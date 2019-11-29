 Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальне переправлення мешканець Харківщини. Він підшуковував клієнтів серед мешканців Близького Сходу, які нелегально перебували на території України з порушенням права міграційного законодавства та прагнули потрапити до РФ. Перетин українського кордону забезпечували посадовці.

За "винагороду" від 500 до 800 доларів США організатор нелегальної міграції перевозив "транзитерів" у власному авто, заховавши під товарами та речами. Також задокументовано, що зловмисник, маючи домовленості з працівниками прикордонної служби ФСБ РФ, налагодив контрабандні поставки товарів з Росії в Україну, перетинаючи кордон по декілька разів на тиждень.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перетину пункту пропуску "Гоптівка" Харківської митниці. В автомобілі затриманого було виявлено нелегала, кошти за перевезення в сумі 500 доларів США, товари, посилки та російські рублі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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