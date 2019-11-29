 Українська делегація зірвала виступ "представника Криму" на форумі ООН у Женеві, Росія обурена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Газета.ру.
За словами депутата Держдуми РФ Руслана Бальбека, коли він представляв свою доповідь, "деякі люди дозволяли собі кричати, стукати ногами, бити кулаками по столу".
"Неможливо повірити, що подібні варварські витівки можливі в центрі старої Європи - Женеві, яка є містом підписання великих гуманітарних конвенцій", - сказав він.
Він заявив, що на заході представники сусідньої держави продемонстрували "дикість і презирство" до цінностей демократії, головна з яких - свобода висловлювань.
Також він розкритикував і організацію форуму. Він переконаний, що секретаріат і голова порушили процедуру проведення засідання.
"Вони не спромоглися подивитися, що я член офіційної делегації Росії, про що секретаріат Форуму був повідомлений заздалегідь", - обурився Бальбек.
Російський політик висловив сподівання, що організатори форуму усвідомлюють свої помилки, і очікує вибачень перед Росією.
Нагадаємо, раніше постійне представництво України в Женеві направило в ООН ноту у зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму у Форумі з питань меншин.
Так что это тонкий троллинг европейских ценностей.
Обманула моего отца со сбережениями.
Обманула меня с пенсионными накоплениями.
Как мне найти слова для сына про российский патриотизм в Сирии, Ливии и Мозамбике?
Во-вторых фейк из США. Причем тут Европа?
Н.С.Хрущев уроженец Курской области Расеи. При чем тут Украина?
2- Да
3- уроженец Курской области - а кто населяет курскую область?
Bозмущен узбек Русла́н Исмаи́лович Бальбе́к (род. 28 августа 1977, Бекабад, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР).
Я возмущен не меньше, что какие-то узбекские черножопые чуркогоны гонят волну на крымских татар, потому что Россия дала ему место у депутатского корыта.
О, кстати, очень смешно. Россия скопировала у запада даже названия: раньше была дума с депутатами, теперь дума с сенаторами. До этого была Дума с боярами....Я не понял, как и когда бояре сенаторами стали?!!??!
Очень, как говорится, одиозная фигура, типа Медведчука.
Татарин, но был против Меджлиса, был организатором импичмента Джемилеву, верный пес Путина...
А что он в Думе делает?
Про таких говорят, что он манкурт....
Источник: https://censor.net.ua/n3162483
Демократия не вырабатывает механизмы защиты, которые должны быть жесткими, без сюсюканий, для отпора диктаторам и прочим демагогам...
механизмы защиты бывают надежными....
Ничего личного, бросилось в глаза, поправил...
ЖЁСТКИЙ
-ая, -ое; жесток, жестка, жестко, жестки и (разг.) жестки; жестче. 1. Твердый, плотный на ощупь; не упругий. Жесткие стулья. Жесткое мясо. Жесткие волосы. 2. полн. ф. О транспортных средствах: с твердыми сидениями, полками. Ж. вагон. 3. Суровый, грубоватый, резкий. Ж. характер. Жесткие черты лица. 4. Не допускающий отклонений, безоговорочный. Ж. срок. Жесткие условия. 5. О воде: насыщенный солями кальция и магния, не мягкий (в 7 знач.). || сущ. жесткость, -и, ж.