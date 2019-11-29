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 Політика України
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Все про:арешт (1041) Пашинський (303) суд (5726)

 Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського. ВIДЕО

Печерський районний суд продовжив на 60 діб термін тримання під вартою Сергія Пашинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Під час судового засідання адвокат Андрій Федур просив відхилити клопотання прокурорів ГПУ про продовження терміну тримання і натомість ухвалити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або взяття на поруки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

Пашинський запевнив, що не збирається переховуватися від слідства.

Раніше під час засідання про готовність взяти на поруки заявили майже 10 осіб, зокрема екснардеп від "Народного фронту" Сергій Висоцький, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, ексміністр молоді та спорту Дмитро Булатов, нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, нардеп від ЄС Микола Величкович, нардеп від ЄС Михайло Бондар, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, екснардеп від НФ Олександр Сочка та ін.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Також дивіться: "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162532
 
   
 Топ коментарі
 
Мародер у нас один. Коломойський.
Він сам хвалився у інтерв'ю, що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ за подвійною ціною, а від його дизеля, проданого у 1,5 рази дорожче ринкових цін анки глохли!
Але ви Коломойського обрали президентом!
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А як там Гримчак? Про нього всі забули, а людина, схоже сидить ні за що!
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікації подовжують терміни тримання під вартою.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться, людину тупо тримають в СіЗО.
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А почему Пашинский менял свои показания несколько раз? Понятно, что не трезвому тяжело вспоминать, но это не повод, чтобы врать и врать нагло!
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лупить собеседника бутылкой по голове
таки ОБЫЧНАЯ НОРМА ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА быдла
та быдло совсем охренело..)))
дай бог что бы твою мать и твою дочь ОБЫЧНЫЙ человек поюзал...
настойчиво.... снял видео выложил в инет, а мы ПОСМЕМСЯ..)))
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Химикус не прав и должен нести ответственность за удар бутылкой(легкое телесное повреждение не приведшее к утрате трудоспособности). Пашинский тоже не прав и должен нести ответственность( за причинение тяжелых телесных повреждений приведших к утрате трудоспособности). Одному штраф, другому срок.
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Не люблю Пашинского но тут видно политическое,если нет, и все равны, почему за яйца не берут Портнова,Мертвечука?
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Хуже с их одобрения пуйла кума Мертвечука Гибнут на востоке,а ты я вижу за Портнова,Мертвечука? защищаеш их мразь ты зеленая кацапсая падаль"Соколов"вали на Мордор,все вы Зебилы за врагов и пуйла выгораживаете,лиш бы не порох
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Не переводи стрелки! Когда безнаказанно стреляют внутри страны - это надо пресекать сразу и по всей строгости закона!
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Действительно? Пять лет не хватило руки отрастить?
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Федур - крайне неприятное лживое мурло. Оно ассоциируется с братками из 90-х, Ахметовым, Колесниковым, Пашинским и прочей воровской мразью.
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Вспоминаю как во времена Майдана Пашинский и Парубий каждый вечер давали краткую пресс-конференцию в Доме профсоюзов. Наивно думать, что люди засадившие Маркива в Италии или преследующие активистов Майдана никогда не понесут наказание. Более того, фсб хорошо платит, но также хорошо заметает следы.
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Здравия всем! Недавно пересматривал старую комедию с Ким Бессенджер и Брюсом Виллисом- Свидание вслепую. Там есть эпизод с судьей - отцом и собакой, которая лает на главного героя. Запомнилась его фраза о необходимости собаки- " Когда соседи прийдут нас линчевать, то собака их хотя бы на время остановит".
А если серьезно, то единственным шагом который может реально изменить этот судейский беспредел- Суд присяжных!
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Это Вы по аналогии с US jury duty, что ль?

При Монике Zelensky систему не изменить:

- присяжные зелебобики - 73%

то же что и

- судьи, что, как правило, на крючке у Портнова, типа любителя несовершеннолетних работниц незаконных публичных домов Белоцерковца, надуманно судящего боевого генерала Марченко.
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Вы думаете что Пашинского успокоит тот факт, что его отправят на электрический стул присяжные? Ок я -за! Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 6191
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Отлично, просто отлично. Хоть одна хорошая новость за день))
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Тим часом:

ДНР распространила свою границу на всю Донецкую область
Подробнее: https://www.newsru.com/world/29nov2019/dnr_granica.html
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"Быть может старая, тюрьма центральная, меня очкарика с картавым ждешь." Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 357 Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 7411
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а чего химикуса не арестовали за нападение на государственного деятеля?
вот ляшко за помятную рубашку геруса прессуют
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