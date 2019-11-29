 "Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газу

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив "Німецькій хвилі", передає Цензор.НЕТ.
"У листі, який надіслав "Газпром" "Нафтогазу", чорним по білому написано, що 1 січня о 10.00 за московським часом у "Газпрому" не буде підстав на те, щоб газ надходив у сторону України. Так що йдеться ... про те, що "Газпром" дуже чітко сказав, що фактично перекриє вентиль", - сказав він.
За словами Вітренко, зазначення дати можливого відключення "читається як або залякування, або повідомлення про якийсь план".
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
Украина закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа
Просто сжигал лишний газ в факелах. При желании можно поднять архивные публикации,как РФ обогревало атмосферу.
Но при чем здесь Украина?! С газпромом будет разбираться ЕС.
- людям с Ориона кредиты взятые за Украинский ГАЗ КОБЕЛЕВЫМИ с гоп . компанией ?.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т
!Месторождения нефти:
1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
Украина сама может обеспечить себя газом
в 1956 году москва снабжалась газом из Шабелинского месторождения . Харьковской области
Теперь все скважины в Ахтырке Полтаве -Шабелинке прихватизировали успешные бизнесмены от шекеля - прокуроры -судьи- быашие ментовские начальники и с успехом тогуют газом с Польшой и ЕС.
Гражджанам Украины вешают лапшу на ухи .. м... ля
"" як же нам потрібен свій Піночет в ю б к е "".
Главное что бы сейчас не повторяли этих ошибок Бабушки по Вызову.
Вентиль -так вентиль.Максимум-высказать озабоченность .
сочащей грязь исподтишка,
ни у природы нету мази,
ни у науки порошка.»Ігор Губерман.
Так что наблюдаем,сидя в тепле перед тв.
Та і ціна напевне зросте на газ, чого кацапи дуже бажають.
На работу в цензор устроились четкие журналисты или это у нас такой четкий редактор? Интересно, он на работу в каком костюме ходит? Я надеюсь от АДИДАС? Ибо если нет, как-то не четко получается...
А вы стреляете пустышками .
ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Общие капитальные вложения стран-акционеров составили
27 миллиардов долларов. Зато мы явно выигрываем в долгосрочном периоде: себестоимость ямальского продукта значительно ниже. В проект вложились две крупные компании из Китая, концерн из Франции.
Ямальский сжиженный газ расписан Китайскими компаниями на 15 лет вперед .
Воно и ясно. Контракт заканчивутися. Ежли нового не буде, газ перекроют.