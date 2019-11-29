EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  8356  98
Все про:ВР (6214) законопроект (866) звання (61) Зеленський (3710) ЗСУ (386)

 Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до статутів Збройних сил і низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку громадянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, йдеться на сайті парламенту в карті законопроєкту №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

"29.11.2019. Повернуто з підписом від президента", - сказано в карті законопроєкту

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 жовтня ввела нову шкалу військових звань для сержантського і старшинського складу ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів

Відповідно до прийнятого закону, в ЗСУ скасовуються військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і вводяться нові звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер сержант"(корабельні - "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина"). Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Як зазначено в записці пояснення, "ухвалення Закону України "Про внесення змін до окремих законодавчих актів України, що стосуються виконання військового обов'язку і військової служби" дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" згідно зі STNAG 2116, підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники для проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу, за зразком армії західноєвропейського зразка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162524
 
   
 Топ коментарі
 
немцы о Зеленском и о нас:

Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
 показати весь коментар
 
Чмо, яке ніколи не служило, реформує Збройні Сили. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 5528
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
немцы о Зеленском и о нас:

Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
 показати весь коментар
 
 
потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта...это точно,земанкруты одним словом.Но как лоханулось это зешакальо - песня Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 6863
 показати весь коментар
 
 
прапорщики голосовали за зеленского теперь уже не прапорщики )
 показати весь коментар
 
 
"Немцы" это конкретно кто? Имена -фамилии есть?
 показати весь коментар
 
найти и доложить, имена , фамилии, явки пароли!
Можете приступать, свободны. Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 8230
 показати весь коментар
 
Ясно, абы вякнуть назидательно: "Немцы сказали..". а зимбвабвийцы что сказали? Или еще не придумал?
 показати весь коментар
 
 
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.

о нем "Смотрит, как баран на новые ворота".
 показати весь коментар
 
 
Не нашел в статье
о нем "Смотрит, как баран на новые ворота".
 показати весь коментар
 
Благо интеллектуальной деятельности
Интеллигенции не следует слишком восторгаться правительством, особенно если они разделяют их ценности. Критика в отношении к правительству и всему тому, что оно делает, и является, собственно, пользой интеллектуальной деятельности. Смена политических элит осуществляется, однако, через большинство электората. В редких случаях играют роль при этом представители интеллектуальных меньшинств.
Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
Это, конечно же, грубое обобщение. Поэтому, вернёмся к общественной роли интеллигенции. Она должна общедоступно формулировать критическую точку зрения на текущие политические события, и, вопреки распространённому потребительскому поведению, применять социальные и культурные цели.Как баран на новые ворота
Нынешний президент Украины - человек с совершенно другим социально-культурным кодом. У него мало общего с культурными ценностями европейских политиков.
В то время как многие европейские политики, по крайней мере, делают вид, что разделяют культурную память с интеллигенцией и деятелями искусств своей страны, и могут понимать суть дебатов о социальных и культурных ценностях, украинский президент не имеет об этом никакого понятия.
Он смотрит на это, как баран на новые ворота. Он ссылается на русских комедийных актёров. А слышал ли он когда-нибудь что-нибудь об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид общения и языка.
Писатели и интеллигенция работают с языком. Когда впервые встречаешь человека, слышишь не только то, что он говорит, но также обращаешь внимание на то, как он это говорит. То, как президент говорит и как он общается, неприемлемо для большинства представителей интеллигенции Украины.
Это языковое и интеллектуальное насилие. Вину за то, что это могло произойти, чувствуют представители интеллигенции и деятели искусств. Они злятся на себя и на других, им стыдно за свою страну и, прежде всего, за себя.
 показати весь коментар
 
"Wie der Ochs vorm Berg." Какое конкретно слово переводится, как "бык" и какое слово означает "ворота"?
 показати весь коментар
 
Не слышал раньше об этом издании. Сколько там стоит джинсу порохососную опубликовать?
 показати весь коментар
 
да кого волнует что ты там слышал или не слышал, читал или не читал ... это твои проблемы!
а со своими вопросами ... иди в Google
 показати весь коментар
 
Ясно, можно писать бред, а всех кто не согласен отправлять в Гугл. Логика Ылиты с 8% мозга.
 показати весь коментар
 
Не указывай , что делать Людям, Порохосос!
 показати весь коментар
 
если тебе, тормозу, не указывать, ты так и будешь тут ныть и дальше ...
а по тому тебе в указанном направлении Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 5118
 показати весь коментар
 
Порохососы - вам плевать на народ, вы считаете его быдлом, а себя Ылитой - потому вы и проиграли.
 показати весь коментар
 
Це зрада та капітуляція!!!
Усі на соємайдан!!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
 показати весь коментар
 
 
Ось в тому і проблема. "они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками" Така позиція призведе до того, що нам "втюхають" мавпочок з ордло, а вони вже нам влаштують і соціальний безлад, і соціальні проблеми.
 показати весь коментар
 
 
А что плохого в том, что люди хотят комфортной жизни, стабильности, соцзащиты? Это нормально!
Немцы сами разве не за это пекутся?
 показати весь коментар
 
Найкомфортніше життя за всю історію України у нас було при Ющі - в Києві легко люди мали 1000-1200 баксів, щороку в Україні купували по 500-600 тис. нових авто. Чим думали ті, хто в 2010 обрав яника???
 показати весь коментар
 
 
Думали будет ещё лучше. Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9627
Ну это как сейчас, то же самое: хуже, чем при Порохе быть не может.
 показати весь коментар
 
 
порошня предатель - на смертях людей стал президентом и воровал 5 лет.
 показати весь коментар
 
Я тоже думал, что хуже не будет. Но прошло пол года и у меня большие сомнения... Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 7137
 показати весь коментар
 
А что произошло за пол года? Зубожиння? Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9405
 показати весь коментар
 
Если ты не бот - хватит Зеленского с Потрохом сравнивать (которого ненавидит 80% украинцев). Ты альтернативу ему предложи - Бойко, Ляшко, Кличко, Шарий?
 показати весь коментар
 
Вот яркий пример быдла. Пофиг на коррупцию и кумовство в стране - главное, зарплаты в 2007 году были высокие (за счет массового мошеннического взятия кредитов , а потом кризиса, за счет их не отдачи)) - и вывод: при Юще было хорошо! Тогда и при совке было хорошо - там же по 2.20 колбаса была!
 показати весь коментар
 
а тебе сейчас хорошо,
мы уже тебя поняли, иди ... наслаждайся!
 показати весь коментар
 
Как же я могу наслаждаться? Доллар стал по 100 грн, в стране Зубожиння, кацапские войска в Харькове и Одессе!..
 показати весь коментар
 
тогда просто идинафуй, не наслаждаясь ....
 показати весь коментар
 
Ты мне не пастух, что бы указывать, что мне делать.
 показати весь коментар
 
Как же я могу наслаждаться? Доллар стал по 100 грн, в стране Зубожиння, кацапские войска в Харькове и Одессе!..
 показати весь коментар
 
ничего плохого, "они просто хотят Жрать! Срать! Ржать!" ©
таких еще называют: хохлы малороссы, живущие по принципу "були би гроші, і харчі хороші"
 показати весь коментар
 
 
вот вот, а потом был голодомор....
мечты сбываются но не ваши
 показати весь коментар
 
Всё правильно. Если кратко, то они просто хотят Жрать! Срать! Ржать! И таких у нас "воспитали" много.
 показати весь коментар
 
 
да то пол беды эти ... еще и размножатся хотят и успешно это делают , рожая таких зеголовых.
 показати весь коментар
 
 
Це не зрада, бо він гідно продовжує справу Порошенка на шляху до НАТО, підтримаємого його
 показати весь коментар
 
 
Слово "гідно" треба взяти в лапки (" "). У грудні буде саміт НАТО і клоуни вже заявили, що преЗЕдент на саміт не поїде, а це чіткий прояв його позиції. Подавати заявна про надання Україні ПДЧ клоуни теж відмовились. Наразі можна сказати, що він гідно (це вже без лапок " ") веде Україну і отару овець, які його підтримують, в ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
Так їх вже і не було ще при Порошенкові. Не пойму цього дубляжу.
 показати весь коментар
 
 
Мастер-сержант вроде как аналог армии США, а "рекрут" тут к чему ? Рекрутами обычно новобранцев называли, которые набирались в пунктах вербовки.
 показати весь коментар
 
 
Салага або дух - більше підходить. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 4984
 показати весь коментар
 
 
Мені одному стидно за це непорозуміння
 показати весь коментар
 
 
А яке звання у головноговнокомандуючого?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
...сашка долбо ** кучмо-рыговский)
 показати весь коментар
 
это можно отнести к самой "потужной реформе" президента после инагурации,теперь уж точно все наладится в ВСУ! Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 434
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зрадааа !!! Диды не были сержантами, диды были прапорами. Агент гасдепа, уси на майдан
 показати весь коментар
 
 
Интересно, когда буратино станет дидом, что он ответит внукам о своём воинском звании? И будет ли этот зрадой или нет - Верховный главнокомандующий четыре раза уклонился от призыва на военную службу? Наверное, перемога
 показати весь коментар
 
 
А ще без солдат , офіцерів , танкістів , артилеристів і т.д. Навіщо вони нам ? В нас є говнокомандувач-моніка !
 показати весь коментар
 
 
Чмо, яке ніколи не служило, реформує Збройні Сили. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 5528
 показати весь коментар
 
 
Он разбирается в званиях, как свинья в апельсинах. Нашелся знаток...
 показати весь коментар
 
 
тот самый час когда косильщики от армии скажут свое слово так сказать внесут крективы
 показати весь коментар
 
 
Собственно, проблем не вижу. Суть не в названии, а в качестве. И спасибо народу Украины и предыдущей власти за то, что у нас появилась настоящая армия, а не потешное войско... Если бы ещё сейчас Верховный главком был не потешным, было бы вообще замечательно
 показати весь коментар
 
 
Шановні Експерти, перш ніж писати гнівні коменти, поцікавтесь хто ініціатор законопроекту !!
 показати весь коментар
 
 
Для них немає значення - копійку заробляють.
 показати весь коментар
 
Четырежды уклонист реформирует армию..... Спасибо! Поржал!
 показати весь коментар
 
 
Военком, от которого Зе четыре раза выполнял маневр стратегического уклонения, был в звании прапорщика. Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9058
 показати весь коментар
 
 
Чому попередня Рада тримала цей законопроект під сукном? Як і законопроект про мобілізацію? Бо Пашинському було ніколи за кураторством Укроборонпрому !
 показати весь коментар
 
 
Всё верно ПреЗедент. Кислотный йух в глотку рыго-шакАладным пид-расам и посипакам!
 показати весь коментар
 
Интересно а политруки будут в Украинской Армии? Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 764
 показати весь коментар
 
В ЗЕ-армии обязательно появятся и 0,5-литруки и 0,75-литруки
 показати весь коментар
 
 
"Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ" - всё неотложное сделал, теперь займётся повышением благосостояния народа. Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать" - Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Всё что больше, это настолько нагло обворовывают украинцев.
Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - нормально он смотрит и ничего ему не делается, точнее сказать, он на украинцев вообще не смотрит. Мне интересно, перед выборами Зеленский маме врал, или мама Зеленского врала нам, или они вдвоём врут?
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что ни сам Зеленский, ни его мама, просто не понимают, как в целом устроена реальная жизнь, откуда берутся потребительские блага и какие механизмы нужно использовать для того, чтобы таких благ было больше. А так делить-то все горазды, но как создавать то, что потом можно делить, немногие понимают.
 показати весь коментар
 
 
Однажды я у матери нашёл книжку - СССР в цифрах, 1974 год. Запомнил, что Украина выпускала 38% промышленной продукции всего советского союза, 2 кг мяса на каждого жителя Украины в день и вроде бы 98% тепловозов. 38%, это чуть ли не половина промышленной продукции всего советского союза.
 показати весь коментар
 
"Штаб-сержант". Ну это только на выборах. А потом - "офис-сержант"
 показати весь коментар
 
 
Яка різниця як будуть називати бомжів....Шановна редакція хто може прокоментувати наказ МОУ 40 від 30.01.19
 показати весь коментар
 
Ну ,уклонисты ,армейцу бывалому видней !
 показати весь коментар
 
 
Ну и славненько
Причесали под США и НАТО

Теперь причешите кириллицу
и будете Ата-Тюрками

А ведь Кучма начинал этот процесс
так повылазило лайно из щелей...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору