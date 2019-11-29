 Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Федур заявив, що на допиті свідок Олійник чітко сказав, що в момент початку конфлікту у Хімікуса в руках була пляшка, а коли Пашинський вийшов із машини, то руки у нього були вільні.
"У Хімікуса була пляшка, в руках у Пашинського нічого не було, коли він вийшов з машини", - цитує свідка Олійника адвокат Федур.
Адвокат зазначив, що Пашинський був тверезим, а Хімікус - п'яним.
"Чоловіки повинні подумати, як вони поводилися б на місці Пашинського - якби образили вашу дружину. І хочу звернутися до жінок, яких дій ви очікували б від свого чоловіка, якби вас образили? Він повинен був просити, що б перед вами вибачилися? І якби він дістав удар пляшкою по голові, то він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло?" - заявив Федур.
Він зазначив, що слідчий зібрав докази наявності у Хімікуса наміру завдати Пашинського тяжкі тілесні ушкодження.
Однак справу не розпочато, "тому що комусь потрібно Пашинського тримати під вартою".
Він закликав суд не задовольняти клопотання прокуратури про продовження арешту Пашинського.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
Но на фото к статье нет песка
И я не слышал, чтобы этого алкаша в этом месте обвинили во лжи.
Там оказывается было полно свидетелей
микроавтобус
прояснят что либо
оранжевых нужно садить просто по определению
я привел Юща к власти и знаю это кодло.
пашинский убитый стеклянной бутылкой
хулиган Химикус получивший "адекватный" ответ
пашинский напомнил мне януковоща... чуть умершего от удара яйца в грудь
И если бы он получил удар бутылкой по голове, то он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло?" - заявил Федур.
ЛОЖЬ ЦЕНЗОРА:
Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур.
Троллячь дальше, вредитель Украины.
но раз выскочил из-за их спин с пестиком - получил по голове тем, что было под рукой (пусть скажет спасибо, что это не была монтировка...а то бы кабунчик треснул основательно)
и еще... вот он выскочил с пестиком... зачем? попугать? поставить на колени? заставить извиняться? показать свою крутость? зачем? какая угроза его жизни (не матюки в сторону жены...что очень неприятно и обидно... но не более) или жизни его жены, присутствовала в тот миг, что заставила его выскочить с пестиком, против безоружных, толкающих бус?
вот оно все это заварило - нехай хлебает-расхлебывает!
только всех ли матерящихся нужно отстреливать.?.. и как сразу понять, что это гопник?
Или он схватил бутылку в ответ на хамство Пашинского ?
Пашинский мог по-человечески спросить, что случилось, нужна ли помощь ?
Если бы Пашинский предложил водителям помощь - они бы хватались за бутылку ?
в нее они Цензор и превращают, радуя глаз и Порохла, и пуйла. Сколько среди такiх нулёвочек лахты на подряде, уже и не поймёшь.
Химикус добровольно помогал толкать машину незнакомому водителю, проявил благородство и тут же какого то хрена облаял другую незнакомую водительницу и покушался на здоровье Пашинского, который представился народным депутатом. Часто ли у нас пьяные хулиганы помогают проезжим и тут же бесстрашно нападают на депутатов?
Вообще просто пашинский повел себя как тупо быдло с оружием и пошел "учить жизни".