости Господи.
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Кто тебя посмешил? Моника? Это же его телеграмм канал
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В те, що у Пэці 65% а у Йулі - 1% можуть повірити тільки геть відморожені прахоботи.

А це дивує - звідкіля їх стільки набралось, якщо морозів ще навіть не було?
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То ты шось попутал. 65% - у Пєтра,то хто его ненавидят
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Лет через 7,5,когда пэтя по закону Савченко выйдет,то у него так и останется 65% ненависти.
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неужели зелебобики поняли шо жопа уже настала Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7587 Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7587 ещё йолку на майдане не поставили Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7587 Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7587 а быдломасса сделала выводы шо альтернативы Пэтру на данный момент нет, шо роттердам+ лучшая биржа))) шо покупать свет и газ у кацапа плохо, шо бене деваться некуда - только в растовские *****, поэтому кацапы у него лучшие друзья))) этож блаж на канале зеклоуна ))
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Кто вообще их смотрит низкопробное барахло "Сваты" про недалеких хохлов?
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заходит некоторым на ура" тем кто "устал от войны" и отдыхает
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кацапы тоже кушать хорошо хотят,и не секрет,что кацапским актеришкам платят у нас в разы больше чем своим -поэтому им тут медом намазано
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раздайте эти деньги бедным, все равно ваши сериалы полное дерьмо!
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сериалы про тарифы,конец эпох бедности,потужные реформы,диджитализацию,анализы ну и тд
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Пенсіонери,лікарі та вчителі аплодують стоячи Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8482
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а вот нахрена?мало того шо муть ,так еще и кацапских не до актеришек кормите во всю...
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Что страна ,как государство, получает от таких дурных сериалов , как "однажды под полтавой", "останий москаль" и остального такого же лайна.. Страна должна финансировать только те фильмы, которые имеют отношение к поднятию национального сознания! Все остальное "мыло" оплачивать (по-зеленскому "недалёкие хохлы") не должны!
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главный сериал года сейчас в Раде - Слуги Народа....
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"12 цилиндров Зеленского", " Слуги тьмы", "Приключения в Трускавце", "Служебный роман 2"...
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Ще можна "Табу", "Незакінчена мелодія для механічного піаніно", "12 машин Дубінського"
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"Незакінчена мелодія для механічного піаніно"

...
Чомусь розірвало на дрібненькі ганчірочки
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да да "Анальное табу" в главной роли бородатый глава комитета и проститутка которая объявила табу и тариф 100 баксов, можно сценарий сварганить на ходу.
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ой ***** Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2253 "Кива и передёрнутый затвор" скоро на всех каналах))
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..."Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Голобородько"...
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Сделайте сериал - " Несносный , п -п -п.. Педро " ))
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Такими темпами, скоро BADCOMEDIAN переключится на украинское кино
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ЧТо в очередной раз доказывает гипотезу, что каждая госструктура, да и ОМС, представляют собой феодальную вотчину, дирам которых все равно, что происходит в Украине.
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Ватных Скотов не хватает, рейтинг нарколыги падает
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Та да. Готовь сани летом. Преемника надо уже Вове готовить. Можно с Шарием попробовать запустить сериальчик. Сериал "Таксист". Типа Шарий такой таксистом работает, к нему подсаживаются разные пассажиры по ходу фильма, а он им втирает отэто всё, что он втирает малороссам на своем канале. И все такие: "О, классный мужик! Все правильно говорит! Давайте его выберем президентом!"
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Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 487Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2019 года выросла на 9,5%, с начала года - на 30% и на 1 ноября составила 3,438 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162418
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"Чернобыль" хорош не тем, что он сериал Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9914
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Ребята Війна в Україні які ***** серіали
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ПрАльна. Нахріна фінансувати український кінематоргаф? Краще витрачити гроші на іноземний ( кацапський), і серіальний ржач, для тупорилих, від 95 кварталу
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Є така думка, що ці серіали будуть показувати замість випусків новин. Там все буде ЗЕленіти, немов нирки на деревах. Перегляд серіалів зроблять суворо обов'язковим, населення буде поголовно здавати заліки на засвоєння матеріалу. Критика, обговорення та сумніви в непідробній реальності серіалів - кримінальний злочин, одразу від 2 років.
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"наиважнейшим из искусств является кино",-сифилитик ленин.
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оЗЕбилование продолжиться уже на гос.уровне
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Щоб ти здохло, бородянське лайно, разом зі своїм совком.
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Подавляющее число сериалов, снятых в Украине, - это сериалы "юнисекск", то есть, изначально на русском языке и абсолютно без конкретизации, в какой стране происходит действие - и не Украина, и не Россия, и не Беларусь, а хрен знает что не опознаваемое, но рассчитанное на показ на российском рынке. Нахрена на такие сериалы выделять государственные деньги?
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И как можно больше СВАТОВ и СВАТИКОВ, ОДНАЖДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ и СЛУГ НАРОДА!!!
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В США, в странах ЕС в Канаде или Австралии - кто-нибудь снимает сериалы за счет госбюджета, то есть за счет налогоплательщиков? На сериалах люди деньги стараются заработать, вкладывая свои собственные деньги.
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Ну, не сериалами едиными...
"прєстiж крепчає, мощно возростаєт
день ото дня процент жиров у маслi,
довольнi хами, ситi в них ї...ала"(ЛЕСЬ ПОДЕРВ'ЯНСЬКИЙ)

Столичное управление Госбюро расследований заказало ремонт офиса за 78 миллионов

https://biz.censor.net.ua/news/3162355/stolichnoe_upravlenie_gosbyuro_rassledovaniyi_zakazalo_remont_ofisa_za_78_millionov

Госбюро расследований накупило автомобилей Toyota на 27 миллионов

https://biz.censor.net.ua/news/3162194/gosbyuro_rassledovaniyi_nakupilo_avtomobileyi_toyota_na_27_millionov

а шо...заслужили (выслужились???)
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Є надія на соту серію "Скотів" , які клепатиме кіпрський філіал 95 кварталу за 30% компенсації з бюджету України. Це не євреї , це жиди творять .
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Сериалы - это как раз то, что нам сейчас нужно! Ну просто необходимо! Капец!
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