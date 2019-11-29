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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (600) школа (744) вчитель (126) Гончарук_Олексій (313)

 Наступного року почне працювати принцип "гроші ходять за школярем", - Гончарук

Кількість учнів у школі впливатиме на розрахунок зарплати вчителів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Освіта.ua", про це, коментуючи рішення уряду про спрямування коштів на ліквідацію заборгованості із зарплат вчителям, сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - сказав Олексій Гончарук.

Також він зазначив, що після застосування принципу "гроші ходять за школярем" не виникатимуть ситуації, коли розраховується менше, ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що системні затримки зарплат вчителям і лікарям протягом усіх років незалежності України відбувалися внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162486
 
 
 Топ коментарі
 
"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - сказал Алексей Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3162486
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Тобто у сільських школах вчителів не буде. Ви це зробили разом, зебіли.
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Це Гончарук просто описав те, що бачить. За школяркюем ходять батьки. І платять гроші. Перейшов у інше класне приміщення - гроші на ретмонт і нові штори, поміняли вчителя - гроші на день народження і день вчителя, пішов школяр на спортмпцданчта - гроші на його облаштування. Якби цей поц вказав, що за школярем ходять гроші у кишенях батьків, це б нікого не здивувало. Пи.си. Я сьогодні вже писав, що вюпісля вчорашнього падіння рейтингу сьогодні буде розквіт популізму. Від усіх владних інституцій.
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Ну да. За пациентом деньги уже ходят. Достигли того, что понабирались пациентов больше чем могут обслужить. Вообще-то академгруппа в школе не должна превышать 25 человек. Иначе падает эффективность учебного процесса. У дошкольников и начальной школы и того меньше - 15-20
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то есть учителя даже нынешной зп не будут получать)))
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Не понял ?! Ты не поддерживаешь бубочку ?
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Даже представить себе страшно эту картину ,но Ганчаруку не страшно у него план забористый ! В следующем году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником", - Гончарук - Цензор.НЕТ 407
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Це Гончарук просто описав те, що бачить. За школяркюем ходять батьки. І платять гроші. Перейшов у інше класне приміщення - гроші на ретмонт і нові штори, поміняли вчителя - гроші на день народження і день вчителя, пішов школяр на спортмпцданчта - гроші на його облаштування. Якби цей поц вказав, що за школярем ходять гроші у кишенях батьків, це б нікого не здивувало. Пи.си. Я сьогодні вже писав, що вюпісля вчорашнього падіння рейтингу сьогодні буде розквіт популізму. Від усіх владних інституцій.
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Уже деньги походили за пациентом.Уничтожили пациентов.Взялись за школьников.
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Они и ходят... и будут ходить...
Систему реорганизации медицины ни кто не отменял и не собирается отменять..
Врачи певички хорошие зарплаты получают и пациенты получили качество....
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Где мы получили качество? В каком месте?
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На первичке....к обычным врачам терапевтам и педиатрам...

О больницах я не писал....Так как больницы под реформу еще не попали. Они в реформу входят с апреля 2020 года..
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Можно озвучить примеры качества? Качественно на прием невозможно записаться или еще чего?
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Могу...
1. Врачи первички получили дополнительные возможности диагностики пациентов на месте...Получили как глюкозоизмерители,ЭКГ аппараты и еще кучу всего....что могут врачи использовать сразу на месте по показаниям...
2. Врачи понимают,что без пациента, они не получат достойную зарплату,по сравнению с тем что было ДО реформы...и тем самым,начинают дорожить своими пациентами а не работать на оть...сь.... Сейчас зарплата около 18 000 гривень

Насчет записи.... Запись второстепенное... Врач,по нормам, пациента принимает 15 минут...то есть за 1 час приема 4ре пациента... Иногда на прием приходят просто так- "поговорить за жизнь с доктором" (это касается пожилых пациентов) и эти разговоры могут и минут 40 быть... Иногда некоторые пациенты " запишусь на всякий случай наперед" и...не приходят на прием..... А время то занято им...и врач не может гадать на кофейной гуще- прийдет он или не прийдет...
Таких пациентов около 30% - то есть,каждый третий пациент по записи не приходит и тем самым создает дополнительные не понятки по записи......

Выход один... Пациент должен осозновать,что кому то нужно к доктору больше чем ему но он все равно создает проблемы другим пациентам... Есть функция в кабинете записи к врачу- отказаться от приема...Просто удалить свою запись и освободить это место для других......

ЗЫ. Сижу сейчас на приеме.... записано куча народа.....А из 5 ти пациентов пришол 1.... "Потому что на улице в Киеве дождик"
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я юхею от качества , ... в чем качество ?? в том что ты не предусмотрел вчера записаться на сегодня , когда ночью тебе было хреново ?? или тебе нужен хирург или травматолог , а он без направления первичного хрен примет , или мож в том что еще толпы незаписанных есть , которых футболят с кабинета в кабинет потому что врачи набрали норму и сверх нормы и писать себе больше не хотят ?? а людям что делать ? куда деваться ?? качественный мля .. !
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Вам стало вчера плохо..Вы приходите на прием и вас принимают.....Мало того...пациенты с острым заболеванием,принимаются даже БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ.
В законе прописано- если это "острый" больной,то ЛЮБОЙ ДОКТОР ВАС МОЖЕТ ОСМОТРЕТЬ......
Если вы приходите за справкой в бассейн,больничному,поговорить и тд...То записываетесь или ждете в очереди...
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Продолжу....
Хирурги и травматологи это вторичное звено...Они еще НЕ В РЕФОРМЕ...они в реформу входят с апреля 2020 года...
То что врачи не хотят себе набирать больше нормы,это их право.... У меня из 900 детей по декларациям больше 1 000 и беру...Но выборочно...Только новорожденых и только тех кто имеет прививки и прививается... Те кто не имеет прививок идут вместе с родителями к другому доктору (если есть)
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Ви б думали трохи, а не зелене гівно з телевізора жерли
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Деньги ходят за школьником.И убегают от учителя. - Все бегут.
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"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - сказал Алексей Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3162486
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Тобто у сільських школах вчителів не буде. Ви це зробили разом, зебіли.
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Чтоб ещё такое придумать ..ну чтоб типа и делать ничего не надо. а шум в СМИ есть?!
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Понабирают 50 учеников в класс чтобы побольше денег от бюджета получить
А сельские школы просто уничтожат

Идиотская идея
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Не идиотская, а прогрессивная и свежая. Эта...как её? Факин диджитализация! "Школа у смартфоні".

Не те, що пои боригах!
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Будут приходить в школу только экзамены сдавать..а учиться по смартфону...на халяву...учителя для этого не нужны
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Каждому ребенку по репетиру. Каждому репетитору по кассовому аппарату. Чем не бизнес-идея?
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ну так тому ж планово и все и катится , почтовые отделения в селах , амбулатории , ФАПы , ,школы ... тотальная зачистка земли от населения , но в какой красивой обертке все преподносится , .. оптимизация .. эффективное использование средств .. курвота !
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Почему этот крендель постоянно использует будущее время?
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ти що не вчив у школі про хлопчика помагая ? ПомагайВоронько ПлатонЧерез поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик: садять сад, -
Він поміг кінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж два ряди.
Рій із пасіки пішов,-
Помагай роя знайшов,
Обходивши луг і ліс,
Він в село його приніс.
За селом копали став,-
Помагай візок дістав.
Цілий день возив пісок,
Аж вищав його візок.
Помагая у труді
Знають літні й молоді,
Ковалі і муляри -
Всі радянські трударі.
Ось і ти часу не гай.
Будь, як хлопчик Помагай!...
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Чого тільки не робив радянський хлопчик, аби в школу не ходити
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зараз діти пішли "шустрі" так що є підозра що "гроші" "не доженуть"...
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Это называется нет больше в селах образования, валите детки зимой по 30км до городов. Зеробили їх разом. Да Зесептиконы?
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Мож Олёша нэдэржавного зразка закупит всем школьникам электросамокаты, как у себя?
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До речі, саме учні сільских шкіл показують найкращі результати на ЗНО.
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Я учился с отличником из сельской школы, но он был отличником только в сельской школе...
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По этой логике - чем больше учеников в классе, тем учителю легче каждого из них качественно научить чему-то?
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Не тільки кількість школярів але і якість навчання має оплачуватися.
+ індивідуальний підхід місцевої влади до кожної школи.
Але для цього треба всього-навсього заставити перестати красти.
Без реформованої судової системи це НЕ МОЖЛИВО.
Складається враження, що Україні не світить створити незалежну та чесну судову систему.
Дуже важко просуваються реформи.
І все одно держимо кулачки чи схрещуємо пальці за Україну. Ну і самі наполегливо працюємо в цьому напрямку. Люди, "хтось" Вам нічого не зробить. С а м е н ь к і.
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За бєню пальчики ви схрестили на виборах гарно, а тепер пропонуєте кулачки за Україну держати?
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І ці гроші це депутати СН які кажуть - хлопчику цукерку, гроші хочеш, пішли за мною Наступного року почне працювати принцип "гроші ходять за школярем", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8636
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Когда я слышу подобное словоблудству знаю, что со школьников и их родителей снимут последнее.
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Вибачте, я не зрозумів - за останні 2 місяці виникла заборгованність перед вчителями , через те , що останні роки місцева влада неефективно розподіляли субвенції ? Правильно ? Абсолютно по всій країні ? Щось із логікою не так...

А принцип - гроші ходять за учнем - дуже схожий на позбавлення українців права на освіту. Практично всі села в країні україномовні, але школи в них невеликі. тепер їх позакривають, а вчителів повиганяють ?
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я отвечу коротко, провели децентрализацию... теперь все поняли,
что пидо....сы не только сидят в Киеве, но есть и свои местные
и близкие лоюди с такой же нетрадиционной ориентацией
да, местная власть стала красть 50% субвенций, которые они должны выделять на школы,
как есть, простите.
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А чому до приходу зекоманди платили вчасно? Децентралізація ж не з липня почалася. Чому мовчите про те, що самокат у місцевих бюджетів вирішив бабки віджати в центр? Чи вам знову клятий Порошенко насрав у штани?
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А как насчитываются многомиллионные зарплаты и премии министров,судей,прокуроров?Что такого уникального они делают для людей?
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А чому мозги не ходять за зеко ******? Скандали ходять. Дурість, навіть, випереджає. А от розум пішов у зворотній бік - вони його зробили!
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Какие деньги? Они все уже давно ходят только за одним "человеком" - Коломойским.
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да вы хотя бы второй этап медреформы возобновите,
врачи в стационарах уже и смеются и плачут.
Или корупционные аргументы главврачей пересилили желание
проводить реформы для людей?!
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"В следующем году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником", - Гончарук" - где же столько денег набрать? В конце прошлого года лежал 9 дней в больнице, заплатил 10 600 грн. из своих денег, а не из тех которые за мной ходят.
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Цей дебіл судячи по всьому "курить" щось важке - де ти грошей набереш і на нові дороги і на пенсії сепарам і на зарплату вчителям в 4000 євро а тут ще і за школярами "гроші бігати будуть"!!!
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Ходят, ходят и все мимо. Никак дойти не могут Наступного року почне працювати принцип "гроші ходять за школярем", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2752
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Да , уж.
Дошли до дна , и его уже копаем....
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поки не скасуємо принцип "гроши ходять за корупціонером" реальних успіхів не буде.
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Він походу з самоката добре гепнувся. "из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату" - так ви ж самі гроші забираєте у місцевих громад, а потім вішаєте на них усіх собак
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"Количество учащихся в школе будет влиять на расчет зарплаты учителей"
Источник: https://censor.net.ua/n3162486

НИВАПРОС. Сделайте классы по 100-200 человек, и три смены в школе - вот деньги в школу и "придут".
Жаль, что Гончарук не учился в классе 1 "Ы" в третью смену.
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У Гончарука кураторы российские, запоребриком классы укрупняют, школы сливают, уроки физкультуры проходят в одном спорт зале для 2 классов одновременно, а также в актовых залах.
Не понимаю, почему Гончаруку зарплату платят украинцы, а не россияне?
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