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Все про:затримання (3074) ФСБ (803)

 ФСБ заявила про затримання росіянки, яка нібито шпигувала на користь України

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянки РФ, яка нібито шпигувала на користь України в окупованому Севастополі.

Про це пише "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Жінці, яку в повідомленні названо громадянкою Росії, інкримінують збір секретних військових даних за завданням українських спецслужб. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі за статтею "державна зрада".

Зазначимо, Севастополь перебуває під російською окупацією від початку 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162497
 
 
 Топ коментарі
 
Воронеж разбомбите.Шоб враги боялись.
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За то, что вместо скрепного "свекла" она на базаре сказала "буряк".
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Артист сталинских времен Н.П.Смирнов-Сокольский: «Живем как в трамвае - половина сидит, половина трясется» ...
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змея кусает за собственную жопу? Все верно :не будет врагов встанет вопрос зачем вы нужны?
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Скоро 90% крымчан будут осуждены,как рука Киева.ФСБ иМВД- правящие партии орды.
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во всей этой истории интересно лишь одно: шпионила или нет.
Если нет - ФСБ выполняет план по задержаниям, тёте ничем не помочь.
Если правда шпионила, интересно, кто сдал.
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расея страна лагерь - полстраны сидит другая половина их сторожит.....
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Артист сталинских времен Н.П.Смирнов-Сокольский: «Живем как в трамвае - половина сидит, половина трясется» ...
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За то, что вместо скрепного "свекла" она на базаре сказала "буряк".
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Люди жертвуют свободой , здоровьем и жизнью ради Украины . 73% решили ее слить в обмен на сериал ,,Сваты,, .и бубочку на лисапете .
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ну раз крымские совковатники не хотят сами валить из то все со временем станут шпионами так как закон оккупанта убрать население любыми путями которое жило по старым законам и помнят ту жизнь
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Наверное, домохозяйка на бабском форуме пожаловалась на понаехавших ))))
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...обменный фонд набирают или паспорт брать отказалась...
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Пора знароду России задерживать ФСБ которые работают в интересах банды Путина!!!!
Ватники - вас опять в Гулаг загонят!!!! Вот и Украина уже враг!!!

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попала в кацзамес ето уже хана... ща кацапня на нее всех собак повесит...
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Мені сподобався коментарій на кацапсячому маілСру де кацапи обговорюють цю новину.
ФСБ заявила про затримання росіянки, яка нібито шпигувала на користь України - Цензор.НЕТ 737
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Своїх нехай товчуть, потрібно ж якось з ворогами вести боротьбу, а де їх взять?
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