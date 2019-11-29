 Під нігтями знайденого мертвим на залізничних коліях в Прилуках підлітка Чаленка знайшли чужу ДНК: справу перекваліфікували на навмисне вбивство

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

29 жовтня на залізничних коліях знайшли тіло Чаленка. За версією правоохоронців, його збив дизель-потяг сполученням Ніжин - Гребінка. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Жителі Прилук почали пікетувати відділення поліції, щоб правоохоронці розслідували смерть Дениса Чаленка як убивство. Батьки школяра стверджують, що їхнього сина вбили. Помічник машиніста поїзда заявив, що підліток на коліях уже лежав мертвий, у синцях.

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Експерти зараз проводять дослідження, зокрема аналіз ДНК. Усі експертизи будуть надані слідству 3 грудня, зазначають журналісти.

Поліція ухвалила рішення змінити правову кваліфікацію кримінального правопорушення - тепер справу розслідують як умисне вбивство.

Жителі міста продовжують пікетувати поліцію. "Ніхто не хоче розслідувати справу, тягнуть резину, щоб люди заспокоїлися", - сказав батько загиблого хлопчика.

Видання зазначає, що жителі міста називають причетними до вбивства Чаленка представників поліції. Тих, кого батьки вважають винними, звільнили з посад, але в органі вони продовжують працювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. ВIДЕО

"Для того щоб притягнути когось до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, необхідно отримати певну кількість доказів. Отримати оцінки прокуратури і суду", - заявив виконувач обов'язків керівника поліції Прилук Сергій Сторожук.

Раніше жителі Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. У підсумку, розслідування смерті підлітка передали до Головного слідчого управління Нацполіції.