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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Пашинський (303) Правоохоронні органи (464) Федур (11) Рябошапка Руслан (216)

 Рябошапка став старшим групи прокурорів у справі Пашинського

Старшим групи прокурорів у справі Сергія Пашинського став Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Про це повідомила прокурорка під час судового засідання в Печерському районному суді Києва, на якому розглядається продовження запобіжного заходу для Пашинського, передає кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокурорка надала на судовому засіданні протокол одного зі свідків у справі. На запитання судді Олексія Соколова, чому ці матеріали не були надані раніше, прокурорка відповіла, що "старший групи прокурорів Рябошапка" тільки зараз дозволив це.

Адвокат Пашинського Андрій Федур підтвердив, що йдеться саме про Генерального прокурора Рябошапку.

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Водночас адвокат Федур також запитав, чому сторона захисту не була ознайомлена із цим протоколом раніше?

Свідком, показання якого принесли в суд, є колишня секретарка оборонного комітету Верховної Ради Тетяна Блистів, у якої з Пашинським минулого року був публічний конфлікт. Вона звинувачувала Пашинського в погрозах фізичною розправою, а він у відповідь повідомив, що проти Блистів відкрито кримінальну справу за фактом шахрайства та зловживання службовим становищем.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162505
 
 
 Топ коментарі
 
Коротко, я був правий.
Це помста євреїв, яким Поишинський не дав украсти.
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Нда, пора кловану не на пианино играть, а сыграть в ящик)
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Надо было сразу Монику ставить старшей в косоворотке и с маузером. И в красном платке.
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Круто Портнов нанял Генпрокурора шабашить следователем в деле
о превышении пределов самообороны - т.е. в деле о хулиганке...

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Коротко, я був правий.
Це помста євреїв, яким Поишинський не дав украсти.
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тебе бы к доктору и подлечиться. А лучше иди поучавствуй в пробных стрельбах миномёта Молот.
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а як ти це визначаєш, кому до лікаря?
як давно ти почав себе марити великим діагностом?
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Упоминание в комментах миномета Молот сразу выдало лишнехромосомного каца.Так усердно маскировался,женя,и на мелочевке погорел.
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там ребята погибли и калеками стали, а этот ублюдок типа "зарабатывал" нна некондиции. Узбагойся тролль ущербный.
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Та Пашинский, честно говоря, и сам на запорожца не похож.
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Це є помста бариг,яким Пошинський не дав украсти. Але ще він був одним з перших, хто давав рішучу відсіч російській навалі. За карається в першу чергу по наказу з ФСБ..
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Нда, пора кловану не на пианино играть, а сыграть в ящик)
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Надо было сразу Монику ставить старшей в косоворотке и с маузером. И в красном платке.
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каждая слуга может управлять государством - от чего бежали к тому и приперлись...
дидовье дименционное на марше.
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Что-то єто напоминает. Луценкотоже все резонансные дела под личный контроль брал, результат тоже известен.
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Дело на контроле генпрокурора. Ок. И так что же это за дело такое? Мы судим за убийство/а? Мы поймали опасного маньяка? Это дело о хищении миллионов долларов из казны? О нет, это проходное дело по самообороне, выясняем превышена или нет. Это ж надо так из штанов выпрыгивать в режиме "посадить любой ценой". Даже Овощь пакуя Юлю на кичу не выводил дело на уровень генпрокурора, а там статья посерьезнее была, но даже донецкий бандюк решил не позорить систему и страну до такой степени.
Походу у нас летом журналисту который расследовал коррупцию в центре города проломили череп. Рябошабко, ау, ты где братанчик? Тымчук при неясных обстоятельствах "застрелился", наша ГПУ не хочет взять дело на особый контроль? О нет, "новыи лицца" слишком заняты сведением личных счетов.
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О! такое дело,портнову обещал лично,все силы ГПУ брошены!
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