 Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, реформа нотаріату є менш складною, ніж боротьба з рейдерством.
Нині Мін'юст працює з Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси.
Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.
Міністр додав, що у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.
оказывается что был в браке зарегистрированным черным нотариусом
- одностатеві;
- з тваринами;
- з деревами;
- де кілька чоловіків і жінок...
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
Зачем этот цирк？ кпкую проблему он решает？