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 Економіка
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Все про:Байден (190) Кваснєвський (17) Burisma (13)

 Успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії, - Кваснєвський

Розвиток українських газових родовищ Burisma допоміг би Україні знайти енергетичну незалежність від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, Олександр Кваснєвський в інтерв'ю Associated Press виступив на захист сина віцепрезидента США Гантера Байдена і української газовидобувної компанії Burisma.

При цьому Олександр Кваснєвський визнає, що компанія має складне минуле, "тому що історія всіх бізнесів і всіх великих статків в Україні - з дипломатичної точки зору - дуже непрості".

"Але сьогодні компанія дійсно добре організована, - каже Кваснєвський. - Вони хочуть працювати за правилами. Роль цієї компанії дуже важлива для України, тому що успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії".

Коли Гантера Байдена запросили до ради директорів Burisma, Кваснєвський подзвонив йому і запевнив, що компанія налаштована працювати ефективно і прозоро.

За словами Кваснєвського, Гантер Байден володів експертизою та презентував унікальну перспективу компанії, в тому числі в галузі корпоративного управління, ринків капіталу та обладнання для газового буріння, де американці є світовими лідерами. "Він збирав інформацію, - зазначив Кваснєвський, говорячи про Байдена. - Він був корисний для нас, тому що знав багато чого, чого ми не знали".

На думку Кваснєвського, розвиток українських газових родовищ Burisma допоміг би Україні здобути енергетичну незалежність від Росії, що дозволило б зміцнити суверенітет нації. Саме це стало ключовим фактором під час ухвалення рішення увійти до ради директорів Burisma самим Олександром Кваснєвським.

Говорячи про геополітичну ситуацію, він жартує, що Burisma сьогодні "найпопулярніша компанія в Сполучених Штатах", але при цьому зовсім невесело те, що український бізнес втягують у політичний роман США і примушують відчувати себе "моряками на маленькому човні під час циклону"."Для компанії це складний час, - вважає Кваснєвський. - І вона не винна в ситуації, що склалася".

Кваснєвський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні та її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З представниками жодної іноземної держави питання "Burisma" я не обговорював, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162511
 
   
 Топ коментарі
 
О, кацапские боты и зелебобики негодуют в коментах, я смотрю.
Малоросы и кацапы всегда против независимости Руси-Украины...
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Усталость от мира

Успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 7030Разведение войск прошло бы гораздо спокойнее, если бы перед уходом с позиций, главнокомандующий Зеленский вернул Дебальцево, Горловку или Алчевск. Как в свое время вернули Славянск, Мариуполь, Краматорск, Лисичанск. Но ЗЕ-армия не атакует.

При миротворце Зеленском мы не возвращаем территории, а теряем. Естественно, это очень нравится ватным бабушкам из его клипов и очень не нравится тем, кто за эти позиции в реальной жизни кровь проливал.

Да, усталость от войны есть. Ваш электорат в Полтаве и Черкассах в гробу и белых тапочках видел тот Донбасс и Крым. Их больше волнует отключение российских каналов, чем наша территориальная целостность. Большие бизнесмены, поддержавшие вас, спят и видят себя снова на тучных российских рынках. Шоу-бизнес хочет на капустники в Останкино и в тур чеса бабла по вяткам да воронежам. Усики с ломаченками жаждут совместных сборов с российской сборной по художественной гимнастике. Понятно, что все они негодуют из-за упертого нежелания Украины подарить Путину понравившейся кусок.

Но когда наступит мир на условиях Путина, вы прозреете, господин фельдмаршал! Потому что усталость от мира будет куда более жесткой, чем от войны. Мир - это кормить Донбасс. Вечно. Пенсии, зарплаты, пособия и содержание за наш счет покалеченных боевиков. Суды. Десятки тысяч судов и возмещение ущерба за разрушенные дома. Причем, неважно, кем. Суды Портнова обяжут Украину платить за все.

Сергей Марченко
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Квасьневский, небось, на этой бурисме и сам бабок по-легкому срубил, сейчас понесется защищать потужные рехформы.
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Квасьневский, небось, на этой бурисме и сам бабок по-легкому срубил, сейчас понесется защищать потужные рехформы.
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Он также как и сын Байдена, был в Буризме в совете директоров. Заляпался, теперь защищает типа Байдена но на деле защищает себя.
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Усталость от мира

Успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 7030Разведение войск прошло бы гораздо спокойнее, если бы перед уходом с позиций, главнокомандующий Зеленский вернул Дебальцево, Горловку или Алчевск. Как в свое время вернули Славянск, Мариуполь, Краматорск, Лисичанск. Но ЗЕ-армия не атакует.

При миротворце Зеленском мы не возвращаем территории, а теряем. Естественно, это очень нравится ватным бабушкам из его клипов и очень не нравится тем, кто за эти позиции в реальной жизни кровь проливал.

Да, усталость от войны есть. Ваш электорат в Полтаве и Черкассах в гробу и белых тапочках видел тот Донбасс и Крым. Их больше волнует отключение российских каналов, чем наша территориальная целостность. Большие бизнесмены, поддержавшие вас, спят и видят себя снова на тучных российских рынках. Шоу-бизнес хочет на капустники в Останкино и в тур чеса бабла по вяткам да воронежам. Усики с ломаченками жаждут совместных сборов с российской сборной по художественной гимнастике. Понятно, что все они негодуют из-за упертого нежелания Украины подарить Путину понравившейся кусок.

Но когда наступит мир на условиях Путина, вы прозреете, господин фельдмаршал! Потому что усталость от мира будет куда более жесткой, чем от войны. Мир - это кормить Донбасс. Вечно. Пенсии, зарплаты, пособия и содержание за наш счет покалеченных боевиков. Суды. Десятки тысяч судов и возмещение ущерба за разрушенные дома. Причем, неважно, кем. Суды Портнова обяжут Украину платить за все.

Сергей Марченко
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Бугага. Яка ще "усталость"? Ми ще навіть не починали воювати, коцапе, поки що лише розминаємо м'язи. P.S. А чого це коцап з-під проксі тягне на форум висер відомого вальцманівського пропагандона? Чи ви адна *******?
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Это твое тавро, винторогий кацап L, выдает тебя и под прокси - кремлевское изобретение "вальцман".
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Да ты шо. При фельдмаршале Порошенко-Иловайском потеряли Донецк и Луганск, он по договоренности выпустил Гиркина из Славянска. Его уже были готовы зачистить, но пришел приказ от Порошенко на отмену операции.
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Ты совсем конченное животное, Uxmal.

Ты ж не в состоянии даже просмотреть события апреля 2014го, когда почти все города Донецкой и Луганской областей были захвачены твоими винторогими запоребриковыми собратьями.

Ты, Uxmal, оскотинилось до такой степени, что не в состоянии посмотреть даже даты президентских выборов в Украине в 2014м и вступления в должность.
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===Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.===
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На Кваснєвського самого давно треба кримінальну справу заводити - за незаконний лобізм і втручання у внутрішні справи інших держав. А корупція Трампа чи корупція Байдена, обидві цілком очевидні, для нас різниці немає - вона в будь-якому випадку шкодить Україні, але наш вплив на цих персон мінімальний. Важливіше подолати власну, внутрішню корупцію, що розорює і знесилює державу.
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О, кацапские боты и зелебобики негодуют в коментах, я смотрю.
Малоросы и кацапы всегда против независимости Руси-Украины...
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Чому коцапською, небот і незелебобік? Не вмієш? Бо сам коцап.
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Теперь понятно почему путинская подстилка клоун-Трамп начал волну гнать...
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Буризма это злочевский живущий в Австрии,а злочевский это януковища кореш и опять уши мацквы точат ! Наши месторождения должны разрабатываться на 100% Украинскими предприятиями все равно государственными или частными !
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Трамп завидует, что у Байдена взрослый сын, занятый в успешном бизнсе.
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Ага, и Байден-младший и Квасневский в совете директоров - успешные бизнесмены. Шо ж они там такого успешного "насоветовали"?
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"развитие украинских газовых месторождений Burisma помогло бы Украине обрести энергетическую независимость от России, что позволило бы укрепить суверенитет нации"!!!

В цьому вся суть. Про втручання України у вибори США розкручували кацапські пропагандисти, а Трамп вхопився за це, щоб приховати реальне втручання Кремля на користь Трампа.
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Так там сам Квасьневский фигурирует, как коррупционный получатель
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Украина добывает в год в районе 20 млрд. кубометров газа, плюс минус в пределах до 0,5%. Когда Квасьневский говорит, что Burisma нарастила добычу газа на 30%, мы можем только порадоваться за успех этой компании, но никакого стремительного роста украинской добычи пока нет. Несколько лет назад правительство разработало план по наращиванию добычи до 28 млрд. кубометров до 2020 года. Хороший у них был план, скурили, цифры нарисовали, а потом наступила реальность.

Добыча газа в Украине (данные Нафтогаза):
2014 - 20,5 млрд. кубов
2015 - 19,9 млрд. кубов
2016 - 20,1 млрд. кубов
2017 - 20,5 млрд. кубов
2018- 21 млрд. кубов
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Не добывали, потому что не кому вкладывать миллиарды в разработку. Теперь лучше -6 млрд от транзита , вложить в добычу. Но может оказаться, что запасы иссякли.
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