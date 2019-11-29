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 Політика України
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Все про:Коломойський (677) Данилюк Олександр (361) Приватбанк (351)

 Вплив Коломойського на ситуацію в Україні значно зменшився, - Данилюк

Вплив олігарха Ігоря Коломойського на керівництво України постійно зменшується, переконаний колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Данилюк заявив на дискусії "Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський", яка відбулася в Берліні.

"Моє чітке переконання, що вплив Коломойського - не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся - значно зменшився. Я це бачу", - заявив Данилюк.

На його переконання, численні інтерв'ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив - і "цей процес буде тільки посилюватися".

Водночас екссекретар РНБО визнав, що події навколо ПриватБанку у вересні вплинули на його рішення покинути команду Зеленського.

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У зв'язку з цим Данилюк нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели ПриватБанк у державну власність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162476
 
 
 Топ коментарі
 
Это у него такой прибор есть...С утра вышел на улицу...включил...И оба на...уменьшилось! Бред.
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а коли це пархате чмо поверне вкрадені гроші? Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1576
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В бубочці зробили дірочку і він здувається. А її вже не запломіруєш.(Попандопуло)
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а коли це пархате чмо поверне вкрадені гроші? Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1576
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Это у него такой прибор есть...С утра вышел на улицу...включил...И оба на...уменьшилось! Бред.
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да.. уменьшилось на 100млрд
ранее оно, влияние, было бесконечным,
а теперь стало - бесконечность минус 100 млрд.
100 млрд теперь влияние пукина
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"Действительно имевшие место факты при проверке не подтвердились"
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Так уменьшилось, что бородатая бабушка сумела выпереть Сашку из РНБО. Теперь он сидит в мокром и теплом и почти не чирикает
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В настоящее время в Западных странах слова Коломойский и Украина - стали синонимами. Только в отсталых африканских странах возможен такой примитивный и циничный захват власти иудейским мошенником.
И хватит уже кричать Героям Слава! Живых Героев в Украине уже не осталось.
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С какого перепука оно "уменьшилось"?!!
Марионеток Бени посадили, уволили или импичментнули?
Нет!
Так с какой стати оно тогда будет уменьшаться?
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Коломойский это хронический неудачник и неудачи его это результат его характера ,он страдает от завышенной самооценки и самоуверенности ,в 14 году он расчитывал поделить с Пэтей Украину ,но надо же было знать Пэтю и его жадность ,он ни с кем ничем делиться не привык и поэтому Коломойский остался на бую ,сейчас он недооценил Зеленского и видимо закончит Коломойский так же как закончил Березовский .
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ні з ким беня, нічого не ділив і не збирається ділити! Він створив "Дніпро" під виглядом захисту країни, а насправді як власну армію. Потім використовував для рейдерства. У вигнанні завидував Ахмету, що того статки ростуть. Подивіться, сьогодні, хоч про це мало кажуть, але є натиск на бізнес Ахмета. Це багато про що говорить.
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Коломойский и его кураторы Хабат затеяли очень хитрый и сложный план по захвату Украины. Начался этот план в 1999 году , когда его побратим по Хабату Березовский поставил своего человека в Кремле - Путина. Итог этого плана - разделение на части Украины и создания на ее територии Хазарии для Хабата.
Порошенко все это знает, и частично поломал им планы, поэтому они его ненавидят.
В исторической перспективе все это приведет к новому Холокосту, но не такому кровавому.
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Этот идиот даже в ЗЕКоманде не удержался. Даже для этого циркового сброда он был слишком тупым.
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Ага! Значить, ситуація стає зовсім неконтрольованою...
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КАЛОмойский это ублюдок, который хочет вести Украину в таежный союз. Взяли за сраку США пархатого, вот оно чмо сраное и хочет в ********. Это гнида.
Почему этого ублюдка не взяли за сраку за интервью
https://www.youtube.com/watch?v=eJSWDPeoisI

Выродок сраный. 13000 + трупов. И эта мразь не сидит еще
Какого влияние должно быть у этого ублюдка? Это чмо уже долждно сидеть. И за махинации и за "интервью".
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"не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось" - это шо он вообще сказать хотел? На Зелю Беня влияние только усилил? А кто "ситуацию в стране" контролирует?
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Зато увеличивается влияние путина, медведчука, портнова.
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Тут вопрос в другом: Зеленский-то дееспособен? И может потому на него уже сложно влиять? Тот банально не слышит ничего из-за воздействия всякого-разного. Но есть и другие, к которым "достучаться" вполне реально. К примеру, Разумков. Это же клиент Коломойского. И как ни крути, спикер Рады - это серьезная должность, и имеет серьезное воздействие на ситуацию. Так как же тогда "влияние снижается"? Оно не снижается, а в зависимости от ситуации меняет направление и точку приложения. Скоморох придет в чувство, тогда и на него опять влияние будет оказываться. Так что этот оптимизм явно преувеличен.
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Тю! Здивував! Є люди, які дивлячись на голу стіну, бачать цікаві мультики. Що правда, перед цим вони щось з'їдають, випивають, курять або нюхають, але то таке. Вони ж бачать! От і цей побачив... От тілько шо ж воно вживало? "Апупєть! Дайтє двє!"
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Это надо сравнить с пр5двыборными интерьвью Дандилюка. Там Дандилюк утверждал,что "Коломойский вообще не имеет никакого отношения к Зеленскому"!!!!
А через 8 месяцев-" влияние уменьшилось". И мы конечна верим Дзендзилюку.
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Деяния Коломойского приведут к тому, что каждого бизнесмена-еврея в мире будут считать мошенником. В США уже слова адвокат-еврей и мошенник - синонимы. Появится еще одно слово синоним - еврей-бизнесмен.
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насмішило----''Вплив олігарха Ігоря Коломойського на керівництво України постійно зменшується, переконаний колишній секретар РНБО Олександр Данилюк''------а де відсоток?На 1% чи 5%
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Видайте Беню ФБР і тоді я повірю що його вплив на корумпований державний апарат зменшився.
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