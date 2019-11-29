 Успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії, - Кваснєвський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, Олександр Кваснєвський в інтерв'ю Associated Press виступив на захист сина віцепрезидента США Гантера Байдена і української газовидобувної компанії Burisma.
При цьому Олександр Кваснєвський визнає, що компанія має складне минуле, "тому що історія всіх бізнесів і всіх великих статків в Україні - з дипломатичної точки зору - дуже непрості".
"Але сьогодні компанія дійсно добре організована, - каже Кваснєвський. - Вони хочуть працювати за правилами. Роль цієї компанії дуже важлива для України, тому що успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії".
Коли Гантера Байдена запросили до ради директорів Burisma, Кваснєвський подзвонив йому і запевнив, що компанія налаштована працювати ефективно і прозоро.
За словами Кваснєвського, Гантер Байден володів експертизою та презентував унікальну перспективу компанії, в тому числі в галузі корпоративного управління, ринків капіталу та обладнання для газового буріння, де американці є світовими лідерами. "Він збирав інформацію, - зазначив Кваснєвський, говорячи про Байдена. - Він був корисний для нас, тому що знав багато чого, чого ми не знали".
На думку Кваснєвського, розвиток українських газових родовищ Burisma допоміг би Україні здобути енергетичну незалежність від Росії, що дозволило б зміцнити суверенітет нації. Саме це стало ключовим фактором під час ухвалення рішення увійти до ради директорів Burisma самим Олександром Кваснєвським.
Говорячи про геополітичну ситуацію, він жартує, що Burisma сьогодні "найпопулярніша компанія в Сполучених Штатах", але при цьому зовсім невесело те, що український бізнес втягують у політичний роман США і примушують відчувати себе "моряками на маленькому човні під час циклону"."Для компанії це складний час, - вважає Кваснєвський. - І вона не винна в ситуації, що склалася".
Кваснєвський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні та її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.
Разведение войск прошло бы гораздо спокойнее, если бы перед уходом с позиций, главнокомандующий Зеленский вернул Дебальцево, Горловку или Алчевск. Как в свое время вернули Славянск, Мариуполь, Краматорск, Лисичанск. Но ЗЕ-армия не атакует.
При миротворце Зеленском мы не возвращаем территории, а теряем. Естественно, это очень нравится ватным бабушкам из его клипов и очень не нравится тем, кто за эти позиции в реальной жизни кровь проливал.
Да, усталость от войны есть. Ваш электорат в Полтаве и Черкассах в гробу и белых тапочках видел тот Донбасс и Крым. Их больше волнует отключение российских каналов, чем наша территориальная целостность. Большие бизнесмены, поддержавшие вас, спят и видят себя снова на тучных российских рынках. Шоу-бизнес хочет на капустники в Останкино и в тур чеса бабла по вяткам да воронежам. Усики с ломаченками жаждут совместных сборов с российской сборной по художественной гимнастике. Понятно, что все они негодуют из-за упертого нежелания Украины подарить Путину понравившейся кусок.
Но когда наступит мир на условиях Путина, вы прозреете, господин фельдмаршал! Потому что усталость от мира будет куда более жесткой, чем от войны. Мир - это кормить Донбасс. Вечно. Пенсии, зарплаты, пособия и содержание за наш счет покалеченных боевиков. Суды. Десятки тысяч судов и возмещение ущерба за разрушенные дома. Причем, неважно, кем. Суды Портнова обяжут Украину платить за все.
Сергей Марченко
Ты ж не в состоянии даже просмотреть события апреля 2014го, когда почти все города Донецкой и Луганской областей были захвачены твоими винторогими запоребриковыми собратьями.
Ты, Uxmal, оскотинилось до такой степени, что не в состоянии посмотреть даже даты президентских выборов в Украине в 2014м и вступления в должность.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.===
Малоросы и кацапы всегда против независимости Руси-Украины...
В цьому вся суть. Про втручання України у вибори США розкручували кацапські пропагандисти, а Трамп вхопився за це, щоб приховати реальне втручання Кремля на користь Трампа.
Добыча газа в Украине (данные Нафтогаза):
2014 - 20,5 млрд. кубов
2015 - 19,9 млрд. кубов
2016 - 20,1 млрд. кубов
2017 - 20,5 млрд. кубов
2018- 21 млрд. кубов