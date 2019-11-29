 ФСБ заявила про затримання росіянки, яка нібито шпигувала на користь України

Про це пише "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
Жінці, яку в повідомленні названо громадянкою Росії, інкримінують збір секретних військових даних за завданням українських спецслужб. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі за статтею "державна зрада".
Зазначимо, Севастополь перебуває під російською окупацією від початку 2014 року.
Если нет - ФСБ выполняет план по задержаниям, тёте ничем не помочь.
Если правда шпионила, интересно, кто сдал.
Ватники - вас опять в Гулаг загонят!!!! Вот и Украина уже враг!!!