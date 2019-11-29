 Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Федур заявив, що на допиті свідок Олійник чітко сказав, що в момент початку конфлікту у Хімікуса в руках була пляшка, а коли Пашинський вийшов із машини, то руки у нього були вільні.

"У Хімікуса була пляшка, в руках у Пашинського нічого не було, коли він вийшов з машини", - цитує свідка Олійника адвокат Федур.

Адвокат зазначив, що Пашинський був тверезим, а Хімікус - п'яним.

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"Чоловіки повинні подумати, як вони поводилися б на місці Пашинського - якби образили вашу дружину. І хочу звернутися до жінок, яких дій ви очікували б від свого чоловіка, якби вас образили? Він повинен був просити, що б перед вами вибачилися? І якби він дістав удар пляшкою по голові, то він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло?" - заявив Федур.

Він зазначив, що слідчий зібрав докази наявності у Хімікуса наміру завдати Пашинського тяжкі тілесні ушкодження.

Однак справу не розпочато, "тому що комусь потрібно Пашинського тримати під вартою".

Він закликав суд не задовольняти клопотання прокуратури про продовження арешту Пашинського.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.