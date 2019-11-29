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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (621) мінські угоди (1665) нормандська четвірка (718)

 Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков

Не варто завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", яка відбудеться в Парижі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Давайте не будемо завищувати наших очікувань від зустрічі в нормандському форматі. Водночас є всі підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи готуються на саміт домовленості продовжити закон про особливий статус Донбасу.

Він зауважив, що цей закон і можливість його продовження є важливим питанням.

"Закон про особливий статус - складова Мінських домовленостей. Рішення дрейфувати в бік якогось одного документа пов'язане з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі"

15 листопада стало відомо, що саміт "нормандського формату" за участю лідерів Франції, Росії, Німеччини та України заплановано на 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162550
 
 
 Топ коментарі
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ну правильно...а за чем же он туда еще едет? главное, чтобы макать...тудой... не начали )))))
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И 20 пар узаных мичманом кальсонов!))))
А после кражы...юзаные не только мичманом))))
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Послали на йух ще навіть не зустрівшись? У цьому весь рускій мір- злість на увесь світ, ненависть до кращого, заздрість всьому ліпшому. "Що, не зрозуміли, не смішно? Це рассєя!!!"
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Зе...ты услышал?
субстантивный разговор))) (как бы между двумя (или нескольким) субстанциями, что ли?))))
(частично субъективный...привязанный в чему-то))))... ой как умно пургу понес письков)))) вах!
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Наконец то будет селфи Зеленского с Путиным. Мама Римма будет гордится.
А то всё клоуном перед ним выступал будучи в Москве...
Какой политический взлёт, и стыковка где то по середине...
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посредине должен быть только лисапет
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Другими словами - не льстите себе,у нас все давно решено без вас. Чего и следовало ожидать
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ну хоть дадут в ноги ***** поклонится?и то хорошо!
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"субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам" это ж надо какими словами оно сыпет, а что на вяликом, мАгучем передать смысл уже никак
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...каждая п**да хочет бьіть лохматой... (с), прапорщик Бондаренко. Пардон Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3747
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Пердимонокль от авакава тоже ничего был )) Походу - это бездари. К тому же неграмотные. Если для них перед публикой так важно блеснуть ученостью. - Ясно же ведь ))
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так как жиж ета можна нє завишать?!
тут же вже котрий місяць реаліті-шоу у прямому ефірі йде
називається "Ми гатови на всьо раді встрєчі"
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а вы знаете,кацапы,что моника кретинская обьявила,что готова к разным формам общения?...
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Всё будет по-старому. РФ будет требовать автономии Донбасса и
прямых переговоров руководителей ДНР и ЛНР с президентом Украины.
А Франция и Германия будут им помогать.
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нет)теперь не по старому - помогать кацапам будет еще и зекретин,т е представитель Украины на этом шабаше
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Згоден з ватником. Від таких розмов нічого доброго чекати не варто. І від таких переговорників.
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вот гад!
мы ж с именим этим (Нормандская встреча) ложимся, мы ж с именем этим встаем!
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Дзявуління порохосмоктунців таке прикольне. Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3912
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Так называемый "народный совет" определил "государственную границу" самопровозглашенной "ДНР" в пределах всей Донецкой области на момент начала конфликта в 2014 году. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Так какая перспектива встречи с путлером?
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Террористы «ДНР» включили в границы недореспублики всю Донецкую область
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я знову ж, в 3249-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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