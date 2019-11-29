 Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так вважає глава Міноборони Британії Бен Воллес, який виступив учора на дебатах в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) в Лондоні.
"Росія крок за кроком і міліметр за міліметром перевіряє нашу рішучість, наприклад, використовуючи Україну для цього: там вона застосовує гібридний спосіб ведення війни", - сказав британський міністр.
За його словами, там, де чиняться спроби Росії, "ми повинні разом взяти це під контроль і дати рішучу відсіч".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".
28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Парижі, Макрон заявив, що не вважає Росію ворогом і закликав НАТО до більш тісної взаємодії з РФ.
Раніше президент Франції неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони за співпраці з НАТО.
Он может воевать только против тех, кто слабее. И то изподтишка
Вот и пытается ******** через их там нету показать свое гнилое вяличие. Предыдущие "вожди" хоть от своих солдат не отказывались да ни пяди земли никому не отдавали, но плешивый бездарь путин "исправил" и это.
И напоследок ******** занимает №1 в мире по многим "номинациям".
И дело там не только в *****
Очень много всего накопилось, неповоротливая довольно структура, внутри разногласия есть
Имхо они объединились перед угрозой ***** странам Балтии, но все равно старые проблемы не решены
НАТО нужны реформы, самой организации, там бюрократия и во многом та же импотенция как и в ООН
уже молчу за предательство Украины.
или как вам угодно, дальше сами допридумываете - дел нет и на горизонте не просматриваются.
Кстати, если техника НАТО стоит в Европе, то для них расстояние- не проблема.
А Украина, да , первая под возможным ударом
но если ты во всей етой муйне будешь лежать под одеялом и тупо молчать, то грош тебе цена.
Ваши слова Прозвучали, что НАТО слабее параши
Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.
Поэтому Англия не хочет с ними быть и выходит из ЕС..