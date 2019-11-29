 Підліток розпилив газовий балончик у школі Житомира: 17 дітей доставлено до лікарні, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

28 листопада до поліції надійшло повідомлення від керівництва однієї із загальноосвітніх шкіл м. Житомира про розпилення невідомої газоподібної речовини у приміщення навчального закладу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, медики та рятувальники. У результаті інциденту до міської та обласної дитячих лікарень було доставлено 17 дітей для обстеження та лікарського нагляду.

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Як повідомили в поліції, попередньо було встановлено, що один з учнів 9-го класу, перебуваючи в приміщенні роздягальні шкільного спортзалу, під час демонстрації балончика з газом дратівливої дії, випадково натиснув на клапан. Хлопець зізнався у скоєному, балончик поліцейські вилучили.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Щодо матері підлітка було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке діяння передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває подальше встановлення всіх обставин події.