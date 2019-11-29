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 Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Харківщині переправлення нелегалів до Росії, до якої причетні прикордонники та митники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальне переправлення мешканець Харківщини. Він підшуковував клієнтів серед мешканців Близького Сходу, які нелегально перебували на території України з порушенням права міграційного законодавства та прагнули потрапити до РФ. Перетин українського кордону забезпечували посадовці.

За "винагороду" від 500 до 800 доларів США організатор нелегальної міграції перевозив "транзитерів" у власному авто, заховавши під товарами та речами. Також задокументовано, що зловмисник, маючи домовленості з працівниками прикордонної служби ФСБ РФ, налагодив контрабандні поставки товарів з Росії в Україну, перетинаючи кордон по декілька разів на тиждень.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перетину пункту пропуску "Гоптівка" Харківської митниці. В автомобілі затриманого було виявлено нелегала, кошти за перевезення в сумі 500 доларів США, товари, посилки та російські рублі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ 01
Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ 02
Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ 03
Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162528
 
   
 Топ коментарі
 
Харьков один из самых ватных городов в Украине, это факт.
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хорошее дело делали ИГИЛ в рашку поставляли!
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ФАКТ 100% И не просто вата , это прям ватная вата!!!
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хорошее дело делали ИГИЛ в рашку поставляли!
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чем больше совкодрочеров и всякой скрепной гамноваты выедет в *********, тем лучше для Украины
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а вы интересовались кому они служат, может там уже ХНР во главе с Кернесом во всю процветает?
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Так навпаки нагородити - очищаои Україну вати і совопітеков.
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ну на хрена - у вас других проблем нет. С росии не впускать, в росию побольше выпускать -шо не понятно
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Нас все больше убеждают, что государства в Украине нет. Один дебил сообщает, что никто в стране не знает, сколько зэков в тюрьмах; другой, что в Пенсионном фонде воруют в открытую. Ждем "разоблачения" давно известного факта: никто в стране не контролирует выдачу документов, паспорта (т.е. гражданство) граждан Украины можно купить едва ли не на каждом базаре. И не надо думать, что это преувеличение: достаточно посмотреть на количество киосков шаурмы, обилие лиц "кавказской национальности" на улицах.
Идет демонтаж государства Украина и эти зеленые шмаркли лишь ускоряют его.
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Маленькая макушечка Айсберга преступности на харьковских границах
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Вся Харьковская область - "патриоты Русского Мира" во главе
с Кернесом и Допкиным. Вспомните,как срывали прапор Украины,
под молчаливое согласие Кернеса , Допкина и местной милиции,
стоявшей в стороне. И только решительные действия прибывшего
по тревоге Винницкого " Ягуара" удалось потушить зарождение ХНР.
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Харьков один из самых ватных городов в Украине, это факт.
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ФАКТ 100% И не просто вата , это прям ватная вата!!!
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Знову аваківськи, те чим керує Сабаков перетворюється ОЗУ. Прикордонники теж.
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Есть же идиоты которые в парашу едут. Нахер оно им надо - это ж мрак полный...
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Если в Мордор, то и ладно, чем больше вывезли тем лучше.
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Так нагородити треба "ассенізаторів"!
🤣
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нелегалы уже из украины в роиссю едут?.. офигеть, я мощно постарел...
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Им-бы премию выписать за полезное дело а не блокировать .... кацапская таможня контрабанду из рашки пропускает ....
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