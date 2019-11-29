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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8573) Прилуки (21) вбивство (1962)

 Під нігтями знайденого мертвим на залізничних коліях в Прилуках підлітка Чаленка знайшли чужу ДНК: справу перекваліфікували на навмисне вбивство

Під нігтями загиблого в Прилуках Чернігівської області 29 жовтня 14-річного Дениса Чаленка знайшли епітелій чужої шкіри.

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

29 жовтня на залізничних коліях знайшли тіло Чаленка. За версією правоохоронців, його збив дизель-потяг сполученням Ніжин - Гребінка. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Жителі Прилук почали пікетувати відділення поліції, щоб правоохоронці розслідували смерть Дениса Чаленка як убивство. Батьки школяра стверджують, що їхнього сина вбили. Помічник машиніста поїзда заявив, що підліток на коліях уже лежав мертвий, у синцях.

Також читайте: Розслідуванням смерті підлітка, знайденого на залізничних коліях у Прилуках, займатиметься Головне слідче управління Нацполіції, - глава НПУ Клименко

Експерти зараз проводять дослідження, зокрема аналіз ДНК. Усі експертизи будуть надані слідству 3 грудня, зазначають журналісти.

Поліція ухвалила рішення змінити правову кваліфікацію кримінального правопорушення - тепер справу розслідують як умисне вбивство.

Жителі міста продовжують пікетувати поліцію. "Ніхто не хоче розслідувати справу, тягнуть резину, щоб люди заспокоїлися", - сказав батько загиблого хлопчика.

Видання зазначає, що жителі міста називають причетними до вбивства Чаленка представників поліції. Тих, кого батьки вважають винними, звільнили з посад, але в органі вони продовжують працювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. ВIДЕО

"Для того щоб притягнути когось до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, необхідно отримати певну кількість доказів. Отримати оцінки прокуратури і суду", - заявив виконувач обов'язків керівника поліції Прилук Сергій Сторожук.

Раніше жителі Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. У підсумку, розслідування смерті підлітка передали до Головного слідчого управління Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162551
 
 
 Топ коментарі
 
Известны все фамилии убийц. Их менты покрывают с самого начала.
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Следствие в основном провели родители и их друзья. Они нашли место где его убили,следы от машины ,в которой его перевезли на рельсы. Менты придерживались версии ,типа 100%,что его сбил поезд. Отец парня спросил ,а откуда гематомы на лице. Там уже было подобное убийство ,перевезли на рельсы и все прошло гладко.
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мусора укривали злочин як завжди..
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Реформы от Авакова... общество как может пытается заставить полицию работать, хотя та получает огромные деньги с наших налогов...В целом это позор какой-то!!!
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Чем вы недовольны в данном конкретном случае?
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Що досі не в СІЗО гопнік, який погрожував Чаленку за день до вбивства...
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Тим не задовільні, СОГ з початку не хотіла банально працювати, тільки після того як громадяне почали бунтувати то почали щось робити. і так скрізь замість поліції ми маємо аваківську ОЗУ. Система налаштували так щоб після першого звернення до поліції більше не було бажання скаржитися чи звертатися з заявами. Трутні сидять починая від патрульної поліції і до верху..Може скажете що Антоха Геращенко та інші не трутні?
А цей випадок теж нормально?
https://www.youtube.com/watch?v=Ht_yGMMCxp0
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Пока сабаков і його оточення при керівництві МВС деградація поліції буде здійснюватися шаленими темпами. Зелений вирив собі яму тим що залишив його на посаді..це чорт.
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Вот тут отдельное спасибо ментам за то что не спустили на тормозах дело, а роют по существу.
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Це не менти, а судмедексперт. Зараз слідчі матюкають його, на чім світ стоїть...
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Если так, то следаки не матюкают, а потирают руки.
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"Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей)"
"Жители Прилук начали пикетировать отделение полиции, чтобы правоохранители расследовали смерть Дениса Чаленко как убийство."

"Полиция приняла решение измененить правовую квалификацию уголовного правонарушения - теперь дело расследуют как умышленное убийство."
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Так місцеві хотіли спустити, але після розголосу прислали слідчу групу з Києва...
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Спасибо ментам? В статье пишут что парня убили менты.
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Менти с початку списали на потяг..яке спасибо..
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Известны все фамилии убийц. Их менты покрывают с самого начала.
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У Шария видео с родителями парня, разложено все по полкам. Ну если, конечно, религия позволяет Шария смотреть)) с кем была стрелка, как звонили с угрозами, где следы крови, как волокли, следы колес машины, следы крови на поле далеко от железной дороги - родители раскопали сами, как вели себя менты и тд.
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Следствие в основном провели родители и их друзья. Они нашли место где его убили,следы от машины ,в которой его перевезли на рельсы. Менты придерживались версии ,типа 100%,что его сбил поезд. Отец парня спросил ,а откуда гематомы на лице. Там уже было подобное убийство ,перевезли на рельсы и все прошло гладко.
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Може збили автівкою. Також можливий варіант. А насправді- страшно, коли вбивають дітей.
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на локомотиве камеры есть?- если нима, то глаза и языки машиниста и помощника есть...???- и работать.... а не покрывать...(((
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кто из полицаев понес наказание с лишением свободы???????????????? никто вот и результат реформы((((((((((((
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неужели это Аваков и преЗе... не могут сделать показательное дело, у них что вообще нормальных сыскарей не осталось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пока Трубодур будет руководить, будет жопа
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так ищи в поле ветра уже свалили или в польшу или еще куда
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я до сих пор переживаю за гонтареву, неужели она к нам не вернется...
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