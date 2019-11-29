НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя Риги (Латвія) про визнання і виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів.
"Газпром" (MOEX: GAZP) у звіті з МСФО повідомляє, що засідання суду щодо цього клопотання заплановано на кінець квітня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газуИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3162482
Михаил Крутихин, как Газпром рынок терял и другие экономические новости (ринок Украины, теряют. ЦАП ЦАПЫЧ лиговский назло маме уши отмораживает).
https://lg.lv/ru/o-nas/rukovodstvo
В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.
Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.
Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.
Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343780-v_avstriji_dali_14_rokiv_vjaznitsi_hintsi_jaka_prosila_putina_vvesti_vijsjka
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