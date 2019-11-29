 Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, йдеться на сайті парламенту в карті законопроєкту №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".
"29.11.2019. Повернуто з підписом від президента", - сказано в карті законопроєкту
Як повідомлялося, Верховна Рада 17 жовтня ввела нову шкалу військових звань для сержантського і старшинського складу ЗСУ.
Відповідно до прийнятого закону, в ЗСУ скасовуються військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і вводяться нові звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер сержант"(корабельні - "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина"). Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.
Як зазначено в записці пояснення, "ухвалення Закону України "Про внесення змін до окремих законодавчих актів України, що стосуються виконання військового обов'язку і військової служби" дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" згідно зі STNAG 2116, підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники для проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу, за зразком армії західноєвропейського зразка".
Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Можете приступать, свободны.
о нем "Смотрит, как баран на новые ворота".
о нем "Смотрит, как баран на новые ворота".
Интеллигенции не следует слишком восторгаться правительством, особенно если они разделяют их ценности. Критика в отношении к правительству и всему тому, что оно делает, и является, собственно, пользой интеллектуальной деятельности. Смена политических элит осуществляется, однако, через большинство электората. В редких случаях играют роль при этом представители интеллектуальных меньшинств.
Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
Это, конечно же, грубое обобщение. Поэтому, вернёмся к общественной роли интеллигенции. Она должна общедоступно формулировать критическую точку зрения на текущие политические события, и, вопреки распространённому потребительскому поведению, применять социальные и культурные цели.Как баран на новые ворота
Нынешний президент Украины - человек с совершенно другим социально-культурным кодом. У него мало общего с культурными ценностями европейских политиков.
В то время как многие европейские политики, по крайней мере, делают вид, что разделяют культурную память с интеллигенцией и деятелями искусств своей страны, и могут понимать суть дебатов о социальных и культурных ценностях, украинский президент не имеет об этом никакого понятия.
Он смотрит на это, как баран на новые ворота. Он ссылается на русских комедийных актёров. А слышал ли он когда-нибудь что-нибудь об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид общения и языка.
Писатели и интеллигенция работают с языком. Когда впервые встречаешь человека, слышишь не только то, что он говорит, но также обращаешь внимание на то, как он это говорит. То, как президент говорит и как он общается, неприемлемо для большинства представителей интеллигенции Украины.
Это языковое и интеллектуальное насилие. Вину за то, что это могло произойти, чувствуют представители интеллигенции и деятели искусств. Они злятся на себя и на других, им стыдно за свою страну и, прежде всего, за себя.
а со своими вопросами ... иди в Google
а по тому тебе в указанном направлении
Усі на соємайдан!!!
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
Немцы сами разве не за это пекутся?
Ну это как сейчас, то же самое: хуже, чем при Порохе быть не может.
мы уже тебя поняли, иди ... наслаждайся!
таких еще называют: хохлы малороссы, живущие по принципу "були би гроші, і харчі хороші"
мечты сбываются но не ваши
Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - нормально он смотрит и ничего ему не делается, точнее сказать, он на украинцев вообще не смотрит. Мне интересно, перед выборами Зеленский маме врал, или мама Зеленского врала нам, или они вдвоём врут?
Причесали под США и НАТО
Теперь причешите кириллицу
и будете Ата-Тюрками
А ведь Кучма начинал этот процесс
так повылазило лайно из щелей...