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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2333) пенсія (544) Донбас (13875) Кириленко Павло (6)

 ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко

ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, це питання опрацьовується і потребує змін у законодавстві, заявив керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Це опрацьовується. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз законодавство діє так, що людина має бути особисто ідентифікована", - сказав Кириленко в ефірі виїзної студії Українського радіо на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної і правової держави" в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. "Є чіткий порядок, у якому випадку людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які дійсно фізично не можуть перетнути. Ці питання порушувалися", - сказав глава Донецької обладміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

"Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, що підтверджують документально, що ті особи, які не можуть за фізичними можливостями перетинати лінію розмежування, але вони дійсно є, вони мають право на отримання пенсійного забезпечення, щоб нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи і передавати їх в органи Пенсійного фонду", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості з пенсій без терміну давності (нині діє ліміт - 3 роки).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162485
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот.
Значит и налоги может ОБСЕ собирать.
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Итак, вопрос пенсий. На оккупированной территории 700 тыс. пенсов. Из них сколько умерло или выехало в Рашу за 5-6 лет оккупации? Ну пусть 10% = 70 тыс. Естественно ОРДЛО не пересылает Украине справки о смерти как и не информирует кто куда выехал.
Шахтерская пенсия - 5-8 тыс.грн. в среднем возьмем 6,5 тыс.грн. Итого за год это 78 тыс.грн. За 5 лет = 390 тыс.грн. На 1 человека. Множим на 70 тыс. = 27 млрд.300 тыс.грн.
Это сумма "чистой прибыли" тех кто хочет организовать "передачу пенсий". Ведь эти деньги Украина теоретически должна выплатить, но фактически их получать будут левые люди, от имени "мертвых душ".
Любой чиновник который заявляет что "надо передавать туда пенсии", "без документов и верификации" - на самом деле хочет только одного - присесть на эти 27 млрд.
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...В Австрії дали 14 років в'язниці жінці, яка просила Путіна ввести військаОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко - Цензор.НЕТ 4338

В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років....
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Дійсно, що вони сліпі. При цьому після того, як пенсії будуть у сепарів ОБСЄ звинуватять у службовій халатності.
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Краще віддайте їм ключик від сейфів Бені і Квартала 95
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Ну вот.
Значит и налоги может ОБСЕ собирать.
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Зачем это делать ? Когда речь идет о деоккупации. Или нет ?
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Прекращай хавать гавно - оно кишит бактериями ))
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прежде чем платить пенсии ОРДЛО должно заплатить в бюджет налоги за5 лет,а так болтик
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Я розмовляв з хлопцями, які воювали. Так от, нафіг нам не потрібні ці сєпари, обгородити стіною і нехай там живуть.
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Хроника одного Президента ...
29.11.2019 г.

Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Становится все интереснее "В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год " Что это за процессы?
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обосрался или пошел период полетов в космос с Дядей Герой))))
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Може цого налякати повторні "погрози" Марусі після обшуку і записане Білецький внаслідок цих подій відео?
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готовится к встрече с куйлом, о другом и думать не может
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Путєн сказав бєні перенести візит . От бєня і переніс.
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А податки з підприємств лагандонії в український бюджет, а також своєчасну оплату також ОБСЕ буде збирати ?
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Пусть ОБСЕ продолжает считать взрывы
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за наш счёт (налоплательщиков Украины) разумеется!))))))))))))))
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Дебилы, то у них проблемы с тем чтоб зарплаты выдать то миллиону пенсионеров готовы миллиарды платить, при том это снимет бремя с российского бюджета так-как они наверняка отменят свои пенсии.
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Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в жовтні 2019 року зросла на 9,5%, з початку року - на 30% і на 1 листопада склала 3,438 млрд грн.. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат), передає Інтерфакс-Україна.
За її даними, в жовтні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств збільшилася на 15,8% і на 1 листопада склала 2,282 млрд грн.
https://mind.ua/news/20205017-zaborgovanist-po-zarplati-u-zhovtni-zrosla-na-95-derzhstat
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Да в Залесье уже приготовились! ЗЕКоманда похоже уже всё втихаря порешала. Осталось оформить

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, - глава Донецкой ОВГА Кириленко - Цензор.НЕТ 795
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в шахтах бамбаса кроме танков навалом лежит тушонка,сыры.ю хамоны,икра, балыки. просто бамбасяне ленивые и не хотят это доставать,рассабачились на дармовых деньгах
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Цецчувск явно з'їхав з розуму. Він не має поняття зеленого, що таке місія ОБСЄ і які функції вона бере на себе. Його днбвльна заява ще раз говорить про те, що до влади прийшли не просто непрофесіонали, а невігласи.
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його зава не дебільна, а продуманий варіант як "присесть на потоки" денег без строгой отчетности.
С одной стороны, если ОБСЕ передаст местным мешок с деньгами и соберет в "ведомости" 200 подписей "пенсионеров" - можно нехило навариться, организовав кучу липовых пенсов или даже "мертвых душ" с той стороны, с другой стороны - если что никто не подкопается насчет воровства, ведь будет отмазка - "я тут причем, все вопросы к ОБСЕ".
На "той стороне" за 6 лет оккупации умерла туева хуча пенсов. В Украину ОРДЛО данные об их смерти не передает. Сейчас если "передавать" пенсии то надо будет им огромные суммы выплатить за 5-6 лет. Если пенсия у шахтера 8000 грн., то за год это 96 тыс.грн., а за 5-6 лет - полмиллиона грн. На 1 человека. Масштаб "левых" денег - космический. Коломойский нервно курит в коридоре.
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Розумієте місія ОБСЄ - суто сростережна. І не бере жодної участі у процесах, за якими спостерігає. Жодної. Зовсім. Вона лише фіксує спостереження. Тому про участь уроздачі пенсії спостережної місії може говорити хіба що повний профан.
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ты смотришь очень узко. Чиновник на это и рассчитывает, специально подсовывая тебе варианты по второстепенному вопросу чтобы ты их обсуждая по умолчанию согласился с главным вопросом.
Чиновник закидывает вопрос КАК передать, Как будто вопрос что Украина должна там платить пенсии, уже решенный.
Т.е. вместо того чтобы обсуждать более широкий вопрос "надо ли передавать", он нас втягивает в обсуждение "КАК передавать". Мы допустим скажем что ОБСЕ к этому отношения не имеет, он подсунет нам другую организацию, ведь обсуждая КАК передавать мы уже фактически согласились на выплату там пенсий. Это сознательная манипуляция, чиновники втягивают Украину в ситуацию когда передача денег уже вопрос решенный и отыграть нельзя.
Так что нет смысла обсуждать "ОБСЕ или кто-то другой", надо обсуждать "с какого хера вообще что-то передавать"?
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Я це все розумію. Тому зразу ж і відповідаю, що це бздур. Пенсію на окупованих тер теоріях платити НЕМОЖЛИВО!!! Бо немає можливо ті провести навіть облік пенсіонерів. Хто помер після 2014 року, хто став пенсіонером вже при сепаратистах і окупантах. Тому ці бздури чиновника не більше ніж бздури. З яких ямюиплата пенсій місією ОБСЄ є найменшим.
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Вони і самі знають що тема з ОБСЄ не має шансів, їм потрібно легалізувати саму ідею "виплат", а там вони знайдуть як. ОБСЄ то так типу "ми шукаємо варіанти і готові розглядати навіть фантастичні".
Якщо ці бздури повторювати кожен день та запускати обговорення, то врешті решт це стане реальністю. Тут немає сенсу вступати в обговорення "можливо - не можливо", а відразу просто слати нахрін.
Коли на кону 27 млрд. "живих грошей", чиновники знайдуть варіанти як зробити це "можливим". Он вже довідки з ОРДЛО Україна приймає як офіційні документи, ще кілька ітерацій і з документами по "пенсіях" порішають.
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А може нехай ПЕРЕРИМ НАСЕЛЕННЯ зелені розпочнуть з Лугандону? ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко - Цензор.НЕТ 8048
Всіх членів СН на чолі з сівохою з листочками і ручками відправити "к любимому народу"?
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Повторяю еще раз, хер им нарезанный пятаками а не пенсии!
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Как же нашим сепаро-чиновникам горит начать крутить махинации с пенсиями. Это э непаханое поле - поставлять пенсию в черную дыру, без документов и проверок.
Я тоже готов доставлять пенсии, причем бесплатно! Загружаейте грузовик мешками с деньгами.
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Кстати да!!! И пусть там же ОБСЕ собирает налоги и отчисления в украинский бюджет. Ачо!
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Не тем путем идете Зебобики.

1. Свои пенсы копейки считают, а вы, предатели, озабочены как к парашенской пенсии присоединить украинскую....

Здесь пенсов из нищеты подымите, а потом будете думать о своиз лынырах.

2. ОБСЕ готово пенсии передавать. Этих парашенских "гуманитариев" давно пора посылать на хрен. Значит пусть собирают там налоги, плату за электричество.
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Сначала пенсии потом субсидии соцвыплаты и зарплаты, бюджетникам и силовикам. Главное мир.А ганьба и нищета дело наживное,привычное для быдла.И самое смешное что и откаты
укрепят этот мир как ничто другое. Чечню он хочет устроить за наш счет.Как при Кадырове.
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...Бундесвер назвал нацистскую форму примером высокой моды, пришлось извинятьсяМинистерство обороны Германии опубликовало фотографию нацистского кителя в качестве примера «ретро-моды». «Также #fashion - это аспект. До сегодняшнего дня в стиле высокой моды присутствуют элементы военного стиля», - говорится в подписи к снимку.В связи со скандалом представителю Минобороны Кристиану Тильсу пришлось извиняться. По его словам, сотрудник, который опубликовал фото, получил выговор.Тилс отметил, что инцидент нанес ущерб репутации немецких военных и вызвал «значительное раздражение». Сообщается, что публикация нацистской формы не связана со взглядами сотрудника.По данным Бундесвера, была снята серия фотографий в военно-историческом музее Дрездена. Среди снимков оказался китель, который служил реквизитом триллера «Валькирия» 2008 года.
«Намерение состояло в том, чтобы показать фоторепортаж о многовековом влиянии униформы на моду. К сожалению, мы по ошибке опубликовали это с множеством предоставленных нами фотографий. Естественно, всего этого не должно было случиться», - говорится в официальном сообщении Бундесвера....
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И я могу на себя взять обязанность денежку тырить это хорошая обязанность. ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, - глава Донецкой ОВГА Кириленко - Цензор.НЕТ 1052
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...В Австрії дали 14 років в'язниці жінці, яка просила Путіна ввести військаОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко - Цензор.НЕТ 4338

В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років....
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Тобто з кацапами можна робити танцульки навкруг України, але якщо я хоч найменші натяки на можливі танцульки навкруг самої Авс ріх, то австріяки робляться звірами? 😁
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офф топ
«Федеральной службой безопасности рф по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка россии, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера»,
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Если пенсии туда то пусть сами и платят европейцы,где откуда в бюджете на окупированые територии деньги взять с бюджета?
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Наблюдать у них не очень получается,хотят попробовать новую профессию, почтальоны печкины!
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Якщо ці пенсії будуть виплачуватись з майна керівників пенсійного фонду та інших представників влади або ОБСЄ, то я обома руками ЗА. ОБСЄ просто супер! Ці засранці не можуть зафіксувати російські обстріли але чужі гроші (а по дорозі звичайно вкрадуть, оскільки це ОБСЄ наскрізь корумповане) вони залюбки понесуть в ОРДЛО. І ще питання чи для пенсіонерів. Думаю швидше для "повстанців"
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...вначале " Пу убери войска....", потом пензии......
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Итак, вопрос пенсий. На оккупированной территории 700 тыс. пенсов. Из них сколько умерло или выехало в Рашу за 5-6 лет оккупации? Ну пусть 10% = 70 тыс. Естественно ОРДЛО не пересылает Украине справки о смерти как и не информирует кто куда выехал.
Шахтерская пенсия - 5-8 тыс.грн. в среднем возьмем 6,5 тыс.грн. Итого за год это 78 тыс.грн. За 5 лет = 390 тыс.грн. На 1 человека. Множим на 70 тыс. = 27 млрд.300 тыс.грн.
Это сумма "чистой прибыли" тех кто хочет организовать "передачу пенсий". Ведь эти деньги Украина теоретически должна выплатить, но фактически их получать будут левые люди, от имени "мертвых душ".
Любой чиновник который заявляет что "надо передавать туда пенсии", "без документов и верификации" - на самом деле хочет только одного - присесть на эти 27 млрд.
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ДУРАК? И как он себе этот процесс представляет?! БЕСТОЛОЧИ!!!
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Не дураки и не бестолочи. Жулье и капитулянты.
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А это значит, что украинским пенсионерам пенсий не будет.
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и что "доставщики" будут подписывать договор о материальной ответственности и делать отчеты как кассиры? Какую же он несет ахинею.
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Хто збирає податки, той і платить пенсію. По всім правилам повинен платити *****. Ще надумайте у Крим пенсії платить, ідіоти.
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Брат- сепар,кум-сепар,друг-сепар,а он патриот?Не смешите!С учетом того,что контроля за умершими в ОРДЛО,у Украины нет,то представляю как будет рада сепаратня.Можно на покойников пенсии получать не ограниченно.Их даже не смущает тот факт,что ОБСЕ не имеет права это делать,это не ее функция.
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извините но это какая то уйня, ты пашишь, а бабка оравшая ***** введи войска будет получать пенсию из моих отчислений
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Пенсам які зазєлю , приготуватись до руйнації ПФУ після приєднання домбаської гангрени .
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Еще раз для "президентов мира":понятие "оккупированная территория"включает в себя полное содержание этих территорий оккупантом.А подобная идея-обычное пособничество собственной оккупации
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Пусть лучше обсе заставит вывести ху..ла с Украины, тогда пенсии мы и сами доставим.
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а доставку взносов в ПФУ от предприятий Лугандона ОБСЕ обеспечит ?
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лавайте. а то у них уже сил нет, украинский флаг топтать.
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А где деньги брать? Какой дурак в Украине будет финансировать террористов?
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Так может ОБСЕ заменит и все остальные функции государства от президента и кабмина до верховной рады? что за ересь от зелебобов?? нахрена тогда вообще государство, налоги и миллионы чиновников???
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Може хай зразу снаряди до Градів порозвозять.
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Sergey Naumovich

Если Сивохо очень переживает за пенсионеров на территории ОРДЛО, предприятия которого ничего не платят в украинский Пенсионный фонд, то пусть продаст все свои материальные ценности и срочно передаст деньги старикам такую помощь. Я вот тоже переживаю за тех, кто не звал на Донбасс российские войска, был за суверенитет Украины, но оказался в сложной ситуации. Но Сивохо может начать с себя, а не с налогоплательщиков, и показать пример помощи.
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А распределение их как будет контролировать ОБСЕ? )) от дебилы...
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А кто, блд, будет доставлять налоги с предприятий Лугандона в Украину и социальные взносы? Почему с меня должны удерживать внески на этих уродов? Дань победившим оркам, сивоху им в задницу?
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ОБСЕ нефуя не делает для Украины. А перед террористами выслуживается. Их для чего туда послали ? Они уже и забыли.
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Може тогда и свои деньги заплатят? А когда налоги ЄСВ соберут - им разницу ПФ заплатит?
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