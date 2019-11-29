 "Нафтогаз" подав клопотання до суду Латвії про стягнення з "Газпрому" $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу

"Газпром" (MOEX: GAZP) у звіті з МСФО повідомляє, що засідання суду щодо цього клопотання заплановано на кінець квітня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.

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