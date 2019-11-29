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 Політика України, Суспільство
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Все про:одруження (35) Мін'юст (627) нотаріус (13) Малюська Денис (14)

 Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Міністерство юстиції спільно з Верховною Радою України планують розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, реформа нотаріату є менш складною, ніж боротьба з рейдерством.

Нині Мін'юст працює з Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси.

Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.

Міністр додав, що у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162522
 
 
 Топ коментарі
 
А чорні нотаріуси будуть реєструвати та розривати шлюб без згоди молодих Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська - Цензор.НЕТ 9861
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Лучше установить на улицах "бракоматы". Познакомились вечером на дискотеке, Зарегистрировались, а утом опять развелись, и оба опять свободны! Или, ещё лучше,- мобильное приложение в гугл-маркете установить: "ЗАГС в смартфоне"
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"без меня меня женили". Про "черных нотариусов" все слышали, да ?
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
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А чорні нотаріуси будуть реєструвати та розривати шлюб без згоди молодих Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська - Цензор.НЕТ 9861
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Та то уголовка и лишение права занятия нотартальной деятельностью сходу, никто так рисковать не будет. А так да, махинации обязательно какие-нибудь придумают, народ у нас на такое горазд.
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А ты это ... сможешь подать апелляцию... Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 7221 Заработают все, вот только ты им за все заплатишь...
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Да, но все равно это какой-то нонсенс. Что-то я не слышала, чтобы где-то в мире практиковалось подобное.
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Это может привести к хаосу, если не будет организовано надлежащим образом, это также и расширение доступа натариусов к базам данных ЗАГСов, поскольку это, скорей всего, будет работа в электроннлй форме прямо в базах, это раздача защищенных спецбланков, это дополнительное раскрытие личных данных, которыми натариусы могут злоупотреблять и т.д. Не слышал о таком тоже.
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Чорні нотаріуси будуть реєструвати шлюб з темношкірими, щоб вони не відчували себе некомфортно
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ни сном ни духом приходит с суда на развод и разделения имущества,
оказывается что был в браке зарегистрированным черным нотариусом
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Капец, учитывая сколько у нас черных нотариусов оформляющих бог знает что.
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ну идея не плоха но... КАК реально ее воплотить то частные ньотариус в воих офисах на 1 этаже жилых жомов и там регистарция бюрака какого без детей или с детьми достигшмими 18 лет?? а если один хочет а второй нет развода то как тогда в суд.. а ЗАГС тогда как.. черте что тогда если вы так.... то давайте дадим такое же право священникам есть Реестр церквей в Украине укажем какие имнено будут иметь такое право.... православная МП, Православная ПЦУ, католическая Римская, Греко католики, Протестанская.. будут иметь право помимо обрядов венчания сразу оформлять свидетельство о браке..
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Римо-католицька церква і до цього видавала свідоцтва про шлюб, які визнають в Польщі... Вивчіть питання.
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Але ж нотаріус не римо-католицький священик. Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 8048
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А ще буде можливість реєструвати шлюби:
- одностатеві;
- з тваринами;
- з деревами;
- де кілька чоловіків і жінок...
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не надо писать ерунду и фантастику Правовое понятие в браке расписано в Семейном Кодексе Украины и Конституции и пока там нет того всего что вам взбрело в голову....
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Ключове слова "пока", бо зараз проголосують СН наосліп і все буде.
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Що ви таке кажете, я Громадянин, і для мене що прямо не заборонено, те дозволено
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Вам тільки б на комусь своє невміння собою керувати і себе стримувати зігнати, і тут же зебілів притягнули, хоча дієте як вони, в будь-якій ситуації вали все на пороха , згадуй пороха, і матюкай його. До речі, виходити зі спокійного стану в емоційний без розгойдувань це візитна карточка наркоманів. Також візитна карточка наркомів все валити на інших, ну як діти
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Лучше установить на улицах "бракоматы". Познакомились вечером на дискотеке, Зарегистрировались, а утом опять развелись, и оба опять свободны! Или, ещё лучше,- мобильное приложение в гугл-маркете установить: "ЗАГС в смартфоне"
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Не смейтесь, а лучше вспомните что слугам вменяют,а оно им надо ? Вот, вместо легализации проституции, надо иметь возможность зарегистрировать брак в любое время суток за 1-2 минутьі и так же развестись. Поддерживаю бракоматьі в людньіх местах, парках, в поездах, должна бьіть услуга "окольцевание" , сунул палец-вьісунул с кольцом, на вьібор золото, рандоль, алюминий, медь, железо омедненное
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...с кольцом, на вьібор золото,... , тату.
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"без меня меня женили". Про "черных нотариусов" все слышали, да ?
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
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нда,а пацанам вообще труба...влюбилась девушка безответно,а у нее тетя нотариус Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 6436
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Да... вот просыпаешься в одно прекрасное утро, и оказывается, что ты женат / замужем... А поскольку никто черный брак просто так регистрировать не будет, то кроме жены/мужа получаешь еще кучу всяких траблов.
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Скаженний прінтер ЗЕГЕНЕРАТИЗМУ....
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Есть всего один вопрос...а нафига？у нас что щагсы не справляются？ очередь на пять лет？
Зачем этот цирк？ кпкую проблему он решает？
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Дурдом набирает обороты. 95 квартал рулит, млять.
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офигенна новина! -Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує запровадити підвищений тариф для громадян, які споживають понад 500 кВт-год. на місяць
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😀 Для чего？ какую проблему решит этот очередной бред от зеленого стада？
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