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 Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка

Російські окупанти продовжують інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій та інших інженерних об’єктів, у т.ч. для їхнього використання у зимовий період.

Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у т.ч. поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС

"Недотримання російськими найманцями заходів безпеки під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їхньої загибелі та поранень у 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 та 4 омсбр 2 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162534
 
 
 Топ коментарі
 
И чё?
Пусть устанавливают. Братушкам можно.
А нашим главное просто пиристать стрилять!
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никогда такого не было и вот теперь опять...
(самое главное, чтобы эти "очумелые ручки" (и их "дивные штучки) не расползлись по мирной территории...)
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И чё?
Пусть устанавливают. Братушкам можно.
А нашим главное просто пиристать стрилять!
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у нас Киевская Русь обозначена в Границах всей России и половины Европы и что.....
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Провели клоуну по губам накануне "нормандской встречи". Янелох такой янелох
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кстати по вопросу Норманской встречи идет серьезгый фактаж что ястребы войны против визита Путина в Норманский формат и подписание чего ли вообще ибо сие есть КАПИТУЛЯЦИЯ РОССИИ и ПУТИНА..да- да на этой недели был скандал в России слив Пригоженского архива из котрого следует что пПутина давно ведут и докладывают Пригожину что он делал что говорил с кем встерчался.. и запущена такая мсля что Путин может "геройски" погибнуть по пути во Францию.. его траурно с горем и улыбкой охоронят и типа тема Украина Россия на время выключитсяь в пространстве а там типа посмотрим....
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А зеленые и "батькивщина" им пенсии и соц выплаты жаждут дать побыстрее.
Ну а что? Они заслужили.
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А в рашке-парашке димуля-айфончик призвал добить социальные объекты "в хорошем смысле этого слова" Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка - Цензор.НЕТ 1082 В "хорошем смысле этого слова" для себя,наверное-проверками,откатами...
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Офіцери---чому не вимагаєте від клоуна адекватних дій? Наші генерали це бачать і мовчать,чи вони також шмакалі і богузи за свою дупу? Кожний день іде сповіщення про відсутність зі сторони росії і сепарів намірів до миру,а наш "гарант" говорить---"все хорошо прекрасная маркіза". Іде в країні переворот,то панове офіцери--захистіть свою землю і державу,ви присягали на вірність українському народу.
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Для этого и отводили украинские войска ,чтобы установить ....уже раньше писали .что российские войска разгуливают по украинской земле,где отошли войска по договорённости "Президента без войны."
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Не рой ямку ближнему своему- станет твоею
магилою!
😇
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Ну так и замечательно,это в отличие от Зеленой власти хоть как то убережет материковую Украину от расползания на ее территорию наёмной швали и всяких даунбасских гоблинов ! Хоть кто то о нашей безопасности заботиться !
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Будущее оккупированных территорий..... все кто звал российские войска, "русский мир" его получили.. жизнь продолжается та которую заслужили с "кравчучками", схемами откатами, "шмонами", "комендантским часом", перестрелками, минами.....

Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка - Цензор.НЕТ 2191
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никогда такого не было и вот теперь опять...
(самое главное, чтобы эти "очумелые ручки" (и их "дивные штучки) не расползлись по мирной территории...)
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А чом би й ні? Тим більш, що вони скоро за це ще й пенсію від України отримувать будуть...
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Про наболіле...
проводячи піар акцію МОУ заради картинки позбавляє сім'ї загиблих та поранених, пенсіонерів та діючих військовослужбовців їх законного права на отримання належної житлової площі. Враховуючи ту кількість осіб, що перебувають в черзі на отримання житла та такі «ефектні» експерименти отримати житло в Мукачівському гарнізоні стане можливим лише на кладовищі. Сума матеріальної компенсації за належне житло сім'ї з 5 чоловік дозволить придбати, в кращому випадку 2-х кімнатну квартиру, замість належної 4-х або 5-ти кімнатної. Навіть ті кому пощастить і вони отримають штатно-посадове житло через певний час виходячи на пенсію, або, не дай Боже, загинуть або стануть інвалідами повинні будуть здати цю житлову площу і жити знову орендуючи квартири. Це така подяка за службу з боку МОУ?
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Шановна редакція хто може прокоментувати наказ МОУ 40 від 30.01.19
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