 Рябошапка став старшим групи прокурорів у справі Пашинського

Про це повідомила прокурорка під час судового засідання в Печерському районному суді Києва, на якому розглядається продовження запобіжного заходу для Пашинського, передає кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокурорка надала на судовому засіданні протокол одного зі свідків у справі. На запитання судді Олексія Соколова, чому ці матеріали не були надані раніше, прокурорка відповіла, що "старший групи прокурорів Рябошапка" тільки зараз дозволив це.

Адвокат Пашинського Андрій Федур підтвердив, що йдеться саме про Генерального прокурора Рябошапку.

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Водночас адвокат Федур також запитав, чому сторона захисту не була ознайомлена із цим протоколом раніше?

Свідком, показання якого принесли в суд, є колишня секретарка оборонного комітету Верховної Ради Тетяна Блистів, у якої з Пашинським минулого року був публічний конфлікт. Вона звинувачувала Пашинського в погрозах фізичною розправою, а він у відповідь повідомив, що проти Блистів відкрито кримінальну справу за фактом шахрайства та зловживання службовим становищем.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.