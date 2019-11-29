 Немає жодних підстав тримати Пашинського за ґратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прокурор Генеральної прокуратури, який розслідував цю справу, Віталій Мартиненко в ефірі телеканалу "Прямий".
Коментуючи запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою, він зазначив, що народний депутат завжди прибував на всі виклики.
"Під час слідства Пашинський не порушував норм кримінально-процесуального кодексу і брав участь у всіх слідчих діях", - повідомив він.
"Натомість інша сторона зі своїм адвокатом намагалися порушувати норми КПК та ігнорувати виклики", - додав ексспівробітник ГПУ.
Мартиненко також наголосив, що для затримання особи існує вичерпний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них.
"Суд під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу має звернути на це увагу, але чомусь не зробив цього, порушивши норми закону", - сказав він.
Слідчий зазначив, що на сьогодні працівники Державного бюро розслідувань не встановили жодних фактів, які б свідчили про те, що Пашинський перевищив межі необхідної самооборони.
"Слідством була встановлена правомірність застосування зброї Пашинським під час інциденту 31 грудня 2016 року", - наголосив Мартиненко.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
Аргумент 😁
Это ж просто фуллхаус
А у тому, що шмальнув у алкаша і урку, нічого поганого немає... Подивіться на рожу цього Хімікуса - там все написано, любітєль шансона небось. Пашинський, правда, теж не красавець, але гопів треба ставити на місце
Еще одно положение о временности ("на период действия особого порядка местного самоуправления") Медведчук предлагает убрать из статьи 2 действующего закона.
В заключительных положениях документа (статья 10) Медведчук предлагает закрепить так называемую "формулу Штайнмайера".
Медведчук предлагает исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".
Цензор скромно умалчивает последнюю новость.
Вспоминается вой местных кремлеботов про кума пети.
Странно что уже и Марусю Зверобой собираются посадить а петин кум до сих пор не сидит....
Медведчук подал поправки к закону - это сделал
Бывший следователь заявил, Петя призвал ЕС выступить против РФ - это исключительная говорильня
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікаціїподовжу.ть терміни тримання під вартою і продовжують тримати людину у СІЗО.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться.
Толсто работаете
І спершу до відповідальності притягти того хто займається незаконним розповсюдженням зброї?
Тут понти гонять на Хімікуса, не знаю хто кого і хто куди але якщо пригадати як Пашинський, після "самозахисту" розповідав як він в стрибку, лежачи на спині раком, стріляв вниз з живота, стволом спрямованим вгору... То я не впевнений що в цій ситуації саме Хімікус більший "бидло-гопник" ...