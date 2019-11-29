 ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко

"Це опрацьовується. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз законодавство діє так, що людина має бути особисто ідентифікована", - сказав Кириленко в ефірі виїзної студії Українського радіо на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної і правової держави" в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. "Є чіткий порядок, у якому випадку людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які дійсно фізично не можуть перетнути. Ці питання порушувалися", - сказав глава Донецької обладміністрації.
"Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, що підтверджують документально, що ті особи, які не можуть за фізичними можливостями перетинати лінію розмежування, але вони дійсно є, вони мають право на отримання пенсійного забезпечення, щоб нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи і передавати їх в органи Пенсійного фонду", - додав Кириленко.
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості з пенсій без терміну давності (нині діє ліміт - 3 роки).
Значит и налоги может ОБСЕ собирать.
29.11.2019 г.
Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Становится все интереснее "В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год " Что это за процессы?
За її даними, в жовтні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств збільшилася на 15,8% і на 1 листопада склала 2,282 млрд грн.
https://mind.ua/news/20205017-zaborgovanist-po-zarplati-u-zhovtni-zrosla-na-95-derzhstat
С одной стороны, если ОБСЕ передаст местным мешок с деньгами и соберет в "ведомости" 200 подписей "пенсионеров" - можно нехило навариться, организовав кучу липовых пенсов или даже "мертвых душ" с той стороны, с другой стороны - если что никто не подкопается насчет воровства, ведь будет отмазка - "я тут причем, все вопросы к ОБСЕ".
На "той стороне" за 6 лет оккупации умерла туева хуча пенсов. В Украину ОРДЛО данные об их смерти не передает. Сейчас если "передавать" пенсии то надо будет им огромные суммы выплатить за 5-6 лет. Если пенсия у шахтера 8000 грн., то за год это 96 тыс.грн., а за 5-6 лет - полмиллиона грн. На 1 человека. Масштаб "левых" денег - космический. Коломойский нервно курит в коридоре.
Чиновник закидывает вопрос КАК передать, Как будто вопрос что Украина должна там платить пенсии, уже решенный.
Т.е. вместо того чтобы обсуждать более широкий вопрос "надо ли передавать", он нас втягивает в обсуждение "КАК передавать". Мы допустим скажем что ОБСЕ к этому отношения не имеет, он подсунет нам другую организацию, ведь обсуждая КАК передавать мы уже фактически согласились на выплату там пенсий. Это сознательная манипуляция, чиновники втягивают Украину в ситуацию когда передача денег уже вопрос решенный и отыграть нельзя.
Так что нет смысла обсуждать "ОБСЕ или кто-то другой", надо обсуждать "с какого хера вообще что-то передавать"?
Якщо ці бздури повторювати кожен день та запускати обговорення, то врешті решт це стане реальністю. Тут немає сенсу вступати в обговорення "можливо - не можливо", а відразу просто слати нахрін.
Коли на кону 27 млрд. "живих грошей", чиновники знайдуть варіанти як зробити це "можливим". Он вже довідки з ОРДЛО Україна приймає як офіційні документи, ще кілька ітерацій і з документами по "пенсіях" порішають.
Всіх членів СН на чолі з сівохою з листочками і ручками відправити "к любимому народу"?
Я тоже готов доставлять пенсии, причем бесплатно! Загружаейте грузовик мешками с деньгами.
1. Свои пенсы копейки считают, а вы, предатели, озабочены как к парашенской пенсии присоединить украинскую....
Здесь пенсов из нищеты подымите, а потом будете думать о своиз лынырах.
2. ОБСЕ готово пенсии передавать. Этих парашенских "гуманитариев" давно пора посылать на хрен. Значит пусть собирают там налоги, плату за электричество.
укрепят этот мир как ничто другое. Чечню он хочет устроить за наш счет.Как при Кадырове.
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Шахтерская пенсия - 5-8 тыс.грн. в среднем возьмем 6,5 тыс.грн. Итого за год это 78 тыс.грн. За 5 лет = 390 тыс.грн. На 1 человека. Множим на 70 тыс. = 27 млрд.300 тыс.грн.
Это сумма "чистой прибыли" тех кто хочет организовать "передачу пенсий". Ведь эти деньги Украина теоретически должна выплатить, но фактически их получать будут левые люди, от имени "мертвых душ".
Любой чиновник который заявляет что "надо передавать туда пенсии", "без документов и верификации" - на самом деле хочет только одного - присесть на эти 27 млрд.
Sergey Naumovich
Если Сивохо очень переживает за пенсионеров на территории ОРДЛО, предприятия которого ничего не платят в украинский Пенсионный фонд, то пусть продаст все свои материальные ценности и срочно передаст деньги старикам такую помощь. Я вот тоже переживаю за тех, кто не звал на Донбасс российские войска, был за суверенитет Украины, но оказался в сложной ситуации. Но Сивохо может начать с себя, а не с налогоплательщиков, и показать пример помощи.