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 Політика України
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Все про:Пашинський (303) суд (5726)

 Розгляд клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва розглядає клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою екснардепа Сергія Пашинського.

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію засідання суду.

Печерський суд Києва розглядає клопотання слідчого про продовження строку тримання Сергія Пашинського під вартою на 60 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних підстав тримати Пашинського за ґратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162478
 
 
 Топ коментарі
 
Реально мародёра надо закрывать лет на 15 с полной конфискацией у всей семейки и удальних родственников.
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Пашинский должен трезво все взвесить и начать давать чистосердечные признания по мародерским делам Порошенко и по снайперам Майдана. Уверен, что тогда по его стрельбе в человека приговор будет очень мягкий. Не понятно почему адвокаты это ему не объяснили.
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Ничего Пашинский не поделает. Все порешали в сауне украинофоб Портнов и судья. Посадят Пашинского за самооборону на два месяца. Зедебилы и 73% дебилов к Вам обращаюсь если выпившая мерзота будет Вас долбасить бутылкой по голове подставьте еще своих детей и жену пусть и им перепадет. Как говорилось в новом завете ударили по левой щеке подставьте правую а то посадят как Пашинского
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Реально мародёра надо закрывать лет на 15 с полной конфискацией у всей семейки и удальних родственников.
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чувак, как можно жить в Украине и поддерживать врагов Украины - как внутренних (рыгоаналы лепящие лживое обвинение) так и внешних (ФСБ зачищает знаковые фигуры).

хотя кацапы - это кацапы.
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Мародёр это мародёр...это хуже внешнего врага, того ты знаешь и видишь, а внутренние твари разлагают страну изнутнти! Узбагойся.
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А за что судят за самооборону????? Или ты маргиональская гнида заголовков статьи не читаешь
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ты попутало, гнида это ты и твои хозяева мародёры.
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Шість хвилин вже пройшло - і жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші.. Жим-жим ? Суд розглядає клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського - Цензор.НЕТ 2817
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какой благовоспитанный старичок !....токо перед НГ опять возможно обострение.
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Так пашинський він і не пєтін, він ж Авакова...
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Пашинский должен трезво все взвесить и начать давать чистосердечные признания по мародерским делам Порошенко и по снайперам Майдана. Уверен, что тогда по его стрельбе в человека приговор будет очень мягкий. Не понятно почему адвокаты это ему не объяснили.
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У тебя и таких как ты гнид украинофобов одна справедливость а в украинцев другая
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И какая твоя справедливость? За спижженные Свиноборонпромом деньги калякать комменты в поддержку мародеров? Отрицать очевидное? Говорить на черное белое и наоборот?
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А почему долларовый миллионер, сидит в таком "свитерке", а не во фраке.... Обидно! Такой бедный и несчастный мужчина!)))
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Не думаю. Он очень богатый! И у него очень-очень влиятельные покровители! Таких не сажают.
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Бггг) земанкруты не понимают, что за весь этот беспредел им будут перерезать шейки, как курятам, а не кормить их в тюрьмах... земанкруты такие манкруты-это прям умиляет)))
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Ничего Пашинский не поделает. Все порешали в сауне украинофоб Портнов и судья. Посадят Пашинского за самооборону на два месяца. Зедебилы и 73% дебилов к Вам обращаюсь если выпившая мерзота будет Вас долбасить бутылкой по голове подставьте еще своих детей и жену пусть и им перепадет. Как говорилось в новом завете ударили по левой щеке подставьте правую а то посадят как Пашинского
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З права новий власник Водафона Україна ,а зліва шо це облізле мавпеня ???
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А як там Гримчак? Про нього всі забули, а людина, схоже сидить ні за що!
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікаціїподовжу.ть терміни тримання під вартою і продовжують тримати людину у СІЗО.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться, людину тупо тримають в СіЗО.
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Федур вездесущий, и как он везде успевает. На днях с этим контрабасом с Одессы возился, сегодня уже за Панинского тянет. Вспомнил один фильм французский, там адвокатская кантора отказалась защищать одного негодяя мотивируя это, дословно " мы дорожим своей репутацией".
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Просто эта крыса охренела. Едет оно сцарь сраный на машине, а тут "холопы" мешают. Закройте эту мразь и надолго.
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Глупенькие кукараиоты как обычно думают что заказные посадки коснутся только тех кто им не нравится. Инфузории одинаковые во все времена. Передайте товарищу Сталину что произошла чудовищная ошибка.
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А Пашинскому тюряга только на пользу пошла,постройнел,посвежел,помолодел.Пора и Потроха туда упечь,а то совсем обрюзг.
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