 ФСБ заявила про затримання росіянки, яка нібито шпигувала на користь України

Про це пише "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Жінці, яку в повідомленні названо громадянкою Росії, інкримінують збір секретних військових даних за завданням українських спецслужб. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі за статтею "державна зрада".

Зазначимо, Севастополь перебуває під російською окупацією від початку 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ