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 Політика України
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Все про:опитування (440) рейтинг (293) свобода слова (216) Тимошенко (3292) Батьківщина (356) Василевська-Смаглюк (13)

 "Приберіть руки від журналістів, не наривайтеся на неприємності", - Тимошенко дала пораду нардепці від СН Василевській-Смаглюк

Новій владі варто займатися реальними проблемами людей, а не обмежувати свободу слова, яка є чи не єдиним безперечним досягненням України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви представників команди президента Зеленського про те, що в країні дуже багато свободи слова, а влада повинна контролювати "стандарти новин", регулювати діяльність медіа і соцмереж.

"Дам новій владі дружню пораду. Приберіть руки від журналістів. Не наривайтеся на неприємності, які ще більше пришвидшать падіння вашого рейтингу", - закликала лідерка "Батьківщини".

Тимошенко зазначила, що в Україні навряд чи знайдеться ще один політик, який протягом своєї кар'єри пережив стільки фейків і дезінформації в ЗМІ, як вона. Але жодного разу їй не спадало на думку вводити цензуру і переслідувати журналістів.

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"Свобода слова, нехай і з певними моментами, - це безумовна демократична цінність і ледь не єдине безперечне досягнення України", - резюмувала Тимошенко.

Вона з жалем констатувала - "найсумніше, що про необхідність обмежити свободу слова говорять колишні журналісти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162543
 
   
 Топ коментарі
 
«Слуга народа» меняет кожу - политолог Ноябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии

Почему люди, попадая во власть, сразу же начинают хамить, наглеть или глупеть, а другие - воровать?
Такой злободневный вопрос задает сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Казалось бы, все должно быть наоборот.
Так, например, бывшая журналистка «1+1», случайно став народным депутатом немного «карикатурного», однопартийного, парламентского большинства «Слуги народа» смело заявляет, что мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить - из-за уважения к институту президентства фильтровать свою речь.
- «Слуга народа» считает, что в Украине «пора бы приглушить» свободу слова
И это не случайное, неуклюжее высказывание начинающего депутата Верховной Рады, который еще не умеет прятать свои мысли, а четкий месседж опытной, бывшей журналистки - она точно знает, что и когда можно говорить.
Я уже не знаю, что хуже для украинской политики времен «фельетонной эпохи» или «95 квартала» - «слуга народа», председатель ключевого комитета парламента, выбирающий себе во время заседания Верховной рады дешевых проституток по телефону или бывшая журналистка, которая требует ограничения свободы слова.







Заметьте, она не говорит об острой проблеме тотального присутствия кремлевских СМИ в аудиовизуальном ландшафте Украины - это боязно и неприятно, - она настаивает на политической потребности сокращения свободы слова в условиях крайне низких профессиональных и моральных качеств депутатов большинства Верховной Рады и отсутствия надежной коммуникации, а также обратной связи между новой властью и народом Украины.
***
Еще один политолог - Юрий Романенко - так прокомментировал скандальное высказывание Василевской:
- «Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить - из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», - сказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Хотя это бесполезно, ибо я ещё летом говорил, что Василевская обладает ограниченными умственными способностями, а сейчас просто озвучивает то, что требуют у Коломойского, но Оле стоит помнить, что в нашей стране настолько сильна тяга к свободам, что благодаря этой тяге она не только стала народным депутатом, но был отправлен в Ростов президент Виктор Янукович, который не умел фильтровать свои хотелки и хотелки своих камрадов
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Если у кого-то есть иллюзии, что вот сейчас Майдан, вот сейчас "эгрегор народа проснется" (где-то видела и такое), то такие иллюзии лучше пока отложить. Ничего не проснется, не у кого просыпаться.
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".
Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно, чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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порошенко шельмовал выборы против Тимошенко
зеленский в итоге решил быть промежуточным звеном
для чего дал денег охметову и отправил мылыцию
шмонать Зверобій
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Ну юля "забула" як хотіла законодавчо заборонити критику КМУ який вона очолювала. Ця потвора найбрехливіша з усіх старих політиків.Ну ці "нові" гопникі, є ще більш цинічні і мерзенні.
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Срочно арестовать Тимошенко! она токашо угрожала журналистам, хоть и бывшим!!

"не нарывайтесь" - это же явная угроза жизни!
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