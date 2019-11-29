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 Політика України, За кордоном
  2012  37
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1097) НАТО (2188) Росія (21347) Воллес (7)

 Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес

Росія - реальна загроза для НАТО, якій можна протистояти, тільки посилюючи міжнародне партнерство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так вважає глава Міноборони Британії Бен Воллес, який виступив учора на дебатах в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) в Лондоні.

"Росія крок за кроком і міліметр за міліметром перевіряє нашу рішучість, наприклад, використовуючи Україну для цього: там вона застосовує гібридний спосіб ведення війни", - сказав британський міністр.

За його словами, там, де чиняться спроби Росії, "ми повинні разом взяти це під контроль і дати рішучу відсіч".

Читайте також: Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".

28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Парижі, Макрон заявив, що не вважає Росію ворогом і закликав НАТО до більш тісної взаємодії з РФ.

Раніше президент Франції неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони за співпраці з НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162480
 
   
 Топ коментарі
 
какое нато не смеши. вон целый ссср соснул финляндии. пидораша может только маленькие да слабые страны "кошмарить". С одной стороны уже китайцы, с другой ЕС. Все "вяличие" пидораши - напасть на небольшие страны с техникой построеной с нефтегазобаксов. Вот и вся пидораша. Доплюсуем сюда подлую, гнилую душенку - кидалово по договорам, нападение "из под тишка", анексии стран. (все это ссср и пидораша). Да и в истреблении и кидалове своего же населения ссср и пидораша также не погнушались.
Вот и пытается пидораша через их там нету показать свое гнилое вяличие. Предыдущие "вожди" хоть от своих солдат не отказывались да ни пяди земли никому не отдавали, но плешивый бездарь путин "исправил" и это.
И напоследок пидораша занимает №1 в мире по многим "номинациям".
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Видели фото и тренажерного зала?Там зверь.Путин только глянет,и сбежит с дамбаса и крыма.
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Та то ж йому хтось засадалив по саме німагу і він верещав.
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Та верещав,коли грудь брили,или наоборот,вращивали.
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та не будет пуйло воевать против НАТО никогда, кишка у него тонка !

Он может воевать только против тех, кто слабее. И то изподтишка
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какое нато не смеши. вон целый ссср соснул финляндии. ******** может только маленькие да слабые страны "кошмарить". С одной стороны уже китайцы, с другой ЕС. Все "вяличие" ******** - напасть на небольшие страны с техникой построеной с нефтегазобаксов. Вот и вся ********. Доплюсуем сюда подлую, гнилую душенку - кидалово по договорам, нападение "из под тишка", анексии стран. (все это ссср и ********). Да и в истреблении и кидалове своего же населения ссср и ******** также не погнушались.
Вот и пытается ******** через их там нету показать свое гнилое вяличие. Предыдущие "вожди" хоть от своих солдат не отказывались да ни пяди земли никому не отдавали, но плешивый бездарь путин "исправил" и это.
И напоследок ******** занимает №1 в мире по многим "номинациям".
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Как бы то ни было, но в НАТО дофига своих проблем
И дело там не только в *****

Очень много всего накопилось, неповоротливая довольно структура, внутри разногласия есть

Имхо они объединились перед угрозой ***** странам Балтии, но все равно старые проблемы не решены
НАТО нужны реформы, самой организации, там бюрократия и во многом та же импотенция как и в ООН
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Гниль отдельных западных политиков поощряет кремлевских бандитов!
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И как же эти британские мудаки помогли Украине по подписаным ГАРАНТИЯМ? Своими напомжеными губками да париками? джентельмены-гомики. Ах да "броневичеки" прислали, правда он только по асфальту может ездить, да и в целом корыто.
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НАТО проигрывает кацапне по всем позициям...
уже молчу за предательство Украины.
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В чем они проигрывают ? Техника у рахи лучше ? Тренировка и мотивация может ? Полный бред. Просто Запад как всегда выжидает. Морит врага санкциями.Чтобы не силой,а ситуацией выиграть вообще без крови.
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ето можно назвать выжиданием, перегруппировкой, стратегической осмотрительностью
или как вам угодно, дальше сами допридумываете - дел нет и на горизонте не просматриваются.
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В 1930-е годы тоже выжидал. А потом Франция оказалась на 5 лет под оккупацией, а Англию накрыли ковровые бомбардировки.
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Вы утренний кофе не выпили или еще не протрезвели ?? Где НАТО и где параша
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Вот-вот... К сожалению, рашка значительно ближе, к Мариуполю, например. И вот это меня и печалит...
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Я об уровне техники, военном оснащении, а НЕ территориальной удаленности .
Кстати, если техника НАТО стоит в Европе, то для них расстояние- не проблема.
А Украина, да , первая под возможным ударом
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ты можешь пушками и автоматами обвешаться, броник нацепить,
но если ты во всей етой муйне будешь лежать под одеялом и тупо молчать, то грош тебе цена.
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Так и писали бы, что НАТО недостаточно действует. А не проигрывает по всем позициям.
Ваши слова Прозвучали, что НАТО слабее параши
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ну и где они обе? - думал де и были, к чему всхлип?
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Не имеет смысла даже сравнивать парашу и НАТО.
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Лондон трезво размышляет. Англичане все видят насквозь. И они всегда бивали раху. В отличии от немцев.
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В 30-годах была совсем иная ментальность.Эти люди все анализируют. Просто для них проще ссср развалить,чем сразу на рожон лезть.
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А у нас прибыл новый 2-й механик. Не просто россиянин, а из Кенигсберга! Таковых ранее тут не наблюдал... Ладно, поглядим, на угрозу НАТО. Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес - Цензор.НЕТ 3616
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И надо признать, г-н министр, в результате её тестов вы оказались засранцами. Ничего личного, но факты - упрямая вещь
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"Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.
Поэтому Англия не хочет с ними быть и выходит из ЕС..
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Великобританія завжди твердо і послідовно відстоювала демократичні цінності і не давало спуску Кремлю. А Капітулянтська позиція Макрона цього «корисного ідіота Кремля» щодо Росії викликала осуд з боку думаючих політиків. Ніколи не вірте росіянам бо росіяни не вірять навіть самі собі. Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Росія продає світу конфлікти. А Європа зразу наложила в штани і підняла ручки. Ніякого супротиву тільки потакання діям Кремля. Та в Франції і Європі засилля агентів ФСБ Московії і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Французи, Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
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