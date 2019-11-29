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 Політика України
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Все про:Пашинський (303) Федур (11) Хімікус (18)

 Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

Захист Сергія Пашинського просить не продовжувати арешт їхнього підзахисного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Федур заявив, що на допиті свідок Олійник чітко сказав, що в момент початку конфлікту у Хімікуса в руках була пляшка, а коли Пашинський вийшов із машини, то руки у нього були вільні.

"У Хімікуса була пляшка, в руках у Пашинського нічого не було, коли він вийшов з машини", - цитує свідка Олійника адвокат Федур.

Адвокат зазначив, що Пашинський був тверезим, а Хімікус - п'яним.

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"Чоловіки повинні подумати, як вони поводилися б на місці Пашинського - якби образили вашу дружину. І хочу звернутися до жінок, яких дій ви очікували б від свого чоловіка, якби вас образили? Він повинен був просити, що б перед вами вибачилися? І якби він дістав удар пляшкою по голові, то він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло?" - заявив Федур.

Він зазначив, що слідчий зібрав докази наявності у Хімікуса наміру завдати Пашинського тяжкі тілесні ушкодження.

Однак справу не розпочато, "тому що комусь потрібно Пашинського тримати під вартою".

Він закликав суд не задовольняти клопотання прокуратури про продовження арешту Пашинського.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162515
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли три квартали копають на патріотів, майданівців, атовців. Повертають в Україну , випускають на волю відвертих сєпарив-колаборантив, фсбшників.
Що накопали. Нічого. Тому пішли по бєспрєдєлу виконуючи замовлення кацапив, з якими безперервно "на проводі".
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таки да! тут президента обещали "убить" женщины,альфа приезжала брать,що деется,шо деется,как страшно жить!
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Пашинський (терпіти його не можу) отримав пляшкою і зрозумів, що він не безсмертний - це не погроза, це вже фізичний натяк. Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7426Навіть не уявляю щоб у такому випадку робив би бубочка.
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Может быть.
Но на фото к статье нет песка
И я не слышал, чтобы этого алкаша в этом месте обвинили во лжи.
Там оказывается было полно свидетелей
микроавтобус
прояснят что либо
оранжевых нужно садить просто по определению
я привел Юща к власти и знаю это кодло.
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Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8570

пашинский убитый стеклянной бутылкой

Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 6118

хулиган Химикус получивший "адекватный" ответ

пашинский напомнил мне януковоща... чуть умершего от удара яйца в грудь

Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1667
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В випадку Пашінського це 28 років богування і "втратити країну" , потрапивши на нари. Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 9255
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Пашинский борзел, борзел и доборзелся. Хай посидит, вернётся с небес депутатских на грешную землю.
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ПРАВДА И ФАКТ:
И если бы он получил удар бутылкой по голове, то он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло?" - заявил Федур.

ЛОЖЬ ЦЕНЗОРА:
Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур.
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Я тоже это заметила. Цензор уже не в первый раз вражае своими трактовками событий
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Замечай в спаме, троллятина ЗЕбильная
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Примитивные провокации, фальшивки = традиционная соя вместо шоколада и маргарин вместо масла. На фальшивом и вонючем соево-маргариновом фундаменте порошенки и бутусовы строят демократию Украины.
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Правда жизни: он должен был драться с гопником на бутылках.
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не являюсь сторонником твари пашинского, но похоже слуги коломойши устроили это судилище для зелескота с целью отвлечь внимание от сдачи Украины кацапам в нормадском формате.
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Це помста євреїв за те, що Пашинський став між ними і грошима, які євреї намилилися украсти!
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похоже для тех, у кого лапша петерылых свисает с ушей.
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Тролику, не мерехти прапорцями. Німецькою мовою пиши, лінгвоінваліде, якщо бригадир видав тобі німецьке айпі.
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что, порохобот, правду не любишь, как и пуйловцы за поребриком?
Троллячь дальше, вредитель Украины.
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Кацапе, я не мушу знати твій свинособачий язьіг. Хочеш до мене звернутися - використовуй якучь людську мову. Українську, англійську, польську...
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Дадут Пашуне срок и ... прямая дорога в президенты.
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И вообще зеклоуны обвиняли Пашинского схематозах с БТРами, а судят за подстреленного гопника.
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мое мнение - если б пашинский просто выматерил (и заслужнно Химикуса) а не размахивал пестиком - ничего бы и не случилось! просто погавкали б друг на друга.. от души... и фсе!
но раз выскочил из-за их спин с пестиком - получил по голове тем, что было под рукой (пусть скажет спасибо, что это не была монтировка...а то бы кабунчик треснул основательно)
и еще... вот он выскочил с пестиком... зачем? попугать? поставить на колени? заставить извиняться? показать свою крутость? зачем? какая угроза его жизни (не матюки в сторону жены...что очень неприятно и обидно... но не более) или жизни его жены, присутствовала в тот миг, что заставила его выскочить с пестиком, против безоружных, толкающих бус?
вот оно все это заварило - нехай хлебает-расхлебывает!
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Гопников отстрелливать и так надо, а тут ещё и жену оскорбил
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а это уже - Ваше мнение ( и Вы имеете на него полное право)
только всех ли матерящихся нужно отстреливать.?.. и как сразу понять, что это гопник?
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Их ни с кем не спутаешь- слишком колоритные фигуры.
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и тем не менее, только гопник остановился, вечером 31 декабря, помочь потолкать заглохший в поле бус... а мимо столько проезжало порядочных и красивых...
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У Химикуса сразу в руке была бутылка - он что, заводил ею заглохший автобус ?
Или он схватил бутылку в ответ на хамство Пашинского ?
Пашинский мог по-человечески спросить, что случилось, нужна ли помощь ?
Если бы Пашинский предложил водителям помощь - они бы хватались за бутылку ?
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Помощь от зажравшегося соецефала, считающего себя Богом на земле, какому-то обычному украинцу? Да Вы, батенька, фантазер! Гораздо естественней выскочить из машины с пистолетом в руке и потребовать от быдла дать дорогу хозяину жизни!
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Иногда "розочкой" вагину называют )) Да. Если она в горло вопьется - труба дело ))
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Адвокатов не печатайте:роль их понятна!-ИДУТ НА ВСЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПРИНЦИПОВ! Состязательности с прокурором давно нет.Все кто в теме знают что там делается
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Пашинский получил удар бутылкой по голове.Мало получил,надо бы добавить.
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Дуже дякую.Но сперва трэба три пистоля приобрести,что бы "честь" жены защищать.Может подаришь как Пашинскому подарили?
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еще всю жизнь работать на гос службе и заработать пару бентли...
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Эти порохоботские нулёвочки плодятся на Цензоре, как крысы на помойке. Собственно,
в нее они Цензор и превращают, радуя глаз и Порохла, и пуйла. Сколько среди такiх нулёвочек лахты на подряде, уже и не поймёшь.
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Та Пашинский - герой, а следователь, который вел его дело в 2016-17 - ДВАЖДЫ ГЕРОЙ.. http://prokuratura.org/?p=51293.
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Сам ти мразь, як то, що кидається на людей і б'є їх пляшкою по голові!
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Він адвокат, "работа такая", він і Чикатило буде захищати. Адвокатам вірити - себе не поважати, нехай цих професійних брехунів слухають судді і прокурори.
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Переходя по ссылке " Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиениеИсточник: https://censor.net.ua/n3162515" мы находим, что про информация исходит от журналистов и бывшей жены, но кто же мешал защите ОФИЦИАЛЬНО запросить такие данные и огласить их в суде? Привлечение к законной ответственности, что - секретные данные?
Химикус добровольно помогал толкать машину незнакомому водителю, проявил благородство и тут же какого то хрена облаял другую незнакомую водительницу и покушался на здоровье Пашинского, который представился народным депутатом. Часто ли у нас пьяные хулиганы помогают проезжим и тут же бесстрашно нападают на депутатов?
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Пляшкою?! @уяшкою! Де в справі про якусь травму, отриману Пашинським? Обнаглів єврейчик, відчував себе вершителем судеб, от і має. Хоча Хімікус теж напівкримінальне лайно, і таки ліз у морду "розбиратись". Тобто процес таки тхне політикою, а українці в таких випадках кажуть "яке їхало, таке й здибало".
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А у меня вопрос к следствию! На момент проимходящего Пашинский занимал ответственный пост находясь на государственной службе! Во время конфликта, ое остановился как государственный служащий и сделал замечание по поводу безопасности проезда по дорогам! У вас за вычказывание двух женщин вчера целое подразделение Альфы пригнали со следаками- Угроза жизни гос служащему находящемуся при исполнении обязоннастей! Разницу чувствуете- Зебильные отродья- там , ты приедешь и тебе может прилететь, а здесь, бутылкой по голове?
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Прости, но боюсь тогда надо впаять гос служащему исполнение своих обязанностей в нетрезвом состоянии.
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Впаять за порошизм, за соучастие в порошенковом дерибане в воюющей стране.
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Впаять мозги нужно зебилам, как вы. И скоро это будет! Уже пришли " учителя", которые начнут " пайку" мозгов, только как обычно, через анус! Через ушные отверстия - не получается, мозг отключен! Только через анус!
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Давай берешь в США выезжаешь на трассу и берешь матючишь стоящих людей, а после с оружием подходишь к ним разбираться. Подскажешь на какой тебя срок закроют ?
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А ну ка давайка ты ночью на дороге поламался и без габаритных огней остановись в правом ряду и толкай машину! Я посмотрю что с тобой будет через минуту, если выживешь. Если повезет, полицейский станет сзади тебя включит сигнал, чтобы тебя ******** вместе с твоей машиной нахрен не разнесли другие машины летящие со скоростью 140 км в час. И даже еси ты будешь стоять не на дороге а на обочине и толкать свою калымагу без аварийного сигнала, ты все равно получишь штраф за их отсутсвие, а если ты еще и покроешь матом полицейского, и попытаешься ударить его бутылкой по башке, находясь в нетрезвом состоянии, то как ты думаешь, сколько тебе впаяют??? И если полицейский при этом прострелит тебе ногу,а застрелит нахрен, то считай что ты родился в рубашке! При этом при всем, он выматерит тебя на чем свет стоит, потому что - следить за состоянием своего автомобиля- ЭТО **** ТВОЯ ОБЯЗАННОСТЬ!
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И никто ни разу не задался вопросом "А с чего бы это Пашинский остановился и вышел с пистолетом, если мог просто проехать мимо?"
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такі як ти, швидко дрищуть "мімо", коли бачать як наприклад якесь бидло сцить у підїзді, чи бикує та б'є жіну, бо ти - сцикло проходящє мімо.
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Тебе сейчас расскажут, что ты терпила, а вот 8% илита вышла бы разбираться в пьяном состоянии прихватив с собой заряженное(!) оружие.

Вообще просто пашинский повел себя как тупо быдло с оружием и пошел "учить жизни".
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ви всі троє 73/43%зебілів, цей терпляк забезпечили всі разом
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химикус и еще один дятел дорогу перегородили
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Мразота брехлива адвокат, той відморозок людину підстрілив ше за 10 метрів від себе, заважали холопи барінам проїхати, ти бач.
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Пох на пашинського, але це **** безпрєдєл. Це значить що немає закону а є указаніє посадити. Тобто будь кого з нас можуть тупо посадити і тримати роками, поки слідство не виявить що ти не винуватий. А як бути із втраченими роками життя та здоровям? Їх не поверене ніяка компенсація
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Сажают особо отличившихся и это как бы нормально.
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73/43%зебілів, хоч і юдьчиних, хоть бубочкині, ви, дебіли, цей безпредєл забезпечили всі разом
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