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 Політика України
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Все про:Зеленський (3710) Крим (7873) Чубаров (391) нормандська четвірка (718)

 Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров

Замовчування про Крим на нормандському саміті, який відбудеться в Парижі 9 грудня, стане подарунком президенту РФ Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"У нас є велика тривога з цього приводу. Якщо ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що під час зустрічі "нормандської четвірки" він обов'язково скаже про необхідність повернення як Криму, так і Донбасу, то останнім часом у його риториці слово "Крим" у зв'язку з "нормандською зустріччю" зникло. І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі й очікувань наших західних партнерів, зокрема Макрона і Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку. Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки про Крим, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим. І навіть якщо хтось буде заперечувати, то він посилатиметься на цю зустріч і казатиме: "Слухайте, ви ж самі цього особливо й не хотіли". Ми намагаємося донести свою точку зору і президенту Зеленському", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Водночас Чубаров зазначив, що громадська думка нині доволі голосно звучить в Україні у зв'язку з майбутньою зустріччю.

"Мені здається, що тут треба наголос робити на зверненнях до наших партнерів - Макрона і Меркель. Можна запропонувати просту формулу західним політикам, щоб вони завжди тримали її в голові, у тому вигляді, в якому її сформулював нещодавно Олег Сенцов. Він сказав: "Щоразу, коли хтось із вас думатиме про те, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного із 13 тисяч загиблих в Україні". Далі в цій своїй фразі він каже про тих кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, а в цей момент в їхніх будинках можуть відбуватися обшуки, і сім'ї з дітьми залишаться без батьків", - додав глава Меджлісу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови всіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

18 листопада глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що сподівається на прорив від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162507
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще то путлеру везут другой подарок.
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Чужими руками и х...й толще...
Где Крымчаки? Где Татары в Крыму? Что они сами делают для того что бы понять...освобождать их или нет... Создавая батальон Крым в 2014 году в нем насчитывалось аж 10 крымчан..... причем пару татар....

Не видно было и не видно сейчас что делают татары в Крыму? сидят и просто плачут- "освободите нас от россии"

Никому не секрет,что Украине тяжело вести борьбу с раисией на несколько "фронтов" - как Донбас,как газовые транзиты так и Крым...
Что Чубаров,что Чигойз что и остальные крымчаки,попросту - хотят...Но ничего не делают...
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Я не припомню упреки татар в адрес Порошенко на тему почему в минских соглашениях нет ни слова о Крыме.
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Вообще то путлеру везут другой подарок.
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Встреча в нормандском формате вообще то и затевается микроном и фрау рибентроп как подарок путину.
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Вообще-то на встрече настаивал Зеленский
Который по мнению большинства сидящих тут уже обьяснил всем остальным участникам встречи, что им делать.
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Этот подарок сделали ("Мы вместе это сделали !") пол года назад .
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Тому Чубарову абы подгавкнуть.
Не видит будто бы, что страна уже захлебывается в своей собственной зеленой блювотине.
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Имей уважение к этому Человеку. Гавкает у тебя собака в конуре.
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Уважение это не дар богов. Уважение нужно заслужить.Я пока от него ничего не увидел. Волонтеры сделали в тысячи крат больше чем эта выскочка.
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Твоя ограниченность никак не скажется на репутации Чубарова.
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А Чубаров в курсе из-за чего уволилась Зеркаль? Из-за решения о отзыве всех наших дел против РФии в международных судах. У нас подарки Путину идут сплошняком с мая месяца этого года. Проснулся к нормандскому саммиту, красава.
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Хорош врать, назови хоть одно дело которое было отозвано.
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Не отозвано, это он конечно, загибает. Но то, что эти дела заглохнут при зекоманде - это факт. Дай Бог, чтоб не отозвали окончательно, иначе возобновить их будет уже невозможно, может тогда следующая власть будет нормальной и продолжит нагибать кацапов.
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Вона сказала, що не вписується в новий курс дружби з кацапами. Далі всі справи проти парашки будуть швидко злиті. Навіть безпрограшні чи виграні, як по газу. Тільки все це закінчиться дуже плачевно для України. Зате 95 квартал разом з Каломойським повернуться на рос ринок. Вони будуть в шоколаді. Тільки ми з тобою - в гівні.
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Чужими руками и х...й толще...
Где Крымчаки? Где Татары в Крыму? Что они сами делают для того что бы понять...освобождать их или нет... Создавая батальон Крым в 2014 году в нем насчитывалось аж 10 крымчан..... причем пару татар....

Не видно было и не видно сейчас что делают татары в Крыму? сидят и просто плачут- "освободите нас от россии"

Никому не секрет,что Украине тяжело вести борьбу с раисией на несколько "фронтов" - как Донбас,как газовые транзиты так и Крым...
Что Чубаров,что Чигойз что и остальные крымчаки,попросту - хотят...Но ничего не делают...
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Не правда. Десь сотня кримських татар сидить по тюрмах. Нічого не роблять тупі хахли і малороси в Криму, хоча їх там значно більше -25%.
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Охренеть! То есть вся "борьба» трусливых татар заключаеться в том что бы покорно как овцы на шашлык каждый день идти в тюрьму? Хоть одного стдовика убили они с начала оккупации? Хоть одну военную/ полицейскую машину сожгли? Гмм да что это я такой неимоверный героизм требую по отношению к татарам!! Хоть одно окно разбили в кабинете следака?!! Хоть испорченный чебурек продали полицейскому или военному??!! Где их хоть видимость борьбы кроме бараньей покорности сидеть в тюрьмах!!
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Чубаров в Киеве = Янукович в Барвихе. Мёртвая рыба. "Легитимный".
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Не злите )(уйло, а то даст главзебилу новые невыполнимые условия по продаже суверенитета и капитуляции и отвода до Днепра 😮😮😉
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мировое правительство( мировой еврейский капитал) принуждает Украину к миру на условиях Путина.Военная доктрина мирового правительства озвучена гражданином Израиля Коломойским и его слугами. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский."Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины" .Коломойский назначил главнокомандующим четыреждыуклониста от армии, министром обороны назначил в армии не служившего, начальником СБУ назначил в армии не служившего , начальником генштаба назначил неизвестно за что.После ослабления Украины и экономически продажей земли и 800 заводов Путин может делать с Украиной всё что пожелает.
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Господин Сидоров. Вы бредите? Оччень похоже. А вернее всего,платный тролль,за жалкую копеечку изрыгает тут галиматью. Как ты скот смотришь в глаза своим детям? Если они у тебя есть.
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Как ты скот смотришь в глаза своим детям? Если они у тебя есть./
Кагал Коломойского продаёт Украину РФ по всем направлениям: дипломатии, военному, экономике, производству вооружений./ Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/Опровергай Ивана Петровича Сидорова, ....... , козыряй фактами, ..... .
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Мировое правительство, а почему не массоны, рептилоиды или ещё кто-то виноват, что некоторые неудачно проголосовали на выборах? Не Коломойский назначил, а некоторые недалёкие избрали на выборах уклониста. А потом говорят ещё: "Порошенко был плохим президентом, поэтому мы выбрали Зеленского", т.е. ещё худшего. По такой логике, если у вас заболела голова, то нужно ей побиться об стену, а потом сказать, что марсиане виноваты. Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2923
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Мировое правительство, а почему не массоны/ Мировое правительство-иначе Сорос, масоны, мировой еврейский капитал и прочее- решает как жить Украине. Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера».17 декабря 2017.
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Я не припомню упреки татар в адрес Порошенко на тему почему в минских соглашениях нет ни слова о Крыме.
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При Пете они не кисло в Киеве обосновались. Умолчание о Крыме на нормандском саммите в Париже будет подарком Путину, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1041
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Такое ощущение , что Чубарову кроме Крыма на все насрать .
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Наш бубочка со всех сторон является лучшим подарком Путлеру.
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страшно думать, шо со шмарклей там сделают кацапы с партнерами.
оно и так на голову хворе, а там ему вообще башку свинтят...
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Воно само стане на коліна і примушувати не треба.
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Какой Крым???????? У бубэллы с пыней уже во всю жувачек полные карманы.....он туда едет приглашение на парад в мацкве на 9е мая получить и очередной раз обосоаться по полной!!!!
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Крым погятно,а о. Тузла, ведь с него началось ещё при Кучме с Януковощем? ,а потом Янук овощ продал Московии земли Украины(Крым) за 3 млрд долларов
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самое страшное, если оно потом прохрипит "я привез вам мир"
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все кацапам продаст, шо еще осталось...
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после 9 думаю будет весело всем Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров - Цензор.НЕТ 215 сколько нового нас ждет впереди
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Умолчание о Крыме - это подарок Путину, Макрону, Меркель, Трампу, Зеленскому, и этот список можно продолжать бесконечно.
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Зебильный всё сдаст - в этом сомневаются только отбитые дебилы...
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Судя по всему там будет много подарков !
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блаЗЄнським головне щоб Apple та Coca-Cola зображали Крим українським -- тут вони сміливі, щоб нагадати цим компаніям чий Крим. А при "кацаПутіну" у них язик, даруйте, у сраці.
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Г. Чубаров, которого приютили в списке Порошенко, занимается, к сожалению, чистым политиканством. Подобные спичи годяться разве что для провозглашение в студии ТВ среди подобных же МУДОЗВОНОВ - в том широком смысле, как это упомянуто Борисом Гребенщиковым. Если все время приходить на переговоры с полным списком, то вероятность не продвинуться с точки ZERO очень большая. Сидеть в удобном parterre и давать советы, кидать реплики, заботясь только о своем рейтинге, чистый популизм, фарисейство и лукавство. Чтобы развязать тугой узел необходимо терпение. Вот Nickol Nickols напоминает: "Крым понятно, а о. Тузла, ведь с него началось ещё при Кучме с Януковощем? ,а потом Янук овощ продал Московии земли Украины(Крым) за 3 млрд долларов". Да и при Порошенко заматывали еще туже этим "минским процессом". А теперь Чубаров, как и многие другие ханжи, фрондеры предъявляют свой «гамбургский счёт»... как бы с дуба свалились...
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Ну скажет Зеля про Крым, взрослые дяди и тётя встанут и уйдут.
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Хіба ж це перший такий подарунок? Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4605
Весь той "нормандський формат" є таким подарунком, що ним миролюби в один тур компенсували всі "женевські незручності", заподіяні популістами гідності.
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А що про нього говорити?
Зараз потрібно припинити цю безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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