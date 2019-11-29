 Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Під час судового засідання адвокат Андрій Федур просив відхилити клопотання прокурорів ГПУ про продовження терміну тримання і натомість ухвалити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або взяття на поруки.

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Пашинський запевнив, що не збирається переховуватися від слідства.

Раніше під час засідання про готовність взяти на поруки заявили майже 10 осіб, зокрема екснардеп від "Народного фронту" Сергій Висоцький, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, ексміністр молоді та спорту Дмитро Булатов, нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, нардеп від ЄС Микола Величкович, нардеп від ЄС Михайло Бондар, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, екснардеп від НФ Олександр Сочка та ін.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.