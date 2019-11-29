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 Події, Суспільство
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Все про:суд (5726) Альперін Вадим (20)

 Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат

Бізнесмен Вадим Альперін поскаржився на погіршення здоров'я і просить викликати в суд швидку допомогу для надання медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив його адвокат.

Адвокат послався на те, що Альперіну необхідно виміряти тиск.

"Хотів би повідомити, що в період перебування мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але в цей час хоча б поміряти тиск людині. Таке захворювання воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація", - заявив адвокат.

За словами адвоката, в Альперіна проблеми з тиском. Сам підозрюваний підтвердив судді, що йому потрібна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваному в махінаціях на митниці Альперіну САП клопотатиме про запобіжний захід у вигляді арешту або застави 200 млн грн, - "Укрінформ"

Суд задовольнив прохання й оголосив перерву в судовому засіданні до 14:00.

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162539
 
 
 Топ коментарі
 
сейчас ему подвезут из модного бутика брендовых одеял марки "NASIROFF"
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сейчас ему подвезут из модного бутика брендовых одеял марки "NASIROFF"
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это ж не пашинский,это ангел по сравнению с ним.сейчас его на больничку,потом домашний арест
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Что бы не было плохо надо брать с собой одеяло
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Продаю клітчаті ковдри - для Альперіна знижка!!!
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Какие они все становятся дохлыми когда за яйолы возьмут
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странно то как если ты болен.. и зная оболячках и что в СИЗО это равно смерти даже здоровому не говоря про хронического больного то зачем играешь в рулетку поймают или не поймают.... я не говорю что прав Альперин или государство как пог мне оба твари у того же Ахметова и Колмоойши инсульт бы ударил даже.. стресс и осознание что ты в клетке в наручникаъх и ты лицо процесуальное в уголовном деле как то видимо обостряет все скрытые ранее в погоне за баблом проблемы со здровьем....
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Миші ридали, але продовжували гризти кактус.
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Денег там на три поколения вперёд, и тюрьма ему не грозит - в ОПГ государство Украина социально близких не сажают. А вот то, что конкуренты - их двое, и тут их хорошо знают - потирают руки и уже наверняка делят его долю пирога - это вполне может и до инфаркта довести такого самолюбивого индюка. Поговаривают люди, и дают вполне правдоподобный расклад, что это контрнаступление Д.Аминева, которого Альперин руками своего прокурорского брата в том году крепко подставил и вышиб мощным ударом из седла. Но тот встал на ноги, и уже снова рулит.
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Если дойдет до восстания, которое ЗЕкоманда приближает ударными темпами, боюсь эту власть не спасет ни Ермак, ни Богдан, ни Портнов, ни Труба, ни даже сам великий Пу
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к чему здесь твой бред, скоморох?! Ты местный дурачок иди бабок в парке развлекай.
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эти зерыгоманкруты такие предсказуемые ...аж скучно
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У тебя новое слово в лексиконе? Только сначала научись его правильно писать! Манку́рт Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1120 понабирают в троли черт знает кого! Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 164
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Альперин здоровый как бык, не имеющий понятия что такое медицинская карточка, всю жизнь объедавшийся красной рыбой и икрой, не курит, не пьет алкоголь. А тут вдруг сердце прихватило. Дайте ему хороших тумаков в камере, - станет как шелковый через 5 минут.
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более того - он и не знает в какой стороне сердце))))
а то просто бздо заблукало))))
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молодой мужик лежало срало под себя было без сознания навроде ни стыда ни совести ни чести
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Как же он будучи таким больным и занимался такими преступными аферами?! ... хм... видать криминальный талант у пейсатого открылся.. ну ни че в тЮрьме его вылечат... Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5266
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Может ему корсет грудь сдавил ? Говорят женщины в 19 веке от этого страдали ))
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С такой брутальной мордой )) И одной извилиной.
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Да что-же русо-патриото такие хлипкие?
Как гадости делать, так равных нет, а как ответ держать так здоровье не позволяет.
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А с чего вы взяли, что Альперин русо-патриот. Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1376
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А когда ты ишак поганый бензин ослиной мочой разбавлял...тебе плохо не было?)))
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Прослеживается закономерность у проворовавшихся чинуш и бизнесменов уркаины. Как только их берут за сраку - они сразу очень сильно начинают болеть. В этом случае непонятно, что им поможет-то ли туалетная бумага,если медвежья болезнь,то ли клетчатое одеяло,так как у них лихорадит от страха.Как воровать- они здоровые и с красными мордами,как отвечать-у них морды синие и они самые больные в Мире....
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Что-то у него зрачки какие-то сильно расширенные. Дайте ему пройти за колонну и продолжайте заседание, не морочьте голову!
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С такими жалобами нужно не скорую вызывать, а обращаться к семейному (тюремному) врачу.
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Щось давно не чув Міхо, полумяного борця з контрабандою і різними баригами. Чи не захворав чи ціль підшукує?
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Конечно плохо- сам под арестом а деньги на свободе. Разлучают.....
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Які ж вони всі хворобливі стають,коли красти немає змоги...
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попросил вызвать скорую, чтобы измерить давление...

Может еще цыганку вызвать - погадать?
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А помните, как Корбан в суде умирал? Прям аж слеза наворачивалась. Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1130
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Почалось! Як тільки злодія або жуліка тягнуть до суду-відразу букет хвороб. А до того гасав як кінь.
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" Альперину в суде стало плохо, попросил вызвать скорую, чтобы измерить давление, - адвокат"
А може краще добити, щоб не мучився?
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