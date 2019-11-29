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 Політика України
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Все про:Пашинський (303) суд (5726)

 Немає жодних підстав тримати Пашинського за ґратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі

Відновлення закритої кримінальної справи стосовно екснардепа Сергія Пашинського відбулося з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прокурор Генеральної прокуратури, який розслідував цю справу, Віталій Мартиненко в ефірі телеканалу "Прямий".

Коментуючи запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою, він зазначив, що народний депутат завжди прибував на всі виклики.

"Під час слідства Пашинський не порушував норм кримінально-процесуального кодексу і брав участь у всіх слідчих діях", - повідомив він.

"Натомість інша сторона зі своїм адвокатом намагалися порушувати норми КПК та ігнорувати виклики", - додав ексспівробітник ГПУ.

Мартиненко також наголосив, що для затримання особи існує вичерпний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича

"Суд під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу має звернути на це увагу, але чомусь не зробив цього, порушивши норми закону", - сказав він.

Слідчий зазначив, що на сьогодні працівники Державного бюро розслідувань не встановили жодних фактів, які б свідчили про те, що Пашинський перевищив межі необхідної самооборони.

"Слідством була встановлена ​​правомірність застосування зброї Пашинським під час інциденту 31 грудня 2016 року", - наголосив Мартиненко.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162479
 
 
 Топ коментарі
 
Бывший следователь который закрыл дело не видит причин на продолжение дела
Аргумент 😁
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сірожа пашинський повинен сісти й сісти надовго.. сірожа пашинський сяде - як би там не репетувала навіжена тетянка чорновол та петіні прихильники на тутешньому форумі.. спочатку сірожа сяде за Хімікуса - а потім вже слідчі дії щодо сірожі будуть продовжуватись і по іншим епізодам його кримінальної біографії.
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Ага, шмальнул в человека и сразу политические преследования. А ещё когда сейчас всплывёт коррупция и мародёрство! Во вони то будет!!!
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сірожа пашинський повинен сісти й сісти надовго.. сірожа пашинський сяде - як би там не репетувала навіжена тетянка чорновол та петіні прихильники на тутешньому форумі.. спочатку сірожа сяде за Хімікуса - а потім вже слідчі дії щодо сірожі будуть продовжуватись і по іншим епізодам його кримінальної біографії.
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От по іншим епізодам - я згоден на 1000%. А по хімікусу... Насправді не бачу сенсу судити за те, що бахнув раніше судимого бидло-гопніка! Я терпіти не можу Пашинського, але конкретно у цій справі на його боці - бидло-гопів треба вичищати
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И главное, следствие должно выяснить, что это было:
Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу - Цензор.НЕТ 8573
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Вот за ЭТО , Турчинов с товарищами сегодня и требуют освобождения Пашинского .А если заговорит ?
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А ты когда сядешь маргинальская **** за призывы к сепаратизму
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Бывший следователь который закрыл дело не видит причин на продолжение дела
Аргумент 😁
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Ещё и в эфире телеканала Прямой

Это ж просто фуллхаус
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Мнение представительницы мариупольского люмпен-пролетариата для нас очень важно.
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Твое мнение неинтересно от слова вообще.
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Обидно за коллегу с ботофермы?Или франческа и лалайка - два ника одного бота?
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Я теж не бачу причин (на основі оприлюдненої інформації). От у Укроборонпромі причини є - хай за це і судять... І Авакова хай за рюкзаки судять.

А у тому, що шмальнув у алкаша і урку, нічого поганого немає... Подивіться на рожу цього Хімікуса - там все написано, любітєль шансона небось. Пашинський, правда, теж не красавець, але гопів треба ставити на місце
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Ну если любитель шансона тогда конечно, можно и стрелять и вообще 😁😁
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Не можна, а необхідно! Почув , що кацапськоязична челюсть, стріляй на звук!
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АРГУМЕНТ- полученные бабки,думает как бы не отдавать коль не успел дело похерять.Вот и лезет в прессу
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Ага, шмальнул в человека и сразу политические преследования. А ещё когда сейчас всплывёт коррупция и мародёрство! Во вони то будет!!!
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Тогда уже про политические репрессии будет вой
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Всё наоборот ,НЕТ никаких оснований находится Пашинскому на свободе ,это полностью морально деградированый тип ,за которым шлейф коррупции длинней чем расстояние от Земли до Марса ,ему нет места в обществе на свободе ,его место это камера для пожизненно заключённых.
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Когда ему будут предъявлены обвинения в коррупции?
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В преамбуле предлагаемого Медведчуком документа убраны положения о "временном порядке организации местного самоуправления ... в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Медведчук предлагает утвердить положение, что "исключительно в соответствии с настоящим Законом определяется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Еще одно положение о временности ("на период действия особого порядка местного самоуправления") Медведчук предлагает убрать из статьи 2 действующего закона.

В заключительных положениях документа (статья 10) Медведчук предлагает закрепить так называемую "формулу Штайнмайера".

Медведчук предлагает исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Цензор скромно умалчивает последнюю новость.

Вспоминается вой местных кремлеботов про кума пети.
Странно что уже и Марусю Зверобой собираются посадить а петин кум до сих пор не сидит....
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Меня в новостях на ЦН всегда удивляет что очень много новостей о том кто что сказал но очень мало о том кто что сделал
Медведчук подал поправки к закону - это сделал
Бывший следователь заявил, Петя призвал ЕС выступить против РФ - это исключительная говорильня
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Да просто же проверить виноват он или нет. Как там президент говорил, "а давайте выйдем на улицу и спросим 100 человек, бандит Пашинский или нет"? Когда мочат кого то одного ( ни Медведчука ни Портнова ни других откровенных врагов государства это кстати всё не касается, путин же запретил прямым текстом) - это и есть диктатура, устранение политических оппонентов. Очень похожиий процесс происходил лет 10-15 назад в рашке
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А чем именно УБЛЮДОК ПАШИНСКИЙ занимался на Майдане?
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А як там Гримчак? Про нього всі забули, а людина, схоже сидить ні за що!
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікаціїподовжу.ть терміни тримання під вартою і продовжують тримати людину у СІЗО.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться.
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сколько убогих, как мухи на Г... главное, чтоб Пашинского облаять.
Толсто работаете
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Перед тим, як відкрити рот, треба знати хронологію подій: хто перший вистрілив і хто перший вдарив пляшкою по голові! А решта все заказний п...! То що було перше - постріл чи удар по голові пляшкою?! Якщо Пашинський перший стріляв, то він винен однозначно, а якщо той перший вдарив пляшкою по голові, то він чесно заробив на адекватну відповідь! Поставте себе на місце Пашинського і того чувака...
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Може треба починати з питання, а за які такі "подвиги" Пашинського нагородили писАлетом?
І спершу до відповідальності притягти того хто займається незаконним розповсюдженням зброї?
Тут понти гонять на Хімікуса, не знаю хто кого і хто куди але якщо пригадати як Пашинський, після "самозахисту" розповідав як він в стрибку, лежачи на спині раком, стріляв вниз з живота, стволом спрямованим вгору... То я не впевнений що в цій ситуації саме Хімікус більший "бидло-гопник" ...
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Это просто полный пи...ц !Оно стреляет в человека и оказывается что его наказание за это -чисто политическое дело.Если бы этот подонок был простым рабочим сидел бы уже на нарах.
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