 Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив його адвокат.

Адвокат послався на те, що Альперіну необхідно виміряти тиск.

"Хотів би повідомити, що в період перебування мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але в цей час хоча б поміряти тиск людині. Таке захворювання воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація", - заявив адвокат.

За словами адвоката, в Альперіна проблеми з тиском. Сам підозрюваний підтвердив судді, що йому потрібна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваному в махінаціях на митниці Альперіну САП клопотатиме про запобіжний захід у вигляді арешту або застави 200 млн грн, - "Укрінформ"

Суд задовольнив прохання й оголосив перерву в судовому засіданні до 14:00.

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.