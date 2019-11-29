 "Приберіть руки від журналістів, не наривайтеся на неприємності", - Тимошенко дала пораду нардепці від СН Василевській-Смаглюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви представників команди президента Зеленського про те, що в країні дуже багато свободи слова, а влада повинна контролювати "стандарти новин", регулювати діяльність медіа і соцмереж.

"Дам новій владі дружню пораду. Приберіть руки від журналістів. Не наривайтеся на неприємності, які ще більше пришвидшать падіння вашого рейтингу", - закликала лідерка "Батьківщини".

Тимошенко зазначила, що в Україні навряд чи знайдеться ще один політик, який протягом своєї кар'єри пережив стільки фейків і дезінформації в ЗМІ, як вона. Але жодного разу їй не спадало на думку вводити цензуру і переслідувати журналістів.

Читайте також: Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

"Свобода слова, нехай і з певними моментами, - це безумовна демократична цінність і ледь не єдине безперечне досягнення України", - резюмувала Тимошенко.

Вона з жалем констатувала - "найсумніше, що про необхідність обмежити свободу слова говорять колишні журналісти".