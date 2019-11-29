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 Політика України, За кордоном
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Все про:Газпром (505) Латвія (264) Нафтогаз (653)

 "Нафтогаз" подав клопотання до суду Латвії про стягнення з "Газпрому" $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя Риги (Латвія) про визнання і виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів.

"Газпром" (MOEX: GAZP) у звіті з МСФО повідомляє, що засідання суду щодо цього клопотання заплановано на кінець квітня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162482
 
 
 Топ коментарі
 
Ошибся, то в Литве, в Латвии компания "Латвийский газ", кацапский.
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Треба було в Угорщині подавати і глянули б як вони офанаріли б))
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34% akciji imejet gazprom v Latviji tam xranilice jest gaza.V Litve gazproma net, paprostu vybrosili ix oni nam nenuzni
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Lietuvos dujos к примеру, трубопровод и станции перекачки, это скорее всего шантаж нафтогаза. Это не значит, что мы чтото взыщим, это даст право на взыскание имущества кацапии
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Ошибся, то в Литве, в Латвии компания "Латвийский газ", кацапский.
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https://www.youtube.com/watch?v=7zflhAJ5uRU

Михаил Крутихин, как Газпром рынок терял и другие экономические новости (ринок Украины, теряют. ЦАП ЦАПЫЧ лиговский назло маме уши отмораживает).
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34% akciji imejet gazprom v Latviji tam xranilice jest gaza.V Litve gazproma net, paprostu vybrosili ix oni nam nenuzni
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Правильно сделали, что избавились от ошейника газпрома, их клещи нужно обрубывать, пускай свою страну газифицируют и сдирают с населения деньги.
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Da dumaju sto pravilno zdelali.Zavisit ot ruskix ix politiki nemozno.My uspesno rabotajem sto kasajetsia energetiki i sami.Vot terminal zyzenogo gaza uze imejet 5 postojanix pokupatelej gaza.3 litovskije tocnej vse litovskije sto jest u nas i 2 estonskije kompaniji v dani moment,potom kogda podkliucemsia k Polse budet i poliaki pokupateli
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Да, вроде идея Польши подключиться к ват трубопроводом и заняться закачкой только сжиженого газа.Поляки уже анонсировали отказ от продления контракта с кацапией после 2022 года, значит еще дополнительные терминалы.
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Da poliaki otkazitsia dolgosrocnogo kontrakta s rosiji.Potomu sto takoj kontrakt jest ubytocni.Nado nepreviazatsia k cene,zyzeny gaz desevle dopustim teper na 20% tak pocemu pokupat doroze?Oni ecio trubu vlozyt s Norvegiji do 2022 pustit ejio tam 10 miliard kubov mocnost ejio.Tam sami poliaki sovmestno s dacanami i norvegami budet dobyvat gaz.Zyzeny gaz u nix gde to 7.5 miliarda mocnost terminala toze budet.A eta truba sto s Litvoj tak tut obcy rynok s EC.
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mi imejem terminal i secas zakupajem gaz desevle s terminala,a latysi platyt bolse za gaz,potomu sto u nix jest gazprom gaz.Pravda latysi pokupali u nas gaz s terminala ne znaju tocno skolko mozet 1/3 ili bolse.
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яка чудна кацапська назва "Латвійський Газ"? "Нафтогаз" подав клопотання до суду Латвії про стягнення з "Газпрому" $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1941
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Треба було в Угорщині подавати і глянули б як вони офанаріли б))
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Лучше бы в лигу сексуальных меньшинств. результат был бы тот же , что и с Стокглольмским и с латвийским. газпрому похеру
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Отак.Поки Нафтогаз судиться з Газпромом,Мін.енергетики веде з ними секретні перемовини.
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...в Україні сивуха зібрався платити пенсії лугандонам , а тим часом у Австрії ...
В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.
Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.
Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.
Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343780-v_avstriji_dali_14_rokiv_vjaznitsi_hintsi_jaka_prosila_putina_vvesti_vijsjka

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