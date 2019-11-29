 Український політв'язень Шумков скаржиться на здоров'я та образи з боку співробітників російської колонії, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що отримала відповідь на своє звернення від керівника "Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Тверській області" щодо Шумкова, згідно з якою 27 серпня українця оглянув лікар-терапевт і за його призначенням ув'язнений нібито отримав своєчасне лікування в повному обсязі. Аналогічна відповідь про лікування Шумкова після закінчення ним голодування. Крім того, згідно з відповіддю, українець нібито не піддавався жорстокому поводженню, а фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії не було.
"Водночас ... Шумков продовжує скаржитися на періодичні головні болі і м'язові судоми. Днями відбулася зустріч Олександра Шумкова і консула посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби "УФСВП Росії по Тверській області". Він пояснив, що ці болі виникають в результаті вегето-судинної дистонії, що є наслідком емоційного і нервового перенапруження і тривалого перебування в стресовій ситуації. При цьому показань про проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку поки немає. За погодженням Олександра було домовлено з керівництвом пенітенціарної установи про можливість проведення відповідного медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за свій рахунок", - написала омбудсмен.
Крім того, за її словами, в ході подальшої розмови Шумков повідомив, що "знову сталося два інциденти образливого і принизливого ставлення з боку співробітників колонії за його національну приналежність".
"Для подальшого захисту прав громадянина України буду робити відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Закликаю Комісара Ради Європи Дуню Міятович, а також Посольство України в РФ діяти скоординовано, щоб вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова", - написала Денісова.
Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.
Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.
Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.
3 год · Маруся Звіробій
Поясніть мені тут дві речі!
1. Про які погрози СВОЇМ ЛЮДЯМ ідеться? 2. Що означає по вашому мир? Ви хочете гопака зтанцювати на спинах воїнів? Саме цього путін вимагає для миру! Ви згодні??? Я не дозволю нешанобливого ставлення до воїнів які ВАС захищають! Ви взагалі хоч трохи розумієте що стоїть за такими красивими словами??? Мир Зеленський випрошує в путіна на умовах росії. Умови росії - знищити українців які є захистом для України. А коли захисників буде знищено то огляніться назад в історію, що буде з вами! Різниця між нами лише в тому, що аналізуючи минуле, беручи активну участь у творенні ******** УКРАЇНСЬКОЇ історії, я бачу наслідки. Ви ж втомились від війни сидячи вдома і вам більше не хочеться чути про неї, вам незрозуміло чим війна відрізняється від ПЕРЕМОГИ, про яку увесь час говорять ветерани. У нас з вами тому й риторика різна, ми за Перемогу, яку ми знаємо як здобувати, а ви за мир, який навіть не розумієте чим обернеться і вже обертається в першу чергу для нас, і, не сумнівайтесь, для вас теж.»