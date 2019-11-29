 За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, із 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб - санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.
У штабі також наголосили, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спроби захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Бойові
уроды зеленые
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.
Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.
Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
а ты можешь не читать и дальше, смотри 95 квартал и Сватов.
Про сериал я знаю лишь по наслышке...
Давай разберемся: я перечитал текст в оригинале. Там много пассажей, которые можно было бы преподать по другому. Все зависит от автора.
Дам пример: я НИГДЕ не читал в оффициальных российских СМИ, что кгб-ст Путин завел страну в тупик. Тем не менее это правда. Я даже знаю, что ты сейчас скажешь: что за эту правду могут посадить. Согласен и тут. Все зависит от того, как преподан текст. Так вот я считаю, что текст в издании, о котором речь, преподан однобоко.
ты откуда пишешь, из далека похоже?
Если бы ты был журналистом, то факт опубликования такого текста должен был бы согласован с редактором. И я совершенно неуверен, что редактор сказал бы: да интересное мнение, публикуем. Потому что за всеми редакторами стоят инвесторы.
Т е частное мнение - это частное мнение, официальная точка зрения - это немножко другое.
Если взять издание из Германии, то набор статей и их тон не совпадают с официальной точкой зрения правительства.
Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто является спонсором
Я прожил полжизни в Киеве, полжизни в Германии... Живу в Штуттгарте.
в свободной демократической стране мнение журналистов очень часто не совпадает с официальным мнением правительства и это нормально.
кого интересует в данном контексте мнение правительства, тем более Германии?
У мадам Меркель вот только- только лопнуло терпение нянчится с Макроном ..., там у них свой головняк, не до клоунов из Украины.
Речь идет о том, что уже и в Германии раскусили этого проходимца и пока ему аплодируют исключительно в РФ.
Самое интересное начинается с рождением детей, но это тут обсуждать бесполезно - много времени уйдет.
если мнениие журналистов не совпадает с официальным мнением - это нормально. Просто тогда всегда интересно, кто хозяин газеты.
И да, у Меркель сейчас куча головной боли. Тому много причин и политика Макрона - одна из них. Меркель уходит и понимает, что АКК - это как Медведев после Путина. С той разницей, что Меркель больше не вернется...
но в Германии с росТВ все нормально должно быть, там российская 5-ая колонна
млн. примерно в 5-6 обосновалась и ждет команды "три зеленых свистка" из *******.
Кто не хочет - не смотрит.
Сами немцы, в курсе событий.
И ни у кого нет сомнений в том, что из себя представляет Путин. Я сужу по тем, с кеми работаю.
То, что происходит на улице - это несколько другое.
5-6 миллионов идиотов найдутся всегда и везде.
я думаю, таким количеством идиотов может похвастаться любая страна , ну может кроме Лихтенштейна, он слишком маленький
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
29 Ноя 2019 10:27:00
А цих що, дустом посипали?
Дякую хлопці . Бережи Вас Бог .