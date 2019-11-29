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 Політика України
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Все про:журналістика (932) свобода слова (216) Василевська-Смаглюк (11)

 Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка заявила, що в Україні "пора приглушити свободу слова", звинувачує журналістів у тому, що ця фраза була вирвана з контексту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенка, потім про Олександра Дубінського і його висловлювання, потім отримує мою відповідь, що у нас занадто сильна свобода слова і пора б почати фільтрувати своє мовлення тим, хто таке допускає.

Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб. Розумничка, good job, well done", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепки, вона 15 років у журналістиці показувала, якій владі не місце в Україні: корупційній і цинічній.

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"Але, виявилося, достатньо пригрозити президенту фізичною розправою - і це стане нормою речей, свободою слова", - підсумувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".

Фраза про те, що в Україні пора б трошки приглушити свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162488
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайна тактика слуг. Щось ляпнути, а потім відкат назад.
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"вырвана из контекста" - это новая зеотмазка мол я не я... это просто говорящие щеки.....
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А кто угрожал президенту? Ну кто? Или президент боится каждого воробья, чирикнувшего у него над головой? А президент то реально трусоват.
Кива угрожает отрезать голову человеку - ноль реакции. Это ж обычный человек. Кулеба сознательно нарушил ПДД, чем создал угрозу жизни и своей семье и другим людям - Кулеба герой для вас (держим за него кулаки). Секс-символ вашей партии Яременко угрожает журналистам тюрьмой - вы ему аплодируете.
Вам 5 "косарей" заносят в конвертах, оттого вы и облизываете Зе. И по хрен вам и на демократию, и на собственное достоинство, и на свою работу. Вы просто автоматы - "однорукий бандит": бросил монетку - руку поднял за закон.
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И правильно сказала
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Вззеленого. У зеленому контексті все нормально. А коли цю муйню вирвати з зебільного контексту, то це і є погрози свободі слова.
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из контекста что през- это святое)) не трогать, а почитать, повиноваться и преклонить колено))
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Любимая заморочка зеленых тварей
Ляпнуть себе выгодную гадость,что б узнать реакцию,а потом визжать:
"ви нас ни так понели!!!"
Это до того уже примелькалось,что противно и предсказуемо
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Что ж теперь засцала, если правильно? знает, манкрутка, что ей в конце концов сраку на морду натянут за это, хотя, судя по ее роже, она уже там))))
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Ай ВЕЙ... так то ребе так їй відбрехатися порадив? І шо я вам скажу ті марамої що впхалися в ВР від перезбудження вже рамси втратили і такі-да!! Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1041 отримають цурес на свій шмуціг тухес..( і хуцпа не врятує!!) Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1032
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Соціологам приготуватися, бо багато собі дозволяють. А вона таки бздонула!
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Звичайна тактика слуг. Щось ляпнути, а потім відкат назад.
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І то на цей раз ніби і журналістка з вищою освітою, не весільний фотограф ж...
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тю... кашерне сало в часи хама робила ті-ще-дива!! Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5898
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Сознательный вброс. Тестируют реакцию общества.
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"вырвана из контекста" - это новая зеотмазка мол я не я... это просто говорящие щеки.....
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А что уже оправдываться?! Сказано то сказано....теперь умывайся соплями.
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Хорошего юриста невозможно поймать за язык. У него каждое слово топором прорублено и на болты схвачено. А у неумек,вечно проблемы с болтовней.
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Якщо ти підеш на червоне світло, то тебе може збити машина, в цьому є погроза? Що ти лепечеш недожурналістка про погрози Звіробій! Ти знову обдєлалась!
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Готова отсидеть за деятельность на канале г+г по обсиранию Президента?
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А мадам не хочет высказать свое мнение например о высказывания Добкина? Ничего личного, просто интересно.
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Кто за то, чтобы приглушить "слуг" народа вообще и "слугу" Василевскую-Смаглюк в частности ставим вподобайку.
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У тебя мозги зелёные вырваны с контекста,вспомни когда Порошенко был президентом,его не хаяли обзывали угрожали рисовали шаржи разве что не ленивая собака,если бы за это начали открывать дела полстраны за решеткой сидела бы
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Вони такі-за 5-ть копійок і свободу і державу продадуть,бо ментал свино-бидлячий гірше навіть,ніж катсапсько- холопський.Катсап не скаже на свого ху"йла публічно,що його треба вбити,бо його прибють,а бидло-насирить і в корито,з якого жре і вищить-я *************.Таке сюди тільки у вигляді тушонки,бо в живому вигляді тільки в клітці,чи з намордником на ланцюгові.Так от-свободу заглушити неможливо,а от обмеження будь-чиєї свободи бидлом-карається ізоляцією бидла в клітку.
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Бенина прислуга в очередной раз перекладывает свой зашквар со свой нездоровой головы на здоровую.

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3162488

Кто угрожал президенту физической расправой?
Дубинскому и Портнову-"журналисту" прикручивай !
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А кто угрожал президенту? Ну кто? Или президент боится каждого воробья, чирикнувшего у него над головой? А президент то реально трусоват.
Кива угрожает отрезать голову человеку - ноль реакции. Это ж обычный человек. Кулеба сознательно нарушил ПДД, чем создал угрозу жизни и своей семье и другим людям - Кулеба герой для вас (держим за него кулаки). Секс-символ вашей партии Яременко угрожает журналистам тюрьмой - вы ему аплодируете.
Вам 5 "косарей" заносят в конвертах, оттого вы и облизываете Зе. И по хрен вам и на демократию, и на собственное достоинство, и на свою работу. Вы просто автоматы - "однорукий бандит": бросил монетку - руку поднял за закон.
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В Вашу поддержку:

Найдите десять отличий... (с)

А давайте насобираем как можно больше доказательств того, что презедент во всём старается подражать своему кумиру:

1) Склонность к авторитаризму.
2) Социальная катапульта "Студии 95-й квартал" - это ведь косплей дачного кооператива "Озеро".
Кто ещё что предложит?

видео -- Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!
* * *
Есть "старается", а есть "от природы такой же".

Так вот, имхо, от природы:
1. Мелкий.
2. Мстительный.
3. Падкий на лесть и не выносящий насмешек.
4. Мания величия.

А вот насчет косплея поспорю. Озерцы - это изначально преступники и чекисты, сделавшие себя сами, идя по трупам. А квартал изначально - мирная развлекуха для быдла. Коломойский вытянул их за уши из теле-болота и позволил взять золотые батоны.

* * *

Вы забыли про любовь к украинцам. Зробимо йих разомhttps://ukraine.d3.ru/naidite-desiat-otlichii-s-1884846/?sorting=rating
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Пардон, но я опять не по теме: Фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста, - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8642

Содержание Зеленского обходится украинцам на 27 млн грн дороже Порошенко

Фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста, - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 932

Расходы на содержание Офиса президента Украины и деятельность главы государства за пять месяцев каденции Владимира Зеленского увеличились на 27 млн грн (72 млн руб.) по сравнению с затратами на Администрацию пятого президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госказначейской службы

Согласно месячным отчетам о выполнении госбюджета Украины, расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его Офиса за первые пять месяцев 2019 года составили 325,3 млн грн (867,8 млн руб.).
Спустя еще пять месяцев сумма использованных средств составила 678,4 млн грн (1,8 млрд руб.).

Таким образом, за период каденции Зеленского было потрачено 353,1 млн грн (942 млн руб.), что на 27,8 млн грн больше, чем за пять последних месяцев президентства Порошенко.

При этом стоит отметить, что ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сокращения расходов на чиновников. Так, в апреле он анонсировал сокращение сотрудников тогда еще Администрации президента и сообщил, что хочет избавиться и от такой статьи расходов как кортеж.

В частности, Зеленский предлагал сократить количество нардепов до 300 для экономии средств.

Зато в проекте госбюджета Украины на 2020 год предлагалось увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (2,6 млрд руб.).
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Мне нравится "Делать -- так по-большому"
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Ну так элитную ж шаурму жрут. Да и бритье груди дорого обходится. А еще этот 12-цилиндровый велосипед...
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Так епоха зліднів у минулому. Можем сєбє позволіть!
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Вспомнилось былое: "Всё во имя человека! Всё на благо человека!" И мы даже знаем имя этого человека.
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Порноактеру можно, он же не барыга какой-то.
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Теперь читаем статью: за 5 мес. Зе было потрачено 353 млн.грн. = 353/24 =14,7 млн.$.
Порошенко за 5 мес.: на 27 млн. менньше = 326 млн.грн./28 = 11,6 млн.$.
Итого, в долларах Порошенко обходился казне на 14,7/11,6 = 26% дешевле.
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Немножечко думать надо, что говоришь. Это тебе не 1+1, где можно нести всякую ахинею. Тут можно ахинею нести, но не всякую. Всякая уже не пройдет.
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а не нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк вырвана из контекста?
служба социальной защиты, она же очистка скучает за ней...
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В адрес *********** зі сторони Звіробій не було погроз, і це легко доведуть, а ти от збрехала, доказ твій пост. За все потрібно відповідати.
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Да, как только прижмут Зебобиков, они сразу какой-то контекст ищут!

Мы услышали и делаем выводы.
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Что ты, тварь, петлять пытаешься? Мы видели это в прямом эфире без всяких контекстов.
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откуда ети все недалекие гарсоны повыползали?
никогда не думал, шо в Украине стока дурачья....
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цифра угнетает...
видимо мне повезло - среди моих друзей в Украине таких не было и нет.
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Але що радіє, що вона зменшується в турборежимі.
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какой то долбаный парадокс - вчера тока с подругой в Киеве разговаривал,
она тоже в полной непонятке...
нет говорит таких, не видела еще их нигде, тока в ящике они - в жизни их нет.
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Ксожалению они есть, Цензор это зеркало Украины, посмотрите и все поймете.
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тут да, видно и очень - но ето опять же ящик )))
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та не... я думаю что 73% - это зомбированные...телесериальнойпыкой и абынепорох...
а реально зебанутых там 10-15% (которые упорото будут доказывать (тайно утирая слезы и сопли) что зеленая звезда счастья таки воссеяла над Украиной)
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да но плюсуй еще 15-20 процентов жопоблоковцев и медведчуковцы и к ним плюсуй шариковских (перекрашенные зебилы , их реально уже процентов 10) не так все оптимистично
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не 73% а 23% голосувало і за шмарклю і за його"партію"..
А що до того що дурнів багато - ФАКт медичний... і вони так "чудово" доповнюють клоуна на посаді
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Почему надо сначала сказать, а потом оправдываться? Ты что -- заранее не можешь обдумать, что будешь говорить?
"Боярам в Думе говорить по ненаписанному -- дабы дурь каждого видна была"
(с) кто-то из древних
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Основную заповедь для 73%-ных: "слово - не воробей..." в Трускавце видимо не изучала.
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Судя по тому, как зебильня регулярно ляпает вопиющую херню, а потом оправдывается, они это делают специально. Дабы быдло обговаривало ляпнутое, вместо чего-то важного, например сдачу интересов Украины.
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Не знаю, что за курсы у них там бвли в Трускавце, но лучше всего они научились обосравшись начинать доказывать,что пахнет розами.
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Сначала сопля сказал что у нас демократия пока что, теперь эта "слуга" сказала что слишком много свободы слова. Становится понятным куда нас тащит эта сраная зе-команда.
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"Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая заявила, что в Украине "пора приглушить свободу слова", обвиняет журналистов в том, что эта фраза была вырвана из контекста." - от дурепа, бери приклад з Яременка. То всьо спецоперація і крапка.
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А ведь мы, господа и не заметили, как оказались на рассеюжке. Осталось немного, садить за лайки и все, приплыли.
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Що ти ліпиш?Ментал свино-бидлячий гірше навіть,ніж катсапсько- холопський.Катсап не скаже на свого ху"йла публічно,що його треба вбити,бо його прибють,а бидло-насирить і в корито,з якого жре і вищить-я *************.Таке сюди тільки у вигляді тушонки,бо в живому вигляді тільки в клітці,чи з намордником на ланцюгові.Січеш різницю?Свободу заглушити неможливо,а от обмеження будь-чиєї свободи бидлом-карається ізоляцією бидла в клітку.В США за таке публічно на Президента-10-а мінімум і її свобода-раком перед чорними.
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Та то все фіктивно було, не замовляв я лярв, ну правда, ну повірте - Не нагадує?)
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Десь о другій ночі на її сторінці в ФБ я виклав все що про неї думаю. Включаючи ГУЛАГ і Голодомор . Не відповіла , певно вже спала .
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По словам нардепа, она 15 лет в журналистике показывала, какой власти не место в Украине: коррупционной и циничной.Источник: https://censor.net.ua/n3162488
Ага... І вбитий Порохом брат, і надсекретна операція "Мальдиви", і збагачення у 82 рази... То все є чесна журналістика Г+Г, а решта - огульне охаювання бубочки і його нових облич (також відомих під ім'ям "узеленського"). Дивіться не переплутайте!
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Вырвать тебе голову и засунуть тебе ее в ж...!
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Обосралась хайка, теперь старается менять памперсы.
Но мы все поняли правильно...
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набранные неизвесто кем и неизвестно откуда депутаны от "слуг" с одной целью-изображать раоту ВР нажимая зеленую кнопку по команде 3 человек президента,спикера и Богдана,вот и вся их функция и получать деньги в конвертах и рот лишний раз не открывать,что бы не показывать свою тупость,но как мы видим не у всех это получается.сколько законодательных инициатив выдвинула эта "журналистка"как депутат ВР ,я думаю ни одной и не ошибусь!
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Мозги и совесть у тебя немножко "вырваны из контекста"!

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Не надо использовать те фразыкоторые можно было бы вырывать или "неправильно толковать". А вообще то самые умные фразы возникают при полном молчании. Лучше молчать, чем демонстрировать эталонную глупость. Все помнят до сих пор как изощрялся и извращался Квартал над "йОЛКОЙ Януковича" так почему же вы сами решили плясать на тех же граблях. Вы считаете с рухнувшим рейтингом Квартала украинцы утратили способность самостоятельно критически осмысливать происходящее? Мы живем в 21 веке когда люди общаются посредством соцсетей, а критические новости обсуждают через интернет. И даже занавес цензуры о котором вы так мечтаете, не превратит познавших свободу слова свободолюбивых граждан в безмолвное стадо. Вы представляете до какого абсурда вы дойдете если своими действиями спровоцируете цепную реакцию например фейковых угроз в соц.сетях. Вы станите посмешищем всего мира.
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Блд, у вас вся партия вырвана из контекста.
СН-Зелене лайно!
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не успеешь уехать как сволочье красные тряпки повынимало в зеленое перекрасило и ну махать...

ну и как тут не матюкнуться по пункту 4.1?
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ИДЁТ ЛЕСОМ ЗЕЛЕНСКИЙ СО СВОЕЙ СМУГЛОЙ ВАСИЛЕВСКОЙ
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Все форумы заполнены откровенным дерьмом , где модераторы ? в спаме не те , кто нарушает правила !!!!!
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шось все чаще мысль муляет... - не подтосовали-ли результаты выборов рашафсб????
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У цих шюрналістів професійне захворвання -простоТіт головного мозґу! Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9714
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Не фразу вырвали, а мозги и совесть у слуг непонятно какого народа...
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то есть "барыга", "шоколадная жопа", "Вальцман", сцены похорон Порошенко, "Порошенко брата убил" - то было нормально и все можно. А сейчас президента обижать нельзя. Обидно и подрывает обороноспособность державы.
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Там Дубінський ще газ пропонував пустити... Ну то таке, то ж не бубочці погрожували
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пора уж эту черноротую из контекста изолировать
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От ці зелібобіки, то нє так понялі, то ми пашутілі... Гарна тактика, спочатку шось *********, а потім відмазуватися, що я не я і хата не моя
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"Берегите брови, вам еще ими управлять" - це що? Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7142
Погрози Слуги журналісту?
Де Труба з Альфою?
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Скаже, що знову вирвали з контексту фразу і так до нескінченності
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Я дивлюся, у "блаЗЕнят" уже ціла "метода" виробилася - спочатку щось дурне "ляпнуть", а потім виправдовуватися...
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