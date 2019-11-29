 Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Давайте не будемо завищувати наших очікувань від зустрічі в нормандському форматі. Водночас є всі підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи готуються на саміт домовленості продовжити закон про особливий статус Донбасу.

Він зауважив, що цей закон і можливість його продовження є важливим питанням.

"Закон про особливий статус - складова Мінських домовленостей. Рішення дрейфувати в бік якогось одного документа пов'язане з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити", - сказав Пєсков.

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15 листопада стало відомо, що саміт "нормандського формату" за участю лідерів Франції, Росії, Німеччини та України заплановано на 9 грудня в Парижі.