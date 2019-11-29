 Вплив Коломойського на ситуацію в Україні значно зменшився, - Данилюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Данилюк заявив на дискусії "Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський", яка відбулася в Берліні.
"Моє чітке переконання, що вплив Коломойського - не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся - значно зменшився. Я це бачу", - заявив Данилюк.
На його переконання, численні інтерв'ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив - і "цей процес буде тільки посилюватися".
Водночас екссекретар РНБО визнав, що події навколо ПриватБанку у вересні вплинули на його рішення покинути команду Зеленського.
У зв'язку з цим Данилюк нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели ПриватБанк у державну власність.
Какие ваши доказательства
ранее оно, влияние, было бесконечным,
а теперь стало - бесконечность минус 100 млрд.
100 млрд теперь влияние пукина
И хватит уже кричать Героям Слава! Живых Героев в Украине уже не осталось.
Марионеток Бени посадили, уволили или импичментнули?
Нет!
Так с какой стати оно тогда будет уменьшаться?
Порошенко все это знает, и частично поломал им планы, поэтому они его ненавидят.
В исторической перспективе все это приведет к новому Холокосту, но не такому кровавому.
Почему этого ублюдка не взяли за сраку за интервью
https://www.youtube.com/watch?v=eJSWDPeoisI
Выродок сраный. 13000 + трупов. И эта мразь не сидит еще
Какого влияние должно быть у этого ублюдка? Это чмо уже долждно сидеть. И за махинации и за "интервью".
А через 8 месяцев-" влияние уменьшилось". И мы конечна верим Дзендзилюку.