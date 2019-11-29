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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3349) електронні документи (44) Дмитро Дубілет (50) електронні послуги (7)

 Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців

В Україні з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату. Його запуск планується протягом 1-3 місяців.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою).

Що б ви не оплачували (паспорт, аліменти, мита тощо), ви майже завжди не зможете зробити платіж просто з мобільного додатку або інтернет-банку. Потрібно або платити в місцевих касах чи кіосках, або отримувати у банківському відділенні квитанцію, або, у кращому випадку, роздруковувати квитанцію на домашньому принтері", - написав він.

За словами міністра, сервіс буде дуже простий: "Колись давно ми запускали сервіс pb.ua/check, на якому можна перевірити квитанцію Привату за її номером. Новий сервіс буде працювати за схожим чином, але для всіх банків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переписі населення у 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн, - Дубілет

"Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції - і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП", - повідомив Дубілет.

Таким чином, зазначає міністр, громадяни зможуть зробити платіж з Приват24, monobank або іншого банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику.

"Звісно, мало буде створити цей сервіс. Після цього треба навчити чиновників їм користуватись. Ми приймемо постанову, якою зобов'яжемо все держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції. Також ми маємо прописати вимоги до генерації номерів цих квитанцій, щоб їх не можна було підбирати перебором... Але то техніка.

До речі, цей сервіс знадобиться і приватному бізнесу. Бо ж часто квитанції просять не тільки чиновники. З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не Парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців", - додав він.

Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162484
 
   
 Топ коментарі
 
Как бы Дима ни старался, всегда найдется свора тех, кто сразу начнет верещать про зраду, что никому это не нужно и метать лайно на вентилятор Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 923
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Хроника одного Президента ...

29.11.2019 г.

Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Возникают вопросы......
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Ты хронический идиот. Мне жаль тебя, юродивый... Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 6617
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слава Богу! очень редкое вменяемое решение от ЗЕлефилов....
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Такий сервіс вжедавно існує для власників карток. Але для пенсіонерів це - китайська грамота. Я своїх батьків присадиьи на нього не зміг. Подобається їм паперові квитанції - і все. Це для них ритуал - похід у живу чергу для оплати компослуг.
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Хроника одного Президента ...

29.11.2019 г.

Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Возникают вопросы......
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Мне ндравятся Ваши вопросы и самнения.А во время у президента был утренний стул?,а делал ли он на ночь клизьму?Правильно!
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У Вас дієздатність президента зводиться до процесів дефекації і використанні клізми?
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Как бы Дима ни старался, всегда найдется свора тех, кто сразу начнет верещать про зраду, что никому это не нужно и метать лайно на вентилятор Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 923
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Ты хронический идиот. Мне жаль тебя, юродивый... Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 6617
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Пока кроме тебя, зебил истеричный, никто тут не верещал.
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Хто оплачуватиме розробку, впровадження і підтримку сервісу. Антон Яценко особисто?
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Ответ истинного соевого какальщика в интернетах. Ноль по сути, главное кого-то дерьмецом облить.
Я ж тебе своим первым постом хлеболо-то получается и подзаткнул. Ты хотело было погадить как всегда, но не тут-то было, да, соесосное?
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😀Ну показал ты чиновку квитанцию с экрана смартфона...и дальше что？
А он тебе ответит...все это хорошо...но к делу нужно приложить ксерокопию...
Или беги делай...или ложи смартфон в папку...😀
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Нужно идти еще дальше. Например, система оплаты коммунальных платежей. Если пользователь обнаруживает ошибку в платежке, он вынужден брать квитанции и идти на поклон в соответствующую контору, где очередь как в совковые времена за чем-либо. В современном мире нужно расширять виртуальные обращения.
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Ну нарешті ! Зачекалися !
А далі інструкція :
-реєструємося в особистому кабінеті;
-заносимо паказання лічільників;
-дивимося розрахунки;
-можемо скачати рахунок.
А в Дніпрі є сайт "комплатьож" де всі розграхунки зібрані в одному місці для власників муніціпальних рахунків.
Стоп-стоп-стоп .... Я таке вже десь чув. Точно ! Воно вже є !
Дубілєт придумав те, що вже є ! Браво !
А як бути тим, у кого немає покриття інтернету ? А як бути літнім людям ? Чи може електронні рахунки будуть розносити поштарі ?
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объясните этому умнику, что такой сервис давно существует - portmone например...
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Думаю, умник в курсе. Но почему бы лишний раз не продать то, что уже существует?
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Умнику, типа Вас, не мешало бы прочитать статью
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На скільки % з дорожчають товари і послуги? Хто буде бенефіціаром сервісу, тобто - майданчиків, які нададуть і здійснюватимуть підтримку ПЗ?)
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