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 Політика України
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Все про:НАТО (2188) Росія (21347) Столтенберг Єнс (433) Макрон Емманюель (330)

 Столтенберг - Макрону: Протистояти РФ і боротися з тероризмом можна одночасно. Одне іншому не заважає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що позиція президента Франції Емманюеля Макрона про те, що тероризм є головною загрозою, не заважає діям Альянсу з протидії Росії.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи на прохання журналістів вчорашні заяви Макрона про те, що "Росія і Китай не є ворогами НАТО, наш ворог - тероризм", Столтенберг підкреслив, що НАТО не має обмежувати свою увагу тільки однією загрозою.

"Ми маємо бути готові відповідати на будь-яку потенціальну загрозу з будь-якого напрямку. Ми можемо працювати на обох напрямках (протидія тероризму та стримування агресивної Росії. – ред.), і один іншому не перешкоджає", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО

Генсек також нагадав, що узгоджена політика Альянсу передбачає не лише стримування Росії, але й діалог з нею, і саме тому Альянс кілька років тому відновив роботу Ради Росія-НАТО.

"Росія – наш сусід, і це не змінити. Нам потрібен діалог з Росією для запобігання конфліктним ситуаціям та інцидентам. І діалог – це не ознака слабкості", - підкреслив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також запевнив, що політика НАТО щодо Росії наразі лишається незмінною.

"НАТО спільно визначило політику щодо Росії... Ми маємо лишатися на спільній позиції щодо того, як протидіяти Росії", - заявив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162554
 
   
 Топ коментарі
 
а иногда...почти всегда - это одно и тоже!!!
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утер нос малолетке))))))))) молодец
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Это для макрона понять тяжелее теории относительности
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Не иногда,не почти- это всегда одно и тоже.
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Орда - тайный предводитель и спонсор терроризьма.Самого гнусного,в том числе и государственного.
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Чому таємний? Вже явний. Ось тільки скоро зелені зіл'ють цю справу. Олена Зеркаль звільнилась. "Міжнародний суд ООН постановив - має повне право розглядати справу, в якій Росію звинувачують у порушенні Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. "За" було 15. Проти лише один. Це суддя з Росії Скотніков." "Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права і порушення прав людини. Це вперше в історії будуть відповідати в суді. По всім фактах і по всіх наших звинуваченнях, які представила українська сторона, включаючи MH-17. По "боїнгу" - дуже важливе рішення, бо це означає, що Росія буде перед міжнародним судом нести відповідальність і виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і як все відбувалося", - зауважила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
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Орда поступает точно также,как в 1936 в Испании.
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Присмотритесь, Макарон на этом фото говорит: "Из этих лапищ еще никто не вырывался!!"
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Та ні, то він стиснув кулачки, щоб добігти до нужника (а може - дійти дрібненькими кроками).
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От хто б розказав цьому макарону,що головний осередок міжнародного тероризму знаходиться в кремлі. А взагалі, недалеко від нашого клована відкотився...
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100% !!!! ..хорошо Столтенберг ответил жабоеду Макрону и поставил его этой фразой на место !!! Столтенберг - Макрону: Противостоять РФ и бороться с терроризмом можно одновременно. Одно другому не мешает - Цензор.НЕТ 8597
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він буде противосидіти і підморгувати хмуйлу на переговорах
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Товарищи террористы, существуют за деньги господ демократов...
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суд в Стасбурге тоже мокнул французского подельника всемирного рашистского террориста макарона ,признав рабсею виновной в уничтожении детей в Беслане.
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так его, герантофила этого. за шкирку и мордой в паРашу!
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Розклад сил перед фіналом у Парижі:
чотири - за здачу України, проти - 0.
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Россия и есть страна террорист, которая новичок яд использовала в Солсбери, которая отравила в Англии полонием Литвиненко, которая сбила малайзийский боинг, которая использовала химическое оружие в Сирии, которая войны развязывает вокруг да около и убивает людей тысячами, и море терроризма Россия несет в мир!
РОССИЯ - ЭТО И ЕСТЬ СТРАНА ТЕРРОРИСТ!!!
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Ердоган порадив Макрону "перевірити голову"
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"French President Mr. Macron, I am telling you in Turkey and I will say in NATO, first check your own brain death"
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Макрон напевне не зрозумів ще що Московія і тероризм це одне і теж. Боротися з Москвою це і є боротися з тероризмом. Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Столтенберг - Макрону: Протистояти РФ і боротися з тероризмом можна одночасно. Одне іншому не заважає - Цензор.НЕТ 4669
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Нам ли обвинять Макрона в предательстве?когда еще у зебилов горлянки целые...
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Да, желтьіе кацапьі насрали в штаньі Макрону.
Или ето он сам усрался жилетов и чтобьі больше не усираться, лобьізается с террористом √ 1
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Кто в курсе, где там Столтенберг с кем борится, кого победил? Он с петей, в один кружок по ************* ходил?
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Я в курсе. В Сирии недавно 300 кацапов умертвил.
Во Франции желтьіх кацапов пока не может - обосранньіе штаньі макрона мешают
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Помню, всех умиляло, как состоялась первая встреча Макрона с путиным в Версале. Макрон тогда не допустил два рос. СМИ на это мероприятие, назвав их пропагандистскими. Да ещё и с Путиным разговаривал вальяжно.
Но потом, съездив в гости к Путину в Санкт-Петербург, в Сочи, стал очень приветлив к путину !
Что нельзя купить за деньги , можно купить за большие деньги 😊
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