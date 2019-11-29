 Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції на тему: "Презентація результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії" в п'ятницю в Києві.
"Що стосується розвитку локальних місцевих кінотеатрів, то у нас не вистачить сьогодні для цього ресурсів, будьмо чесними. Але наше завдання - достукатися до мільйонів людей, які проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. Тому будемо використовувати телебачення, яке є інструментом, через який ми можемо достукатися до людей, що проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. ми будемо кількість грошей, які будуть направлятися на виробництво серіалів, збільшувати", - сказав Бородянський.
Міністр підкреслив, що однією з цілей державної політики у сфері кінематографії є створення українських наративів і донесення їх глядачам. "Ми повинні створювати кіно з українськими смислами: кіно і серіали", - сказав він.
Глава відомства також зазначив, що в світі спостерігається тенденція щодо розвитку серіального виробництва.
"Напевно, всі бачили серіал "Чорнобиль", який пройшов з видатними показниками в Україні і світі. Тему Чорнобиля, Радянського Союзу і героїзму українців підняв на новий рівень обговорення", - додав Бородянський.
Слуги народа вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
Слуги народа вернули газовые манипуляции
а может сам Каломойский сыграет роль бомжа, который знает как заработать миллион и сделать людей процветающими?!..
ЗЫ. я так думаю, что "Сваты" уже всем приелись, и теперь сериал будет называться "сВатники"..
"Ликвидация"
хроника казней предателей из слуг *****
А це дивує - звідкіля їх стільки набралось, якщо морозів ще навіть не було?
...
Чомусь розірвало на дрібненькі ганчірочки
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162418
"прєстiж крепчає, мощно возростаєт
день ото дня процент жиров у маслi,
довольнi хами, ситi в них ї...ала"(ЛЕСЬ ПОДЕРВ'ЯНСЬКИЙ)
Столичное управление Госбюро расследований заказало ремонт офиса за 78 миллионов
https://biz.censor.net.ua/news/3162355/stolichnoe_upravlenie_gosbyuro_rassledovaniyi_zakazalo_remont_ofisa_za_78_millionov
Госбюро расследований накупило автомобилей Toyota на 27 миллионов
https://biz.censor.net.ua/news/3162194/gosbyuro_rassledovaniyi_nakupilo_avtomobileyi_toyota_na_27_millionov
а шо...заслужили (выслужились???)