 Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Згідно з даними української розвідки, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій та інших інженерних об’єктів, у т.ч. для їхнього використання у зимовий період.
Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у т.ч. поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ.
"Недотримання російськими найманцями заходів безпеки під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їхньої загибелі та поранень у 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 та 4 омсбр 2 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Пусть устанавливают. Братушкам можно.
А нашим главное просто пиристать стрилять!
Ну а что? Они заслужили.
от Сивохо
магилою!
😇
(самое главное, чтобы эти "очумелые ручки" (и их "дивные штучки) не расползлись по мирной территории...)
проводячи піар акцію МОУ заради картинки позбавляє сім'ї загиблих та поранених, пенсіонерів та діючих військовослужбовців їх законного права на отримання належної житлової площі. Враховуючи ту кількість осіб, що перебувають в черзі на отримання житла та такі «ефектні» експерименти отримати житло в Мукачівському гарнізоні стане можливим лише на кладовищі. Сума матеріальної компенсації за належне житло сім'ї з 5 чоловік дозволить придбати, в кращому випадку 2-х кімнатну квартиру, замість належної 4-х або 5-ти кімнатної. Навіть ті кому пощастить і вони отримають штатно-посадове житло через певний час виходячи на пенсію, або, не дай Боже, загинуть або стануть інвалідами повинні будуть здати цю житлову площу і жити знову орендуючи квартири. Це така подяка за службу з боку МОУ?