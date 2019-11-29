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 За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС

Із 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 25 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, із 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб - санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

У штабі також наголосили, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спроби захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162518
 
   
 Топ коментарі
 
это "успех"!
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.

Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.

Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
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Міцного їм здоров'я і успіхів у статевому житті!

За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 9588
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Вони що там під наркотою дуелі влаштовують?
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Трупы хочу видеть а рассказать можно что угодно.
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Тобі ж казали, іди в ЗСУ, все сам побачиш. Не сци, черкони контракт.
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Цікаво, бойові втрати ворога рахуються по нашим новим класифікаторам? Бо для наших бійців контузії і забої органів - уже не поранення, а просто травми.
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Досить вже брехню розганяти За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 5111 Бойова травма завжди ТАК і обліковувалася.
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Пенсії за інвалідність нараховувати будуть?
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а почему никто не пишет, что у нас под перемирие, все госпитали заполнены,
уроды зеленые
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Тому що, згідно з новими класифікаторами поранення - це якщо тобі щось відірвало, а якщо контузило, забило мозок чи інший орган - то побутова травма і її не враховують. ЗІ Вовік не любить негативу, тому законодавство підганяється під його психічний комфорт.
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это "успех"!
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.

Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.

Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
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Коля, вот скажи мне, вот ШО ТЫ ЧИТАЕШь!?!?!??!?! , это проплаченная пресса, выпускаемая на бабки кремля. Я не вижу смысла эту ерунду перепечатывать.... Ее никто не читает кроме совсем уже упоротых русаков. Нужна для поотчетности, коуда потратили 1/10 бабла кремля, 9/10 традиционно пилятся.
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я полностью согласен с этой "проплаченой прессой за бабки *******",
а ты можешь не читать и дальше, смотри 95 квартал и Сватов.
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У меня нет русского телевидения! От слова вообще нет.

Про сериал я знаю лишь по наслышке...

Давай разберемся: я перечитал текст в оригинале. Там много пассажей, которые можно было бы преподать по другому. Все зависит от автора.

Дам пример: я НИГДЕ не читал в оффициальных российских СМИ, что кгб-ст Путин завел страну в тупик. Тем не менее это правда. Я даже знаю, что ты сейчас скажешь: что за эту правду могут посадить. Согласен и тут. Все зависит от того, как преподан текст. Так вот я считаю, что текст в издании, о котором речь, преподан однобоко.
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и тем не менее ты прочитал мой перепост ниже и плюсанул ... с чего бы это, если однобоко?
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квартал и сериал идут по украинскому ТВ ..., в Украине русского ТВ и не смотрят и нет давно

ты откуда пишешь, из далека похоже?
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Я согласен с тем, что ты написал, наши мнения совпадают. Поетому плюсанул.

Если бы ты был журналистом, то факт опубликования такого текста должен был бы согласован с редактором. И я совершенно неуверен, что редактор сказал бы: да интересное мнение, публикуем. Потому что за всеми редакторами стоят инвесторы.

Т е частное мнение - это частное мнение, официальная точка зрения - это немножко другое.
Если взять издание из Германии, то набор статей и их тон не совпадают с официальной точкой зрения правительства.

Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто является спонсором

Я прожил полжизни в Киеве, полжизни в Германии... Живу в Штуттгарте.
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... эка тебя понесло ...

в свободной демократической стране мнение журналистов очень часто не совпадает с официальным мнением правительства и это нормально.
кого интересует в данном контексте мнение правительства, тем более Германии?
У мадам Меркель вот только- только лопнуло терпение нянчится с Макроном ..., там у них свой головняк, не до клоунов из Украины.
Речь идет о том, что уже и в Германии раскусили этого проходимца и пока ему аплодируют исключительно в РФ.
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... эка тебя понесло ... - все бывает значительно сложнее, мой пример сравнительно прост!
Самое интересное начинается с рождением детей, но это тут обсуждать бесполезно - много времени уйдет.

если мнениие журналистов не совпадает с официальным мнением - это нормально. Просто тогда всегда интересно, кто хозяин газеты.

И да, у Меркель сейчас куча головной боли. Тому много причин и политика Макрона - одна из них. Меркель уходит и понимает, что АКК - это как Медведев после Путина. С той разницей, что Меркель больше не вернется...
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ясно про Штутгарт, видно сразу, что из далека ...,
но в Германии с росТВ все нормально должно быть, там российская 5-ая колонна
млн. примерно в 5-6 обосновалась и ждет команды "три зеленых свистка" из *******.
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Кто хочет - смотрит
Кто не хочет - не смотрит.

Сами немцы, в курсе событий.
И ни у кого нет сомнений в том, что из себя представляет Путин. Я сужу по тем, с кеми работаю.

То, что происходит на улице - это несколько другое.

5-6 миллионов идиотов найдутся всегда и везде.

я думаю, таким количеством идиотов может похвастаться любая страна , ну может кроме Лихтенштейна, он слишком маленький
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... и частный инвестор и официальная точка зрения совпадает исключительно тогда, когда частный инвестор инвестирует в провозглашающего официальную точку зрения За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 6979
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Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
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да иди ты вместе с ним разом и вашим репостом вместе!
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Не ликвидированы, а истреблены (как мыши, клопы, тараканы...)
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Ты реально веришь в этот бред? Походу в нынешнем пресс-центре ОС разработали компьютерную игру, лупасят сепаров не по детски 24х7 не меняя рук.
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Якщо ми не стріляємо, то від чого вони ідуть в аїдове царство? Може від суму у кацапську рулетку грають?
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Если это правда, Спасибо огромное вам ребята!! Только если можно увеличьте в десятки раз цифру ликвидированных « ванек»!!
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Міцного їм здоров'я і успіхів у статевому житті!


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І нехай передадуть полум"яний привіт Кобзону!
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"... а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении..."

А цих що, дустом посипали?
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пресс-центр ОС в Facebook...війна в сматфоні? де офіційна заява Головнокомандувача?
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Респект нашим бойцам! Мочите саранских фашистов!
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По-моему, ребята на "передке", поняли, что нечего на "зелебобиков", с их "заканчиванием войны", надеяться, "положило болт" на "говнокомандующего", и начинает давать "ответку"... Кацапы" не воспринимают ничего, кроме силы...
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Мінус ще 10 російських фашистів . Сотні врятованих людських життів .
Дякую хлопці . Бережи Вас Бог .
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Ну норм чё нормально, на той неделе 9, на этой 10. Если каждую неделю по одному приписывать можно победить.
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Хоть одна хорошая новость на Цензоре !!! ..это моя любимая рубрика.... За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 7384
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