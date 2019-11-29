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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Газпром (505) Вітренко Юрій (77)

 "Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газу

Російська компанія "Газпром" "чітко" попередила Україну про припинення транзиту свого газу.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив "Німецькій хвилі", передає Цензор.НЕТ.

"У листі, який надіслав "Газпром" "Нафтогазу", чорним по білому написано, що 1 січня о 10.00 за московським часом у "Газпрому" не буде підстав на те, щоб газ надходив у сторону України. Так що йдеться ... про те, що "Газпром" дуже чітко сказав, що фактично перекриє вентиль", - сказав він.

За словами Вітренко, зазначення дати можливого відключення "читається як або залякування, або повідомлення про якийсь план".

Читайте також: Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162475
 
 
 Топ коментарі
 
Газпром не может прекратить транзит, разве что придется выпускать газ из труб прямо в открытое небо. Это страшилка для несведущих людей, а таковых большинство, на что сбствнно и расчет таких вбросов.
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
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І повзриває свої газові родовища?
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Это не «Газпром» с 1 января перекроет вентиль, а Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию без подписания договора на транзит российского газа. Это «Газпром» должен просить Украину позволить ему транзит своего газа через территорию Украины. Возможно, Украина позволить транзит, но при условии, что «Газпром» погасит свою задолженность и будет подписан договор на транзит на 10-15лет.
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Газпром не может прекратить транзит, разве что придется выпускать газ из труб прямо в открытое небо. Это страшилка для несведущих людей, а таковых большинство, на что сбствнно и расчет таких вбросов.
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
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Урашки відсутні газові хранилища для газу, в Україні є, а постачання газу не можна просто прикрутити, родовища буде потрібно взривати.
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Приезжали наши хранилища арендовать, вроде разрешили.
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Чей холоп будешь? Ну чтоб знать о ком речь.
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Беларусские ПХГ вроде в 20 раз меньше по суммарной емкости, чем украинские.
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Ваши переполнены, а наши пустые.
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Правда на половину - заполняемость хранилищ на сегодня 67%.
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Немає нічого гіршого за маніпуляцію напів-правдою. Pre-truth.
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В рашці в 2,5 рази більше сумарний об'єм сховищ за українські.
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звідки така інформація ...невже "сіменовсовські" вентилі не втримають ?
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Может. И показал это в 2009г.
Просто сжигал лишний газ в факелах. При желании можно поднять архивные публикации,как РФ обогревало атмосферу.
Но при чем здесь Украина?! С газпромом будет разбираться ЕС.
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Сжигают технический газ, на нефтяных скважинах, к добыче он не пригоден. А газовая скважина, перекрывается как вода в кране.
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Поднимите публикации 2009г. Не я их писал,а россми!
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так перекрывал же уже, в бытность премьером йули?да и там такие ребята, что из принципов могут его сжигать
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Так и делали. Сами расеяне писали,после разрывов труб от макс. давления стали сжигать в факелах.
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Почему Граждане Украины должны платить не мерянные проценты
- людям с Ориона кредиты взятые за Украинский ГАЗ КОБЕЛЕВЫМИ с гоп . компанией ?.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т

!Месторождения нефти:
1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
Украина сама может обеспечить себя газом

в 1956 году москва снабжалась газом из Шабелинского месторождения . Харьковской области

Теперь все скважины в Ахтырке Полтаве -Шабелинке прихватизировали успешные бизнесмены от шекеля - прокуроры -судьи- быашие ментовские начальники и с успехом тогуют газом с Польшой и ЕС.

Гражджанам Украины вешают лапшу на ухи .. м... ля

"" як же нам потрібен свій Піночет в ю б к е "".
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А еще у кацап прома есть договора с Польшей,Словакией и Германией по поставкам газа в эти страны и им глубоко нас-ть на проблемы газ-прома ,почему он не подписал договор с Украиной! Они только этого и ждут,что бы подать в суд,а там будут суммы значительно большие ,чем кацапы должны Украине. А Польша ,вообще будет радоваться ,они не знали как разорвать с кацарылыми кабальный договор,типа нашего ,который юлька подписала,теперь у них будут все причины это сделать.Главное ,что бы зе предатель не подписал с х-лом капитуляцию,а все к этому идет.
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ЭТОГО витренка ЯВНО НЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНЫ ВОЛНУЮТ
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Не сможет,но перднуть - перднул! Это так по расейски!
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Так, и где диверсификация поставок? Или ваша функция, шобла, в том, чтобы нам их ультиматумы передавать?
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Не дрищи, Юрок! Зеля в Париже все порешает - будет и транзит, будут и прямые поставки....
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Вчера в Вене натихаря уже все порешали и без Витренко
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Без Зельцмана. Ему только подписать,потом еще нагнуть Витренко!
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Европейским партнерам должно понравиться решение кваспрома перекрыть квас, это называется "делать хорошее лицо при плохой игре", на этот раз этот блеф не пройдёт.
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..и шо?..ну и х..на него, пусть крутит свою задвижку, эуропейцы пистон вставят упырю, когда мороз припрет, вмиг прискачет цар мокшанский...только и свою задвижку закрыть вместе с кацапской нужно и потом долго ключи искать от нее))...
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В 2006 по моему году,или рядом,Россия перекрывала уже вентиль.Тогда Европа перелякалась что замерзнет,но ЮВТ лихо прогнулась перед Эвропой. Начали поставки из собственных хранилищ.Но сколько Европу не корми-она Путину в рот смотрит.
Главное что бы сейчас не повторяли этих ошибок Бабушки по Вызову.
Вентиль -так вентиль.Максимум-высказать озабоченность .
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Главное чтоб сразу не глубокую озабоченность.
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«Увы, от мерзости и мрази,
сочащей грязь исподтишка,
ни у природы нету мази,
ни у науки порошка.»Ігор Губерман.
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ничего другого от врага ждать не приходится.... московия - вечный враг Украины!
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І газ не буде постачатися у сепаратистське Придністров'я. Це добре!
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Если кому-то плохо, то тебе добре))). Расстрою, газ в МР, и ПМР, пойдет из Румынии, по вновь построенному трубопроводу.
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Так и есть. Просто цена вырастет. Европейский транзит в 2,5 -4 раза дороже укртранзита
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Всё идёт по плану.Мы в 15 й раз замёрзнем.Это проблемы Европы.Конгресс и сенат США вступают в игру.Ультиматумы не пройдут .Орда в очередной раз превратила газ в оружие.Европе пока кремлёвский промокакашка ноги не повыдёргивал.Но не за горами.
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Ну и йух с ними. Европа замерзать начнет, а вы ей эту бумажку покажите и всё
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И дай Бог, чтобы ПаРашники не передумали. Пусть и дальше попугают своих тещ голой ж... И пусть нонешние "слуги" даже не помышляют "слить" выигрышную ситуацию...
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Сюжет будет такой же как и был когда Юлька подписывала договор, лишь бы ненавредить Европе...а Европа х.....й ложила её интересы важнее....
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Это не «Газпром» с 1 января перекроет вентиль, а Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию без подписания договора на транзит российского газа. Это «Газпром» должен просить Украину позволить ему транзит своего газа через территорию Украины. Возможно, Украина позволить транзит, но при условии, что «Газпром» погасит свою задолженность и будет подписан договор на транзит на 10-15лет.
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Пока нафтогаз заявил,что не перекроет,а будет закачивать в ПГХ. Потом разбираться. Чей и за сколько.
Так что наблюдаем,сидя в тепле перед тв.
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а зелене болото з членограєм, нас хочуть посадити назад на газпромівську голку...
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Тому здаємось, лапки вгору і просимо пробачення, вірно?
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В нас контракт з москалями закінчується цього року на транзит газу і ми нічого не порушуємо, а вони повинні заключити з нами новий контракт на транзит, щоб поставляти газ європейцям, бо інакше їх штрафами закидають на мільярди за зрив поставок по конрактам, а тому і блефують, щоб і рибку з'їсти і лугандон з тими виборами нам запхати на своїх умовах! Одним словом кацап він і в Африці і в Європі - как цап!
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«Газпром» может надувать щеки, но СП2 не достроен, спасибо Дании. И «Газпром» с 01.01.2020г. будет платить неустойку за недоставку своего газа Европе. Поэтому ему не решить эту проблему без Украины, придется выплатить все долги и подписать долговременный договор на транзит через Украину своего газа. Так, что большой привет «Газпрому»
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бабушка растроится... и шмаркля порешает
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Зебіли, під приводом продовження транзиту намагаються підсадити Україну на постачання кацапського газу. Ці моральні покидьки, запустили по ЗМІ цілу компанію. Особливо це відчутно на радіо. Виглядає це так: новина про перемовини по транзиту, потім новина, що газ буде по 7 гривень, а потім дослівно "а якщо не буде підписаний договір про постачання російського газу ціна для населення буде 12 грн..."
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А какие у кацапов будут основания юридические для транзита? От и перекроют, а как?
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А які можливості для поставок газу в Європу, якщо вони не встигли до Нового року добудувати північний потік 2? Протою мовю - як їм доправити газ в Європу без нашого газопроводу після Нового року?!
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Ну, можуть якийсь час не постачати саме через Україну (це і зараз не єдиний маршрут), а це висталять як додатковий аргумент про необхдність усіх цих альтернативних потоків.
Та і ціна напевне зросте на газ, чого кацапи дуже бажають.
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В тексте три раза встречается слово "четко". 10 предложений.
На работу в цензор устроились четкие журналисты или это у нас такой четкий редактор? Интересно, он на работу в каком костюме ходит? Я надеюсь от АДИДАС? Ибо если нет, как-то не четко получается...
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Якщо ми після 5 років війни з Рейхом, переймаємося закриє Рейх краник чи ні-то погані наші справи. Рейх постійно буде використовувати всяку можливість підсадки України на голку. Не важливо яку. А те, що ми ведемося на це- є прямою ознакою нашої меншовартості. І доки ми не позбудемося її нам перемоги не бачити, як своїх вух.
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Газпром угрожает выстрелить себе в ногу. Настойчиво угрожает... Пусть стреляет, не мешайте ему...
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Противника надо знать в лицо .
А вы стреляете пустышками .
ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Общие капитальные вложения стран-акционеров составили
27 миллиардов долларов. Зато мы явно выигрываем в долгосрочном периоде: себестоимость ямальского продукта значительно ниже. В проект вложились две крупные компании из Китая, концерн из Франции.
Ямальский сжиженный газ расписан Китайскими компаниями на 15 лет вперед .

"Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газу - Цензор.НЕТ 5824
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Через год, после запуска СП2 все равно перекроет, но я думаю Зебил поможет Газпрому пережить временные трудности и подпишет контракт как раз на год.
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9е декабря диктует всем текущую.повестку дня. видимо там в Париже будет подписан всеобъемлющий документ. принуждение к миру действует по схеме; рф давит на Украину, Запад на рф, то есть у каждого свои интересы, кроме Украины, у нее нет их она как флюгер т.к. все кого то давят, кроме нас. видимо и правда, - зря давилку отдали не накрыв себя зонтиком от М.Попинс.
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Транзит нужен кацапам больше чем нам. Мы не нуждаемся в кацапском газе!!! Многие коррумпированные чиновники привыкли к халявным бабкам за транзит. ДОГОВОР НА 10-15 ЛЕТ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И КАБАЛА! Максимум на 5. И за это время поэтапное развитие альтернативной энергетики и тотального энергосбережения - от магазинчиков до детских садиков и квартир. Я уже даже не говорю о реальной стоимости газа в Украине... https://www.youtube.com/watch?v=JM-GJWajKMM
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Так.
Воно и ясно. Контракт заканчивутися. Ежли нового не буде, газ перекроют.
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И что? Только не устраивайте голословную истерику, обоснуйте цифрами.
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Совершенно очевидно, что в создавшейся ситуации, а, главное, ее последствиях, виновно руководство Нафтогаза, его если не его умысел, то некомпетентность. Что еще Коболев с Витренко должны натворить, чтобы их привлекли к ответственности?
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