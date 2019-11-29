 Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, реформа нотаріату є менш складною, ніж боротьба з рейдерством.

Нині Мін'юст працює з Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси.

Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.

Міністр додав, що у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

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