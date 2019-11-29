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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2334) Донбас (13875) нормандська четвірка (718) Лайчак (32)

 Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі"

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак розраховує на конкретний результат зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованої на 9 грудня в Парижі, і заявляє, що альтернативи мінським домовленостям у врегулюванні ситуації на Донбасі наразі немає.

"У мене є очікування від зустрічі лідерів "нормандської четвірки" і я справді хотів би бачити план конкретних кроків, щоб ту позитивну динаміку, яка в нас є, щоб її зберегти і щоб рухатися далі. Бо альтернативи виконанню мінських домовленостей немає, і якщо ми дійсно хочемо мир в Україні, тоді треба це виконувати. Щоб Україна була такою, як ми її визнаємо в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Лайчак журналістам у смт Станиця Луганська Луганської області в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що в Мінську обговорюється питання про подальше розведення сил і засобів на Донбасі, але відмовився уточнювати, на яких саме ділянках.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162546
 
 
 Топ коментарі
 
Нарисовалась интересная картина скорой встречи Ноунеймского формата:
Два гомика занимаются табу.Пассивный гомик стоя на коленках причитает: "Мені 42 роки і я не лох!"
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Конкретный план это надо к Пакистанско-Афганской границе выдвигаться ,там можно запросто его не только увидеть ,но и попробовать .. Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 4487
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Нарисовалась интересная картина скорой встречи Ноунеймского формата:
Два гомика занимаются табу.Пассивный гомик стоя на коленках причитает: "Мені 42 роки і я не лох!"
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Разве же это план Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 6226это шала а план ещё поставить надобно ...
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"каков наш план?мистер Фукс!"если б кто знал
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Конкретный план это надо к Пакистанско-Афганской границе выдвигаться ,там можно запросто его не только увидеть ,но и попробовать .. Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 4487
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ДНР «включила» в свой состав всю Донецкую область - https://www.rosbalt.ru/world/2019/11/29/1815824.html

"Положительная динамика"!!! Что вот ЭТО все происходит, БЛД? Слуги непонятного народа реально на дурь сели с такой политикой, нормандский формат им в ...
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Буде як на виборах: кожному наобіцяє те, чого виборча душа бажає, заховається і тихенько сидітиме, поки муркель з шмуркелем а мукрон з букроном будуть сперечатися про те, що вони почули. Манси - вони і у дойчлєнді манси, дарма фюрер намагався це викорінити.
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план конкретных шагов...

Подошел, наклонился, отсосал, сказал спасибо и домой...
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