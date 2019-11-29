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 Політика України
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 Труба в недавніх інтерв'ю фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону, - адвокат Головань

Заяви директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в останніх інтерв'ю повинні "зацікавити" генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Про це в своєму блозі на "УП" пише адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, журналісти "розкрутили" Трубу на цілий букет статей КК.

"Тут тобі і 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), і 364 (Зловживання владою або службовим становищем), і 367 (Службова недбалість), і 369-2 (Зловживання впливом)", - зазначив адвокат.

Як приклад адвокат наводить цитату з інтерв'ю Труби: "Директор ДБР не є керівником органу досудового розслідування. Я не в праві давати будь-які вказівки слідчому".

Однак, за словами Голованя, і в цьому інтерв'ю, і в багатьох інших, Труба не криючись визнається в численних фактах впливу на слідчих.

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"Більше того, прямі вказівки Труби виконувачу обов'язків керівника Першого управління організації досудових розслідувань ще влітку розійшлися Інтернетом. Труба сам визнав відсутність ілюзій стосовно свого статусу, а тому можна вважати доведеним, що на слідчих він впливає умисно", - підкреслив адвокат.

За словами Голованя, оскільки про опір слідчих ГБР незаконному впливу не чути, вони цьому впливу підкоряються.

"Значить, процесуальна самостійність слідчих ДБР - порожня формальність. ДБР як правоохоронного органу на сьогоднішній день не існує, що є прямим результатом діяльності Труби та його спільників", - сказав Головань.

Адвокат зазначив, що слова Труби "У мене було кілька (дві або три) зустрічі з керівниками АП або експрезидентом. Сьогодні зустрічей з представниками Офісу президента - дуже багато" - говорять самі за себе.

"Труба "морозиться" коли його питають про реєстрацію у модному тепер "турборежимі" брехливих і наклепницьких заяв Портнова. Хоча визнає, що принцип чинного Кримінально-процесуального кодексу – щоб всі звернення реєструвалися і за ними відкривалися кримінальні провадження. В той час, коли незаконних відмов ДБР у реєстрації кримінальних проваджень тисячі", - продовжив Головань.

Адвокат зазначив, що "під керівництвом Труби ДБР настільки "незалежне і неупереджене", що без проблем реєструє тільки заяви багаторічних друзів посадових осіб президентського офісу".

"Загальновідомо, що лігвище Труби і його поплічників – будівля номер 15 по вулиці Петлюри. Однак будівля ця знаходиться у Шевченківському районі Києва. І слідчі ДБР мали б зі своїми клопотаннями звертатися до Шевченківського суду. От тільки з матеріалами, що ґрунтуються на портновській брехні і наклепах, у Шевченківському суді можна нарватися на відмову", - розповів адвокат.

За словами Голованя, "Труба по-шахрайському вдає, що сидить не на Петлюри, а на Грушевського. Однак на Грушевського ДБР годі й шукати, на адресні махінації Труби вже почали звертати увагу".

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Адвокат зазначив, що саме тому Труба недавно, а саме 11 листопада 2019 року своїм наказом "перемістив" слідчих центрального апарату ДБР на бульвар Лесі Українки, 26.

"Само собою, слідчі нікуди не переїхали, а просто Труба такими примітивними способами намагається втриматися під захистом "печерного" правосуддя", - додав він.

"Труба "морозиться" і стосовно витоків з ДБР закритої інформації. Навіть намагається "перевести стрілки" на прокурорів. Але сам він з цього питання навіть свій улюблений поліграф не пройшов. Що вже й казати про славнозвісну "прослушку". Сам факт прослуховування, який ніхто навіть не наважується заперечити, красновомно підтверджує вже сказане вище. ДБР, як правоохоронного органу, не існує. А той факт, що опубліковані записи цілком достовірні, підтверджують і ухильні відповіді Труби на прямі питання, і вся попередня його поведінка. Генеральному прокурору варто зацікавитися", - підсумував Головань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162495
 
   
 Топ коментарі
 
Ось тут, для штатний холуїв, роботи непаочатий край. Розповісти про 5-річне "руйнування" армії Порошенком і Турчиновим, та геніальність велічайшего бубочки, який за пів року стільки всього "створив" 08:08 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж І досить уже цього лайна про допити в дбр, ми вже всі чули, як і чиї забаганки виконує труба
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Ну и что!? Главное, что он, хитро улыбаясь, делает вид, что что-то может сделать против Порошенко, а за это зебы ему всё простят, они за это даже предательство Украины простят...
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спочатку СІЗО, яке вони хочуть створити приватними з кабінетами і секретарками Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6434
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Краще б петін адвокат переймався злісним ігноруванням і ухиленням свого підопічного від явки на допити в ДБР та військову прокуратуру.. Чесна, мужня й законослухняна людина не буде панічно сцятись від допитів, як це робить петя..
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Та понятно, а з проколами з Марченком та Звіробій, що йому загрожує?
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Ось тут, для штатний холуїв, роботи непаочатий край. Розповісти про 5-річне "руйнування" армії Порошенком і Турчиновим, та геніальність велічайшего бубочки, який за пів року стільки всього "створив" 08:08 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж І досить уже цього лайна про допити в дбр, ми вже всі чули, як і чиї забаганки виконує труба
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Да ложит Петя, на вас, земанкрутов -неужели не ясно) и сделать вы, убогие, ничего ему не можете))))
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Головань-хитрован.Его инструмент - суд ,а он на слезу давит по Св Пете.Есть преступление -вперёд в Суд.Суд от Трубы независим.Короче .Ложь,скулёж ,и провокация - главное оружие Св Пети и его попличникив.
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та да
взялі абалгалі харошева чілавєка, парахаботи працівниє!
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Ну и что!? Главное, что он, хитро улыбаясь, делает вид, что что-то может сделать против Порошенко, а за это зебы ему всё простят, они за это даже предательство Украины простят...
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да пофиг кто там будет труба или кран... всё равно нужно искать того, кто прослушку поставил
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ну і што такова? ета жи он із служебнага рвєнія і желанія угодіть начальству дєлал!
атпустіть!
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Они тупо хотят понравится быдлу, разве можно быть против этого? Вы имеете что-то против желания "простого народа"?
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він вже натрубив достатньо, щоб судити всю зелену дрисню
тому ставлю лайк
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Классика жанра, сценарий написан предсказуемо. Труба, киллер волонтер и еще несколько пока неизвесных персонажей, отвлекают лекторат от главного политического события, потом стольже шумно одну оправдывают и возможно даже извеняются, другого снимают и перемещают на равноценную должность. Как говорится пока старпом на палубе развлекал и отвлекал пассажиров капитан прокладывал новый курс.
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Ця Труба буде однією із найбільш ганебних постатей в історії правоохоронних органів України. Якщо залишиться взагалі Україна, що при нинішніх реаліях зовсім не гарантовано...
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Ой, доведет Бубочку до цугундера его гоп-стоп-компания. Астанавитесь, Ростов не резиновый!
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