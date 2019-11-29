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Все про:Крим (7873) ООН (1340) Росія (21347) Женева (12)

 Українська делегація зірвала виступ "представника Криму" на форумі ООН у Женеві, Росія обурена

Українська делегація зірвала виступ представників Росії на форумі ООН у Женеві з питань нацменшин в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Газета.ру.

За словами депутата Держдуми РФ Руслана Бальбека, коли він представляв свою доповідь, "деякі люди дозволяли собі кричати, стукати ногами, бити кулаками по столу".

"Неможливо повірити, що подібні варварські витівки можливі в центрі старої Європи - Женеві, яка є містом підписання великих гуманітарних конвенцій", - сказав він.

Він заявив, що на заході представники сусідньої держави продемонстрували "дикість і презирство" до цінностей демократії, головна з яких - свобода висловлювань.

Також він розкритикував і організацію форуму. Він переконаний, що секретаріат і голова порушили процедуру проведення засідання.

"Вони не спромоглися подивитися, що я член офіційної делегації Росії, про що секретаріат Форуму був повідомлений заздалегідь", - обурився Бальбек.

Російський політик висловив сподівання, що організатори форуму усвідомлюють свої помилки, і очікує вибачень перед Росією.

Нагадаємо, раніше постійне представництво України в Женеві направило в ООН ноту у зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму у Форумі з питань меншин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162483
 
   
 Топ коментарі
 
Дикость - убивать людей и строить средневековую империю в 21м веке.
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Выражаю глубокую обеспокоенность Украинская делегация сорвала выступление "представителя Крыма" на форуме ООН в Женеве, Россия возмущена - Цензор.НЕТ 8604!
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Дикость - убивать людей и строить средневековую империю в 21м веке.
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Дикарей бы не принимали в центре старой европы и тем более не давали бы им слово.
Так что это тонкий троллинг европейских ценностей.
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Я поддерживаю выражение глубокой обеспокоенности.
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Эта страна обманула мою бабушку с облигациями внутреннего займа.
Обманула моего отца со сбережениями.
Обманула меня с пенсионными накоплениями.
Как мне найти слова для сына про российский патриотизм в Сирии, Ливии и Мозамбике?
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почему только материальное вспоминаеся в первую очередь ? у меня раша отобрала мою родину крым она развязала войну и оккупировала территории моей страны она убивает наших солдат и мирных жителей она наконец отобрала детство и юность у молодого населения захваченных территорий делая их пушечным мясом для будущих военных конфликтов деньги важный момент в нашей жизни но важнее все таки сама жизнь и будущее поколений
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гуманная слишком гейропка. А ведь могли же руню по старому по протому на бутылки посадить.
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Полный бельбец! Россиянин, блд! Как таких уродов Земля носит?
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Почему Гебельсу не даете говорить ? Это же не демократия ! ))
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маленький бальбек был выбран рашей даже по росту -карлик продажный упырь и позор татарского народа
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В интернетах ходит инструкция в картинках, что нужно сделать раисе со своим возмущением.
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"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы". Та прям таки нет
Українська делегація зірвала виступ "представника Криму" на форумі ООН у Женеві, Росія обурена - Цензор.НЕТ 3164
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Во-первых - это фейк
Во-вторых фейк из США. Причем тут Европа?
Н.С.Хрущев уроженец Курской области Расеи. При чем тут Украина?
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1- Да
2- Да
3- уроженец Курской области - а кто населяет курскую область?
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Изучай этнический состав СССР и параши.Мне это не интересно
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Не фейк. Хрущев на генеральной ассамблее ООН в 1960 г. Он не стучал ботинком по столу, но тряс им в воздухе. Поведение певого лица паРаши в ООН для напоминания нынешним бальбекам.
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Ничего Россия не возмущена.

Bозмущен узбек Русла́н Исмаи́лович Бальбе́к (род. 28 августа 1977, Бекабад, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР).

Я возмущен не меньше, что какие-то узбекские черножопые чуркогоны гонят волну на крымских татар, потому что Россия дала ему место у депутатского корыта.

О, кстати, очень смешно. Россия скопировала у запада даже названия: раньше была дума с депутатами, теперь дума с сенаторами. До этого была Дума с боярами....Я не понял, как и когда бояре сенаторами стали?!!??!
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Да я в Википедия почитал.
Очень, как говорится, одиозная фигура, типа Медведчука.
Татарин, но был против Меджлиса, был организатором импичмента Джемилеву, верный пес Путина...
А что он в Думе делает?

Про таких говорят, что он манкурт....
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Шкода, що наші каблуком у хлєбало крисчанина не поцілили. Хрєново. Треба тренуватись Українська делегація зірвала виступ "представника Криму" на форумі ООН у Женеві, Росія обурена - Цензор.НЕТ 611
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Он заявил, что на мероприятии представители соседнего государства продемонстрировали "дикость и презрение" к ценностям демократии, главная из которых - свобода высказываний.
Источник: https://censor.net.ua/n3162483

Демократия не вырабатывает механизмы защиты, которые должны быть жесткими, без сюсюканий, для отпора диктаторам и прочим демагогам...
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Что бывает ЖЁСТКИМ: топчан, корсет, диск.
механизмы защиты бывают надежными....

Ничего личного, бросилось в глаза, поправил...
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Ещё бы толковый словарь, как-нибудь, бросился в глаза...

ЖЁСТКИЙ
-ая, -ое; жесток, жестка, жестко, жестки и (разг.) жестки; жестче. 1. Твердый, плотный на ощупь; не упругий. Жесткие стулья. Жесткое мясо. Жесткие волосы. 2. полн. ф. О транспортных средствах: с твердыми сидениями, полками. Ж. вагон. 3. Суровый, грубоватый, резкий. Ж. характер. Жесткие черты лица. 4. Не допускающий отклонений, безоговорочный. Ж. срок. Жесткие условия. 5. О воде: насыщенный солями кальция и магния, не мягкий (в 7 знач.). || сущ. жесткость, -и, ж.
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